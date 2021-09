Ippocrate.org: Primo Convegno Mondiale sulle Terapie Precoci anti-Covid

ll Summit avrà luogo dal giorno 12 al giorno 14 settembre e vedrà la partecipazione, in presenza, di medici e scienziati di fama internazionale e che portano le loro esperienze di cura praticate nei vari Paesi del Mondo. Su iniziativa della Senatrice Roberta FERRERO, il convegno del giorno 13 si svolgerà presso il Senato della Repubblica PROGRAMMA del giorno lunedì 13 settembre Senato della Repubblica orario 10.00 – 13.00; 14.30 – 18.00 Introduzione Senatrice Roberta Ferrero

Saluto del Capogruppo Lega Senato Senatore Massimiliano Romeo

Saluto del Capodipartimento Lega Dott. Luca Coletto

Saluto dell’Assessore sanità Piemonte Dott. Luigi Genesio Icardi Moderatori:

Dott. Stephen Malthouse

Dott. Mauro Rango INTERVENGONO I MEDICI DAL MONDO che hanno CURATO e CURANO il COVID19 In rappresentanza di IppocrateOrg ci saranno, in presenza, i Dottori: Fabio Burigana Rosanna Chifari Robert Malone Antonio Palma in collegamento, ci saranno i Dottori: Juan C. Bertoglio Dilip Pawar * I giornalisti devono accreditarsi secondo le modalità consuete inviando una mail al seguente indirizzo: ufficiostampalega@senato.it La giornata del 14 settembre si svolgerà presso il Teatro Brancaccio di Roma. IppocrateOrg invita a partecipare TUTTI i propri aderenti o simpatizzanti e, in particolare, i pazienti Covid curati dai propri medici. https://it. internationalcovidsummit.com/ audience