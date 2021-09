Gran Bretaña: el gobierno ha decidido no imponer el pasaporte vacunal

Marco Tosatti

Estimados amigos y enemigos de Stilum Curiae, me parece interesante ofrecerles en nuestra traducción este artículo del sitio web Zero Hedge sobre la decisión del gobierno británico de no seguir adelante con el plan de un pasaporte vacunal, el llamado Green Pass. Buena lectura.

El plan de hacer obligatorio el pasaporte para la vacuna contra el virus del PCC (Partido Comunista Chino) en los clubes y eventos multitudinarios en Inglaterra no avanzará, dijo el domingo el secretario de Sanidad del Reino Unido, Sajid Javid.

Esto se produce después de que los legisladores británicos de todo el espectro político expresaran esta semana una fuerte oposición a los planes.

Al hablar el domingo en el programa de la BBC “The Andrew Marr Show”, el secretario de Salud dijo que “nunca le gustó la idea” de obligar a la gente a mostrar sus documentos en las actividades cotidianas, pero que el gobierno hacía bien en estudiar las pruebas.

“Lo que puedo decir es que lo hemos estudiado correctamente y, aunque debemos mantenerlo en reserva como una opción potencial, me complace decir que no seguiremos adelante con los planes para los pasaportes vacunales”, dijo Javid.

El secretario de Salud añadió que el Gobierno no debería hacer cosas por hacerlas o porque otros las están haciendo.

“Muchos países, en el momento en que lo implementaron, fue para tratar de aumentar sus tasas de vacunación y se puede entender por qué podrían haberlo hecho”, dijo.

Javid ha dicho que Inglaterra había tenido hasta ahora “mucho éxito” con sus tasas de vacunación, con el 55% de los jóvenes de 16 a 17 años recibiendo sus primeras dosis sólo un mes después de que las vacunas se ofrecieran a este grupo etario.

Poco antes de su anuncio a la BBC, el secretario de Salud dijo que el gobierno no había tomado una decisión final sobre el pasaporte de vacunas domésticas (en una entrevista separada con Sky News). Dijo también que quiere eliminar “lo antes posible” las pruebas de PCR para los viajes internacionales.

También el domingo, el gobierno del Reino Unido dijo que el primer ministro Boris Johnson debería derogar algunos poderes de la Ley del Coronavirus, de modo que el gobierno ya no tenga más poderes para cerrar la economía, aplicar restricciones a los eventos y las reuniones, interrumpir la educación, extender los plazos de las órdenes de detención urgentes o detener a personas infecciosas.

Varios países europeos han introducido pasaportes por el Estado contra el virus del PCC para ambientes que incluyen grandes eventos y restaurantes.

El jueves, el Parlamento escocés votó por 68 votos a favor y 55 en contra la implantación de los pasaportes antivirus en los clubes nocturnos y en otros locales de gran afluencia de público en Escocia.

En esta fase no se aceptará una prueba negativa de COVID-19. El gobierno escocés dijo que era para aumentar la aceptación de la vacuna y para evitar que la limitada capacidad de los laboratorios de PCR se viera desbordada por los que frecuentan las discotecas. El plan de pasaporte vacunal para Inglaterra, ahora desechado, tampoco aceptaba resultados negativos en las pruebas.

Según las cifras oficiales, las tasas de aceptación de la vacunación contra el virus del PCC en las cuatro naciones del Reino Unido han sido muy similares.

El gobierno dijo que hasta el 9 de septiembre, casi el 90% de la población británica mayor de 16 años había recibido la primera dosis de la vacuna contra el virus del PCC, y más del 80% había recibido las dos dosis, según el gobierno.

Publicado en italiano el 13 de setiembre de 2021

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

