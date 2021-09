The Viganò Tapes. Robert Moynihan Interviews the Archbishop.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Robert Moynihan direttore di Inside the Vatican ha pubblicato il primo dei “Viganò Tapes”, brevi video di intervista all’arcivescovo Carlo Maria Viganò. Si tratta di interviste in inglese. Ve ne offriamo la prima puntata, per chi conosce la lingua di Shakespeare…

***

Dear friends and enemies of Stilum Curiae, Robert Moynihan director of Inside the Vatican has published the first of the “Viganò Tapes”, short video interviews with Archbishop Carlo Maria Viganò. These interviews are in English. We offer you the first episode, for those who know the language of Shakespeare…

§§§

§§§

