Agostino Nobile: Mas por que todos querem que nós todos sejamos vacinados?

No final do túnel, veremos julgamentos que punirão os responsáveis. Haverá um rangido de dentes que, em comparação com os ouvidos nos julgamentos de Nuremberg, parecerão almanaques para crianças.

POR QUE TODOS TEREMOS QUE SER VACINADOS?

Em 2010, escrevi um artigo, posteriormente relatado na coleção de artigos “O que os católicos precisam saber” publicada em 2015. Publiquei um trecho no site Stilum Curiae:

https://www.marcotosatti.com/2020/06/03 / nobre-como-eles-vão-nos-convencer-a-implantar o bio-chip /

Há alguns dias, um amigo me enviou um vídeo mostrando curtas-metragens tratando das questões da vacina e 5G. Entre os muitos vídeos sobre o assunto, tem a vantagem de ter selecionado uma curta sequência de depoimentos de personagens acima de qualquer suposto teórico da conspiração. Salvei o vídeo que, como esperado, estava apagado. Portanto, quando possível, neste artigo me refiro às entrevistas e intervenções na íntegra.

Vittorio Colao ministro de inovação tecnológica e transição digital do governo Draghi, diz, veja: https://www.youtube.com/watch?v=ucALdRQj3_I (vídeo 1) que com 5G teremos muito mais velocidade, mais ou menos abaixo de 8/9 milissegundos “e você pode fazer tudo remotamente quase instantaneamente”. Entre outras facilidades, existe também a de “talvez injetar ou liberar uma substância médica necessária para as condições de saúde”.

Mas como as substâncias podem ser liberadas remotamente? Roberto Cingolani, atualmente Ministro da Transformação Ecológica, nos explica. “Podemos fazer um robô que funcione dentro do corpo humano?” pergunta Cingolani. Temos “uma fusão de terapia e diagnóstico, um objeto inteligente e pequeníssimo capaz de viajar no corpo humano, encontrar a célula doente assentada nele e liberar o medicamento de que precisamos ali, ou mesmo transcrever a correção, a sequência genética que queremos transcrever […] ”São partículas magnéticas“ que também são fluorescentes ”. Essas partículas ( cubo quântico ) “podem elevar a temperatura além de 50º. Não há célula que resista a essa temperatura por motivos óbvios, então são queimadores locais extremamente pequenos […] ”.

O que poderia acontecer com esses queimadores de partículas? A professora Alessia D’Arrigo, após a primeira dose da vacina acusa queimar “como tantos isqueiros”, em todo o corpo e após cinco meses está no mesmo estado, a que se juntaram fortes dores de cabeça e risco de trombose. Veja: https://www.youtube.com/watch?v=Bcp49clWiTY (vídeo 2) O testemunho vax de Alessia Darrigo, professora do ensino médio. Ouvindo a Sra. D’Arrigo é difícil não pensar nos cubos quânticos mencionados por Cingolani.

A nanotecnologia para fins terapêuticos é sem dúvida uma grande invenção, mas como sabemos, se é verdade que a faca é uma ferramenta da qual não podemos mais viver, é igualmente verdade que foi e será usada para cortar a garganta de outros. Mas o que mais pode ser feito com nano-robôs? Vamos ouvir o bilionário mais interessante e visionário do planeta, Elon Musk.

O chip no cérebro. “Já somos ciborgues”, disse Musk em entrevista em 2016, “praticamente temos superpoderes graças aos computadores e smartphones. Mas para unir simbioticamente a inteligência artificial, você precisa de uma interface com o cérebro. Uma ligação direta entre cérebro e computador ”. O entrevistador pergunta “Mas isso é algo que requer cirurgia?”

“Não, você pode injetá-lo nas veias através do sangue ou diretamente na jugular. A partir daí, chega rapidamente aos neurônios. ” https://www.youtube.com/watch?v=ZrGPuUQsDjo (vídeo 3) Já somos ciborgues | Elon Musk | Code Conference 2016.

Muito visionário? Esqueça isso! Centenas de cientistas trabalham nisso há anos, até mesmo na Itália. Entre outras coisas, essa tecnologia transumana fala sobre isso, como escrevi, em Davos e em vários bilionários.

Mais adiante no vídeo, é relatada uma entrevista com o Professor Stefano Panzeri, Pesquisador Sênior do Instituto Italiano de Tecnologia de Gênova, onde ele lida com nanotecnologia apenas para fins terapêuticos. Entre seus comentários, sobre as nanotecnologias, ele afirma que é uma ferramenta que pode ser usada “para manipular as habilidades cognitivas da pessoa”. Fato confirmado por todos os pesquisadores da nanotecnologia.

Nós viemos para nós. Embora as autoridades israelenses, britânicas e americanas tenham deixado claro que as pessoas vacinadas podem ser infectadas e, por sua vez, infectar, PM Draghi persevera no caminho da vacinação com métodos coercitivos aberrantes. E dado que continua a negar os medicamentos com os quais já foram tratados milhares de pacientes com Covid-19, devemos nos perguntar se esse soro já não contém cubos quânticos.

Por que os médicos que tratam de Covid estão sendo condenados ao ostracismo com os medicamentos existentes? Por que os jornais nacionais e as redes de TV os demonizam? Por que nunca há uma menção na mídia sobre pessoas tendo suas vidas destruídas por causa da vacina? Por que não se admite que milhares de mortes em todo o mundo são causadas por vacinas? Por que não há menção às manifestações em várias cidades do planeta contra a vacina e o covid pass?

Demonstre democraticamente que os personagens mencionados são falsos. Provar abertamente que os chamados não vax estão errados. Prove por meio de contraditores autorizados que você está certo. Pedimos especialmente ao Presidente Mattarella, PM Draghi e ao Ministro da Saúde Speranza. Nunca na história das democracias um povo foi tão assediado por um governo, embora não eleito, que usa uma política brutalmente divisionista e culpada. Tem certeza de que o problema é um vírus? Ou talvez você planeje implementar um programa que tornará humanos zumbis?

Onde estão a polícia, os magistrados, os jornalistas honestos? Pergunte, duvide. Por que você nunca tentou ver o que as pessoas podem encontrar em sites da internet? A TV e os jornais não são oráculos délficos, são os mesmos que espalham as mentiras contra Saddam Hussein, acusando-o de possuir armas biológicas. Uma farsa que causou a morte de centenas de milhares de inocentes, catástrofes em países muçulmanos e terrorismo no mundo. Não se conforme com aqueles que irão destruir a sua vida, a de seus filhos e netos. Você é pago pelo povo para defendê-lo; se não o fizer, será o principal responsável.

No entanto, esse horror vai fracassar, porque foi concebido e executado por um grupo de bilionários pouco inteligentes, desprovidos de profundidade humana, desprovidos de cultura e, podemos dizer, do mal, porque visam anular o livre arbítrio para escravizar bilhões de pessoas. Estamos perante os corruptores mais macabros e perversos da história ocidental.

Como em todos os totalitarismos, o número de contradições aumenta a cada dia. No final do túnel, veremos julgamentos que punirão os responsáveis. Haverá um rangido de dentes que, em comparação com os ouvidos nos julgamentos de Nuremberg, parecerão almanaques para crianças.

Agostino Nobile

