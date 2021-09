Agostino Nobile: Il Male al Potere. In Australia, ma Sta Arrivando…

Carissimi Stilumcuriali, Agostino Nobile ci offre questa riflessione che in realtà fa riferimento a qualche cosa che aveva scritto su Stilum Curiae molto tempo prima. Viviamo davvero tempi oscuri. Che Dio ci aiuti.

IL MALE AL POTERE

È una notizia del 5 agosto 2021 giuntami solo in questi giorni. La realtà che descrive in un suo potente discorso il senatore australiano di Queensland Malcolm Roberts dovrebbe far riflettere gli italiani: https://www.youtube.com/watch?v=iI12bTqpmaM

Dato che è stato oscurato dai media, di seguito riporto la traduzione in italiano.

«Come servitore del popolo del Queensland e dell’Australia, parlo stasera della libertà. In molte occasioni nell’ultimo anno mi sono rivolto al Senato a proposito della libertà come contrappeso alla tirannia medica. E recentemente mi sono rivolto al Canberra Freedom Rally, a distanza.

La parte che sta rinchiudendo le persone per il crimine di essere sani, arrestando i manifestanti, spruzzando lo spray al pepe sui bambini, picchiando le nonne, vietando libri e messaggi elettronici, censurando i social media, inviando lettere minatorie, costringendo le piccole imprese a chiudere, esortando le persone a denunciare i dissidenti e vietando farmaci sicuri che hanno funzionato per 60 anni sono tutti dalla parte sbagliata della storia.

In uno sviluppo spaventoso, il Nuovo Galles del Sud ha chiamato le truppe per tenere innocenti e sani cittadini chiusi nelle loro case in quella che può essere chiamata solo legge marziale. Le recenti marce per la libertà hanno mostrato cosa succede ai cittadini che esercitano il loro diritto democratico di protestare.

Le persone vengono demonizzate, cacciate; i media le diffamano per scoraggiare altri dal mettere in discussione lo stato di controllo. Se il governo può decidere chi è libero e chi no, allora questa non è libertà e nessuno è libero.

Si troverà sempre una crisi per giustificare misure progettate per proteggere il governo, non il pubblico – una crisi che è facile da creare come alzare il test PCR da 24 cicli a 42, dove un falso positivo è il risultato più probabile, come è successo.

Azioni come queste hanno creato una crisi di fiducia nel governo, e questo, concittadini, è sul Senato. Noi siamo la casa di revisione. Abbiamo il compito di assicurare onestà, trasparenza e responsabilità nel governo del giorno. Abbiamo fallito in questo solenne dovere, il nostro dovere verso i nostri elettori. Abbiamo deluso coloro che devono ancora votare, i nostri figli, ai quali ora viene iniettata una sostanza che non è stata sottoposta a significativi test di sicurezza.

I partiti liberale, nazionale e laburista hanno colluso per rinunciare a queste misure in questo luogo, riducendo il Senato allo status di una camera d’eco distopica.

Ogni nuova restrizione, sebbene incontrata con la giusta opposizione pubblica, non ha portato a una rivalutazione ma, piuttosto, ha portato il governo a spaccare ancora di più. Il governo Morrison si sta comportando come un giocatore d’azzardo che perde una mano ma raddoppia invece di ammettere l’errore e andarsene. Con le truppe ora nelle strade, è spaventoso contemplare dove questo finirà. Gli australiani di tutti i giorni vengono deliberatamente demoralizzati per ottenere un maggior grado di conformità.

Quando COVID è arrivato, c’erano poche maschere, e gli esperti e le autorità ci hanno detto che le maschere non erano necessarie. Ora, quelle stesse maschere inefficaci dal punto di vista medico sono usate per condizionare la gente alla paura e all’obbedienza. Schiacciare la resistenza schiaccia la speranza, e senza speranza non abbiamo futuro.

C’è da meravigliarsi se le piccole imprese stanno chiudendo definitivamente? Ogni piccola impresa che chiude è una famiglia che veniva mantenuta attraverso il duro lavoro e l’impresa.

Chi si prenderà cura di queste famiglie ora: il governo? Con i soldi di chi? La Reserve Bank, usando le voci del giornale elettronico, può creare denaro fiat dal nulla solo per un certo periodo di tempo prima che il nostro paese vada in rovina. Il governo può vendere obbligazioni solo finché i compratori non smettono di farsi avanti.

Poi cosa succede?

Non avremo più una base fiscale per pagare gli stipendi del governo a persone che una volta erano in grado di pagare da sole. Da quando il Partito Liberale, il presunto partito di Menzies, si è dedicato a rendere enormi settori della popolazione totalmente dipendenti dal governo per la sopravvivenza?

La brutta battuta qui è che la scusa usata per giustificare l’improvvisa corsa al marxismo – la salute pubblica – è falsa. La morte da tutte le fonti, compresi i coronavirus e l’influenza, sono ai minimi storici. Il tasso di mortalità dell’Australia nel 2020 è stato inferiore a quello del 2019, e quello del 2021 è di nuovo inferiore.

Stiamo strangolando la vita economica e il futuro dell’Australia senza motivo.

Il potere è andato alla testa dei nostri leader eletti e dei burocrati non eletti, che esercitano i poteri, ma non ne sentono le conseguenze. Mai nella storia la famosa citazione di Lord Acton è stata più vera: “Il potere corrompe, e il potere assoluto corrompe assolutamente”.

È stato calcolato che il punto critico della disobbedienza civile – che è la capacità massima della polizia di arrestare le persone, delle prigioni di trattenere le persone e dei tribunali di processarle – in Australia è intorno alle 100.000 persone. Se si supera questo limite, il sistema crolla. La partecipazione alle manifestazioni per la libertà del mese scorso dimostra che ci siamo quasi.

Non c’è da meravigliarsi che il governo Morrison sia stato spaventato nel ricorrere al rifugio dei tiranni – usando l’esercito per intimidire i civili e imporre iniezioni e minacciare di strappare i mezzi di sussistenza alle persone. Gli australiani di tutti i giorni stanno vedendo attraverso la cortina di fumo della paura e dell’intimidazione.

La gente ora vede che i costi delle restrizioni alla famiglia e alla comunità superano il costo medico del virus. Gli australiani di tutti i giorni hanno parlato. Non saremo divisi, siamo uniti, siamo una comunità, siamo una nazione».

A cura di A. N.

