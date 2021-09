Perché Esistono i “Vaccinati” e i “Non Vaccinati”? Una Lettura.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, Giorgio Rapanelli, un amico del nostro sito, ci offre, dal bagaglio delle sue esperienze spirituali ed esistenziali precedenti, alcuni strumenti che potrebbero aiutare a leggere la difficile realtà che stiamo vivendo, e i tempi oscuri che attraversiamo. Buona lettura e riflessione.

§§§

Perché Esistono i “Vaccinati” e i “Non Vaccinati”?

Anche se ormai faccio parte della Chiesa Cattolica e ne sono un convinto sostenitore, pure perché, grazie a studi esoterici, ho una piena consapevolezza della sua Liturgia, unica al mondo ad essere strumento di contatto con il Cristo, il Secondo Aspetto del Logos ed unico nostro Salvatore, per mezzo di sacerdoti “iniziati”, ad una possibile lettura di quanto stiamo oggi drammaticamente vivendo, penso che possa in qualche misura essere d’aiuto la divisione in categorie fatta da L. Ron Hubbard, insieme alle previsioni fatte un secolo fa da Rudolf Steiner…

Secondo L. Ron Hubbard, fondatore di Scientology, esistono al mondo due tipi di personalità: la “personalità sociale” e la “personalità antisociale”.

La “personalità sociale” opera naturalmente sulla base del maggior bene dell’umanità e della Natura, come animali, piante e minerali.. La “personalità sociale” vuole sopravvivere e vuole che gli altri sopravvivano, che gli altri siano felici e vadano bene. Premia le “alte” statistiche di produzione, di lavoro e di assistenza socioeconomica. Non è ossessionata da nemici “immaginari”, ma sa riconoscere i nemici “reali” quando esistono e prende provvedimenti per difendersi. La “personalità sociale” rappresenta L’80 per cento della popolazione mondiale.

Purtroppo, vi sono determinate caratteristiche ed atteggiamenti che fanno in modo che circa il 20 per cento della popolazione mondiale si opponga violentemente alla “personalità sociale” e a qualsiasi attività realmente positiva, o gruppo che tenti di produrre dei miglioramenti. Queste persone hanno tendenze “antisociali”. Sono definiti pure “soppressivi”.

La “persona soppressiva”, o “persona antisociale”, premia solo le “basse” statistiche di produzione, di lavoro e di assistenza socioeconomica e non premia mai un’“alta” statistica di produzione, di lavoro e di assistenza socioeconomica… Basta osservare i governi italiani, soprattutto gli ultimi. La “persona soppressiva” diffama qualsiasi sforzo di aiutare qualcuno ed in particolare attacca con violenza qualsiasi cosa che è destinata a rendere gli esseri umani più capaci ed intelligenti, più sani mentalmente, e che migliorino la società… Una “persona soppressiva” trasformerà immediatamente ed automaticamente qualsiasi attività di miglioramento in qualcosa di negativo, di cattivo, di brutto.

In effetti, la ”persona antisociale” realmente pericolosa e irrecuperabile è SOLO il 2,5 per cento della popolazione. E’ in effetti costui è uno “psicotico” che vede nella “persona sociale” e positiva un nemico per la sua sopravvivenza: un nemico che deve essere soppresso subdolamente, finché non ha il potere di agire. Ma, conquistato il potere, agisce apertamente nella soppressione dei nemici e delle “persone positive”, pure creando guerre continue, genocidi, campi di sterminio, di concentramento e di rieducazione. Ad esempio, Alessandro Magno, Giulio Cesare, Napoleone, Hitler, Lenin, Stalin, Pol Pot, sono un esempio come creatori di guerre, distruzioni, schiavitù, assassini di massa. Sotto di essi operano, coscientemente o inconsciamente, altri “soppressivi”, che sono soggiogati psicologicamente, o per interesse, dai “soppressivi” irrecuperabili, ossia da quel 2,5 per cento dell’umanità. I “soppressivi” tendono quindi ad aggregarsi in gruppi e organizzazioni per prendere il potere e distruggere le comunità positive e sociali. Si infiltrano dappertutto, pure nelle varie religioni. Nella Chiesa cattolica li trovi nei consigli parrocchiali, nelle parrocchie, nei seminari, nei monasteri, nelle curie vescovili e in Vaticano. Non sto parlando di comuni “peccatori”, ma di autentici “soppressivi” che distruggono le comunità subdolamente, fingendosi positivi e molto “ragionevoli”. Il fatto pericoloso è che si “annusano” e si aggregano a grappoli dappertutto. Eppure è solo quel 2,5 per cento veramente distruttivo, che manipola quell’altro 20 per cento, per soggiogare il restante 80 per cento della popolazione.

Quindi, i “soppressivi” antisociali si confondono tra la gente comune. Spesso – come affermato – recitano la parte di persone molto “ragionevoli” e “pacifiste”, secondo il detto “i lupi si camuffano da agnelli”. Si infiltrano tra le “persone sociali” e poi, subdolamente, portano scompiglio nei gruppi e nella società. Ma li riconosci dalle loro azioni. Purtroppo in ritardo, quando hanno già danneggiato completamente gli ambienti.

Le “persone antisociali e soppressive” vengono definite pure “Mercanti di Paura”, o “Mercanti di Caos”. I “Mercanti di Caos” smerciano confusione e turbamento. Dice L. Ron Hubbard: “I mercanti di caos” si guadagnano il loro pane quotidiano creando caos. Se il caos dovesse diminuire, diminuirebbero pure le loro entrate. E’ nel loro interesse far sembrare l’ambiente il più minaccioso possibile, poiché solo in questo caso essi possono trarre profitto. Le loro entrate, forza, potere, aumentano in diretta proporzione alla quantità di minaccia che possono introdurre nell’ambiente della gente.”…

La politica di parecchi Stati è determinata da questi “Mercanti di Caos” , come la guerra creata ad arte in Afghanistan, o mediante il problema del Covid 19, che è stato utilizzato per portare la gente su “paura”, “terrore”, “afflizione”. Quindi, hanno proposto e prodotto contro il Covid solo il “vaccino” (ancora in via sperimentale e pure per altri obiettivi occulti), eliminando altri tipi di cure meno costose, rivelatesi efficaci pure esse. E’ un atteggiamento da classici “soppressivi”, i quali si oppongono alle cose positive. I nomi di costoro li potete conoscere dalle loro azioni, riportate dai media…

Si è sviluppata negli ultimi due secoli una politica antisociale e soppressiva, divenuta oggi mondiale, per distruggere la Civiltà Occidentale e Cristiana. Essa è stata attuata dalle Logge Occulte Angloamericane e dall’Alta Finanza, (come scrivono Rudolf Steiner ed altri), iniziando con la distruzione della Russia zarista mediante il bolscevismo di Lenin e sviluppata in seguito con i regimi comunisti nel resto dell’Europa e in Asia. Ma già dalla Rivoluzione francese erano operativi gli “antisociali”.

Come ci fa sapere Rudolf Steiner, teosofo, fondatore dell’Antroposofia e potente chiaroveggente, esistono nel sistema solare due Entità demoniache, nemiche del Cristo – Lucifero e Arimane – identificabili come “Satana” e come “Spiriti delle Tenebre” – che tentano di pervertire e quindi schiavizzare l’umanità, o parte di essa, per deportarla, dopo la morte fisica, in un pianeta che stanno formando con materia “eterica”, invisibile quindi all’occhio fisico, situato oltre l’orbita Terra-Luna, in cui, questa umanità dannata finirebbe volontariamente, “per lentamente disintegrarsi dopo esperienze che è meglio non descrivere”, come ci fanno sapere i noti teosofi Powell e Leadbeater… Il pianeta viene chiamato “Ottava Sfera”, o “Luna Nera”, o “Lilith”.

Queste due Entità (Lucifero e Arimane) non operano “in prima persona” (a meno che Arimane non si sia incarnato in un “umano”, come prevedevano in diversi), ma per mezzo di organizzazioni umane ad ogni livello: dalle Logge occulte prima citate, poste al vertice, ai più bassi piani della politica, della religione e dell’associazionismo: ma tutti operanti costantemente e fortemente – scrive Steiner – per allontanare dalle anime umane del nostro pianeta l’evento principale della Terra, che è stato la presenza del Cristo che conferisce significato e validità a tutta l’evoluzione spirituale “solare” e che si è sostituita al precedente piano evolutivo detto della “Luna”, in cui operavano gli Spiriti lunari Lucifero e Arimane (mente e materia). Apocalisse 12 è simbolicamente molto chiara: ”Una donna vestita di SOLE, con la LUNA sotto i suoi piedi…”

Ma soprattutto, per questi Spiriti delle Tenebre sarà importante portare confusione nella mente della gente, come ad esempio dare false direzioni in ciò che si sta ora diffondendo in tutto il mondo con il Covid 19. Per poi, dopo la vaccinazione totale dell’umanità, tentare con una tecnologia di modificare il codice genetico, dando agli scienziati il potere stesso della Creazione… Le Potenze metafisiche della Luce rimarranno indifferenti ai tentativi di coloro che si credono “dio”? Per cui, gli Spiriti della Luce continueranno a operare nella direzione giusta del Bene spirituale, e di conseguenza del bene mentale e fisico dell’umanità, contro gli Spiriti delle Tenebre e i loro accoliti, presenti nei governi, tra la popolazione, tra gli scienziati, tra il clero delle religioni.

Scriveva Steiner nel 1917 a proposito dei vaccini: “Ho già avuto occasione di mettere in guardia su una direzione sbagliata, che è davvero tra le più paradossali. Vi ho indicato che i corpi umani si svilupperanno in modo tale che vi potrà trovar posto una certa spiritualità, ma che il pensiero materialista, la cui diffusione è sempre più alimentata dalle indicazioni degli Spiriti delle Tenebre, opereranno in modo da opporvisi con mezzi materiali. Vi ho detto che gli Spiriti delle Tenebre ispireranno le vittime “di cui si nutrono” PERSINO AD INVENTARE UN VACCINO PER DEVIARE VERSO LA FISICITÀ, FIN DALLA PRIMISSIMA INFANZIA, LA TENDENZA DELLE ANIME VERSO LA SPIRITUALITÀ. Come oggi si vaccinano i corpi contro questo e quello, così in futuro SI VACCINERANNO I BAMBINI CON UNA SOSTANZA PREPARATA IN MODO CHE ATTRAVERSO LA VACCINAZIONE, QUESTE PERSONE SARANNO IMMUNI DALLO SVILUPPARE IN SÉ LA “FOLLIA” DELLA VITA SPIRITUALE, follia, ovviamente, dal punto di vista materialistico. (…) Tutto questo tende in ultima analisi a trovare il metodo con cui si potranno vaccinare i loro corpi in modo che essi NON POTRANNO SVILUPPARE INCLINAZIONI VERSO IDEE SPIRITUALI, ma crederanno per tutta la loro esistenza solo alla materia fisica. Sarà considerato un sintomo patologico, se qualcuno cresce e arriva al concetto che vi sono uno “spirito” e un’”anima”; costui sarà considerato “malato”. E’ anche sicuro che si inventeranno le medicine adatte con le quali agire. Un tempo fu eliminato lo “spirito”; l’”anima” sarà eliminata con medicine! In virtù di una “sana concezione” si scoprirà un vaccino, grazie al quale l’organismo, meglio se nella prima infanzia, meglio se appena nato, sarà elaborato in modo che NON arrivi a pensare che esistono un’”anima” e uno “spirito”. Due concezioni del mondo si confronteranno con grande asprezza: una penserà come siano da formare idee e concetti adatti alla vera realtà, alla realtà dello “spirito” e dell’”anima”; l’altra, seguendo l’odierno materialismo, ricercherà il vaccino che renderà “sano” il corpo, vale a dire lo renderà tale che per sua costituzione non parli di sciocchezze quali “anima” e “spirito”, ma “sanamente” parli delle forze che vivono nelle macchine e nella chimica, che costruiscono “pianeti” e “soli” dalla nebulosa cosmica. Lo si otterrà con procedure corporee. Si affiderà ai “medici materialisti” l’eliminazione dell’”anima” dall’umanità”.

Ciò è quanto diceva Steiner sui vaccini nel 1917… E a cosa potrebbero servire i vari vaccini, da diverso tempo inoculati ai bambini fin dalla più tenera età, se non per rendere “materialista” una umanità e quindi allontanarla dal senso spirituale e religioso della vita? Non stanno continuando ancora oggi, facendo vaccinare contro il Covid i bambini e persino le madri con il feto in corpo?

I succubi di Lucifero e di Arimane, ossia di Satana, hanno da decenni – secondo il detto del mago inglese Aleister Crowley “fai ciò che vuoi sarà tutta la legge”, comandamento unico del satanismo – fatto mettere l’attenzione degli umani sul “corpo” e sui suoi “impulsi ed emozioni” mediante la pornografia, il cibo, l’”identificazione nel solo corpo”, nel “possedere corpi”, nel solo “apparire”, onde “fare” per “avere” (tralasciando l’“essere”) , con l’aborto al nono mese, le leggi antidemocratiche, oltre all’organizzazione LGBT, con il Gender nelle scuole da parte dell’OMS, con le aberrazione sessuali, e via elencando.

La pandemia del Covid, secondo alcuni creata in laboratorio con il compito di creare un problema forse irrisolvibile e in tal maniera schiavizzare la popolazione mondiale, è stata l’ultima guerra mondiale proclamata con effetti devastanti sulla psiche individuale e collettiva e senza distruggere cose materiali, come avverrebbe con le atomiche. Non ci sono individui e gruppi che vogliono ridurre la popolazione mondiale, ormai eccessiva? E lo stanno dichiarando fin da dopo la fine della Seconda Guerra mondiale. Siamo quindi giunti, con il Convid, alla psicosi di massa. Seguita dall’ipnosi di massa nella “Scienza-Religione” salvifica dei vaccini. La Scienza: unico “dio” da seguire…

Per comprendere il meccanismo con cui hanno intrappolato la gente potremmo utilizzare la scala del Tono Emozionale elaborata da L. Ron Hubbard, da cui possiamo vedere come è stata creata l’ipnosi di massa pro- vaccini.

La Scala del Tono Emozionale è formata da parecchi livelli. Si parte da quello più alto che è “Serenità di Essere” a quello più basso che è “Morte del Corpo”. Veramente ci sono livelli al di sotto della “Morte del Corpo”. Ne elenco alcuni: “Bisogno di corpi”, “Possedere Corpi”, “Adorazione di Corpi”, “Essere degli oggetti”, eccetera. Fino a “Fallimento Totale”.

Vediamo adesso quei toni emozionali che riguardano la situazione attuale con la propaganda dei vaccini. Pochi individui, completamente autodeterminati e non influenzabili, sono su “Serenità di Essere”.

A scalare, troviamo “Ilarità”, “Entusiasmo”, Allegria”, “Forte Interesse”… Gli individui su questi alti toni sono piuttosto autodeterminati e non facilmente influenzabili.

Ancora più sotto, per una discreta percentuale di persone, troviamo “Leggero Interesse”, “Noia”, “Antagonismo”, “Ostilità”… Qui, gli individui sono ancora autodeterminati, ma pure influenzabili.

Poi iniziano i Toni in cui si trova oggi una grossa percentuale della società: “Dolore”, “Collera”, “Odio”, “Ostilità nascosta”… Le persone su questo tono non sono quasi più autodeterminate e sono piuttosto influenzabili. E sono collegati a toni ancora più bassi, dove troviamo altri Toni Emozionali sui quali vive molta umanità, a decrescere, come “Paura”, “Disperazione”, “Terrore”, “Afflizione”… Gli individui che sono su questi toni non sono più autodeterminati e sono facilmente influenzabili… Lo abbiamo già visto con la “paura” instillata dalla giornaliera influenza dei “sacerdoti” della medicina del regime, che si guardano bene dal mettere a confronto il loro vaccino con le proposte mediche alternative al vaccino.

Infine, si arriva ad “Apatia”, ossia a persone prive di ogni forma di autodeterminazione, e pronte per la “Morte del Corpo”.

Mettiamo in chiaro che questi Toni Emozionali non sono legati al fatto se un individuo è religioso, o meno, o se è “democratico”, o “rivoluzionario”, o “liberale”…

E’ solo il Tono in cui un individuo si trova quasi costantemente durante la giornata e nel tempo della sua vita, se non fa nulla per cambiare e salire o scendere di tono…

Un individuo su “Entusiasmo” e su “Allegria” può anche arrabbiarsi, scendendo su “Antagonismo”, e magari su “Collera”. Ma, lì in basso, comincia a stare male psichicamente e perfino fisicamente… E quindi, in pochi attimi”, abbandona la “Collera” e ritorna su di un Alto Tono precedente, tipo “Noia” o “Allegria”.

Secondo oneste autorità sanitarie, una persona robusta e in salute, soprattutto coraggiosa e combattente, supererà le malattie e pure il Covid con una certa facilità. E perfino la variante “Delta” del virus è attenuata.

Altro esempio della realtà più comune: quando un individuo è per molto tempo su “Paura” e “Afflizione”, trova, per sopravvivere, un obiettivo che considera un “nemico”, e quindi va su “Ostilità Nascosta”, che è sopra la “paura” e l’”afflizione”. E che, magari, poi sviluppa un sentimento di “Odio”, manifestando pure “Collera”… Ad esempio, gli individui che sono costantemente su “Collera” trovano in quel tono una forma di “sopravvivenza” maggiore, ossia stanno più su di tono, perché salgono dallo stato di “Paura” in cui sono stabilmente più in basso ad un tono più alto, e più pro-sopravvivenza, come nel loro caso è il tono di “Collera”.

Questi individui che sono sui toni “bassi” sono maggiormente preda delle malattie fisiche e mentali. Soprattutto se hanno generalmente contatti con persone “soppressive”… E su di essi il Covid ha la meglio.

Altro esempio: quando si uccide una partner perché si è stati abbandonati (giustamente o ingiustamente non importa) significa che l’assassino era in un tono emozionale basso, tipo “paura e afflizione”, per la perdita e per l’abbandono. E quindi è andato sui toni più alti di “collera ed odio”, uccidendo… Stessa cosa per il suicidio. Mentre, una persona che è su “entusiasmo e forte interesse”, può provare dispiacere per la perdita e l’abbandono, ma non giunge mai ad odiare e ad uccidere, o suicidarsi. Ovviamente, non escluderei l’influenza nefasta degli Spiriti delle Tenebre. Oppure, quando si riesce a superare quella dura prova, ciò avviene pure con l’aiuto di entità positive, prima tra tutte l’Angelo custode…

Quando, infine, un individuo è su di un tono bassissimo, come l’ “apatia”, si fa venire un infarto, o un raffreddore, e il Corpo muore…

Questa Scala del Tono è stata usata da millenni, come la Storia dimostra. Ai nostri tempi, i Nazisti la usarono in una Germania spossata ed umiliata dalle Nazioni vincitrici della Prima Guerra Mondiale, dando una parte della responsabilità agli Ebrei e scatenando su di essi “Odio” e “Collera”. I Tedeschi andarono su di tono, stando quindi meglio psicologicamente e materialmente, e quindi seguirono Hitler nella sua pazzia di “soppressivo”. Stesso “odio e collera” usarono i Bolscevichi per distruggere la Russia zarista e successivamente li usò Stalin per ottenere i massacri e i gulag. E pure contro la Chiesa ortodossa e cattolica, dato che lo psicotico Carlo Marx aveva definito le religioni “oppio dei popoli”, nel suo obiettivo di rendere “felici” gli oppressi.

La pandemia del Covid, con la sua sofferenza e i decessi (molti dei quali procurati dalle cure mediche errate per mancanza di conoscenza), è servita al Potere per consolidare su “Paura”, “Disperazione”, “Terrore” e “Afflizione” quella grossa fetta della società, che già era su bassi toni emozionali, e per proporre poi la funzione salvifica del vaccino sperimentale. Oppure, se altri individui erano al di sopra come tono su “Antagonismo” e “Noia”, sono stati gettati in basso su “paura, terrore e afflizione” dall’OMS e dai collusi medici di regime, che fanno gli interessi occulti delle Case farmaceutiche per il Nuovo Ordine Mondiale e perché, dopo una umanità vaccinata al completo, si partirà verso la modifica il codice genetico, secondo i desideri di Bill Gates, il “filantropo” finanziatore del progetto e dell’OMS, che darebbe agli scienziati il potere stesso della creazione. Mi ripeto: le Potenze metafisiche, che controllano l’evoluzione umana (chiamate dalla Bibbia “Arcangeli, Troni e Dominazioni”), rimarranno indifferenti di fronte al tentativo di sminuire e controllare ciò che era divenuto di loro competenza durante lo sviluppo della Vita e della Forma nella catena evolutiva della Terra?

Il Potere Mondiale, con i suoi governi lacchè, ha dato in pasto alla gente impaurita e afflitta un “vaccino”, che tale non è in quanto è “in via di sperimentazione”, eliminando l’intervento di tutte le altre proposte di cura più efficienti e sicure dei vaccini; vaccini che si stanno sperimentando sulle ignare “cavie” (e che tali amano essere, quando soprattutto sono basse di tono). Atteggiamento classico dei “soppressivi” è quello di eliminare, come da copione, i trattamenti medici positivi che potrebbero essere usati, ma che vengono bocciati come inefficaci, quando invece non lo sono, come viene dimostrato da insigni scienziati “non soppressivi”.

Steiner ha già svelato quali sono gli obiettivi dei Soppressivi padroni del mondo: una nomenklatura di Alta Finanza e di Illuminati che governa una massa di schiavi, diventati meticci con l’immigrazione in massa soprattutto di Africani, secondo il Piano del massone Richard Kalergi. La nuova razza meticcia europea sarà ridotta ad un livello di povertà e completamente asservita al potere della “nomenklatura” attraverso persone e strutture “soppressive”. Un esempio potrebbe essere la Cina capital-comunista. A meno che…

Ormai anche le “cavie”, ossia i “pro-vax” cominciano ad accorgersi della bufala propinata dal Potere Mondiale. Ma che per ora costringe i “vaccinati” a guardare i “non vaccinati” come individui che hanno sfruttato il loro sacrificio come “cavie” e che sarebbero la causa della loro ricaduta nella pandemia: per cui molti di costoro, ritornati nei bassi livelli di sopravvivenza, come “Paura” e “Afflizione”, vengono – e verranno – utilizzati come forza di appoggio al Potere, o addirittura, portandoli sullo stato superiore di “Odio” e di “Collera”, come forza violenta per costringere “i non vaccinati” a vaccinarsi, magari con mezzi coercitivi e in un clima di violenza anticostituzionale da parte di governi lacchè del Potere Mondiale, come quello italiano attuale guidato da Draghi, inviato dopo il fallimento dei precedenti lacchè.

Si sta formando un Movimento di “NO-CAVIE”, che non sono “no-vax”, come vengono accusati, ossia che non sono contro i vaccini, e che ha già qualche piccolo e debole addentellato politico all’interno ad qualche partito. Movimento che manifesta spontaneamente nelle piazze, difeso da un corpo di legali che richiamano le alte Cariche dello Stato e i politici al rispetto della Costituzione. Orbene, questi cittadini “NO-CAVIE”, capaci di organizzarsi e di lottare, dimostrano che sono più in alto come tono emozionale in confronto con i cittadini “vaccinati”. I “non vaccinati”, da un Tono più alto, ad esempio da “Forte interesse”, o da “Noia”, scendono di nuovo in basso su “Antagonismo”, “Ostilità”, o “Collera” manifestando in piazza, per poi ritornare subito sui soliti toni emozionali più alti. Ma attenzione a cosa si dice e a come si dice…

Il Potere cercherà di trascinare i “non vaccinati” su “paura, terrore, afflizione”: cosa difficile da attuarsi sulla maggioranza dei “NO-CAVIE”. A meno che non si vogliono sacrificare i figli e i nipoti. Che porteranno i “non vaccinati”, come pure molti “vaccinati”, preoccupati per le conseguenze dei vaccini su figli e nipoti, sul tono di “antagonismo” e “collera”. Che però occorrerà controllare per non dare al Nemico le motivazioni per accusare di sedizione il nuovo Movimento della Resistenza e della Lotta di Popolo e metterlo in condizione di non agire. Occorre un controllo sulle infiltrazioni di “provocatori” – già operanti – mediante un “servizio d’ordine” e soprattutto occorre stare con gli “occhi aperti e le orecchie tese” per individuare i facinorosi e i violenti ed allontanarli.

La domanda, quindi, è: come finirà? Il Potere ha a sua disposizione apparati polizieschi e parlamentari e può dare ai governi lacchè disposizioni di tipo “fascista” e “nazi-bolscevico”. Ad oggi, la battaglia per i “NO-CAVIE” sembrerebbe perduta. Però il movimento si sta organizzando ed espandendo, pure con appoggi politici, da sviluppare ulteriormente ed elettoralmente. Si tratta di resistere. Il Potere, con il fallimento dei vaccini sperimentali contro il Covid, sta perdendo la faccia e gli appoggi dei cittadini. E pure con quelli che presenteranno come “sicuri”…

Il Potere, proponendo ancora vaccini, può tentare, solo con una forza poliziesca di regime e con l’appoggio pubblico di “vaccinati” e di sanitari “pro-vax”, di utilizzare la “Paura” collettiva per ipnotizzare ancora la popolazione. Un Tono emozionale “basso” è quello della “paura”, nel quale la società, ossia l’80 per cento della popolazione, non potrà resistere a lungo, in quanto questa “paura” è causata non solo da un Covid in continua trasformazione, ma pure dalla sopravvivenza, messa in pericolo con una povertà di massa. Per cui si dovrà necessariamente salire sul tono di “collera”. Vedremo se la collera si rivolgerà ancora contro i “non vaccinati”, oppure contro il regime sanitario e politico che li ha costretti a vivere costantemente su “paura, terrore e afflizione”.

Giorgio Rapanelli

§§§

