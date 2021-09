Viganò Tapes #3: il Pretium Sanguinis dell’Alleanza con il Deep State

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, trovate ora il terzo episodio dei VIganò Tapes, le brevi interviste video che Robert Moynihan, direttore di Inside the Vatican ha realizzato con l’arcivescovo Carlo Maria Viganò. Qui sotto, il testo tradotto dall’inglese, lingua in cui si svolge l’intervista. Buon ascolto e buona lettura.

L’asservimento della Santa Sede e di tutti gli organi periferici alla narrazione pandemica è il pretium sanguinis di un tradimento scandaloso, che vede la Gerarchia ecclesiastica – salvo eccezioni – completamente organica al piano globalista dell’élite, e non solo sulla questione sanitaria, ma anche e soprattutto per quello che concerne il Great Reset e l’intero impianto ideologico sul quale esso si basa. Per fare ciò, essa ha dovuto apostatare la dottrina, rinnegare Cristo e disonorare la Sua Chiesa.

L’ecologismo malthusiano, l’ecumenismo irenista che prelude alla costituzione della religione universale, la quarta rivoluzione teorizzata da Klaus Schwab e dalle famiglie della finanza internazionale trovano in Bergoglio non uno spettatore neutrale – il che sarebbe già inaudito – ma addirittura uno zelante cooperatore, che abusa della propria autorità morale per appoggiare ad extra il progetto di dissoluzione della società tradizionale, mentre ad intra persegue il progetto di demolizione della Chiesa, per sostituirla con una organizzazione filantropica di ispirazione massonica. Ed è scandaloso, oltre che fonte di grande dolore, vedere che dinanzi a questo scempio spietato e crudele la maggior parte dei Vescovi tace, anzi si allinea obbediente per pavidità, per interesse o per accecamento ideologico.

D’altra parte, la Gerarchia odierna proviene dalla scuola conciliare ed è stata formata e scelta in vista di questa evoluzione. Oltre all’Episcopato, tutti gli Ordini religiosi, le Università e gli istituti cattolici sono stati occupati da quinte colonne sin dal Concilio, che hanno formato generazioni di chierici, politici, intellettuali, imprenditori, banchieri, professori e giornalisti indottrinandoli all’ideologia progressista. E come la Sinistra ha fatto in ambito politico e culturale, così i Novatori hanno ostracizzato qualsiasi voce di dissenso, allontanato i non allineati, espulso i refrattari.

La persecuzione a cui assistiamo oggi non è diversa da quella dei decenni passati: è solo stata estesa alle masse, mentre in precedenza si focalizzava sui singoli e sulla classe dirigente – e questo vale tanto per il mondo civile quanto per quello ecclesiastico – a conferma del pactum sceleris tra deep state e deep church. Mi pare che in questa congiura il ruolo dei Gesuiti sia stato determinante, e non è un caso se per la prima volta nella Storia sul Soglio di Pietro si sia seduto un religioso della Compagnia di Gesù, in violazione alla Regola stabilita da Sant’Ignazio di Loyola.

