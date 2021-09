Agostino Nobile Traccia Legami fra Vaccini, Criptovaluta e Great Reset.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, Agostino Nobile ci offre questa riflessione sulla situazione attuale legata ai vaccini, al G 30 e le strategie di Bill Gates, Big Pharma e Big Tech, e le loro ricadute sul sistema economico e finanziario. Buona lettura.

§§§

VACCINO E CRIPTOVALUTA

Confrontando il numero di infettati dell’estate scorsa con l’estate vaccinista 2021 risulta che il vaccino non aiuta ma peggiora. Anche se i media farfugliano cercando di aggrapparsi sugli specchi, l’Italia si sta allineando a paesi supervaccinati come Israele e UK. https://www.bmj.com/content/372/bmj.n783.long

https://www.youtube.com/watch?v=XrrGK_JetPc&list=PLOymwT_Mo-UbtCkUbufSmgTynPXX8Q1_C&index=2

Allora perché Draghi e simili continuano con i vaccini? Non certo per amore dei cittadini e per far ripartire l’economia. È solo per realizzare quello che ha confermato al G30 nell’incontro di dicembre 2020: la Distruzione Creatrice e Nuova Era (che loro stessi creano attraverso lockdown e covid pass): https://www.youtube.com/watch?v=izvCG4ekqSE

A proposito di Distruzione Creatrice, Nuova Era o Great Reset, dopo l’articolo marcotosatti.com/2021/09/08/agostino-nobile-ma-perche-ci-vogliono-tutti-tutti-vaccinati/ , voglio aggiungere un’altra perla realizzata dal magnate Bill Gates.

Per gli increduli basta andare sulla pagina dei brevetti internazionali

https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf Cliccando sul triangolo accanto a Field si apre una un breve lista. Cliccate sul file ID/Number. Accanto, sul lato destro, c’è un lungo rettangolo orizzontale dove è scritto Search terms, qui scrivete 060606 (numero d’identità del brevetto). Cliccando sopra l’icona di ricerca che si trova sul lato destro di questo rettangolo si aprirà una lista dove, tra gli altri, trovate il brevetto numero 9 del 26.3.2020 della Microsoft.

Oggettivamente, come spesso accade nei documenti dei leviatani, la descrizione è un po’ confusa ma sufficientemente chiara per capire come escluderanno la moneta e dove vogliono arrivare. Per chi non legge la lingua inglese lo traduco in italiano, cercando di renderlo un poco più intelligibile.

9.WO/2020/060606 SISTEMA DI CRIPTOVALUTA CHE UTILIZZA I DATI DI ATTIVITÀ DEL CORPO

WO – 26.03.2020

Int.Class G06Q 20/06Appl.No PCT/US2019/038084Applicant MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING, LLCInventor ABRAMSON, Dustin

L’attività del corpo umano associata a un chip fornito a un utente può essere utilizzata in un processo di estrazione di un sistema di criptovaluta. L’utente è comunicativamente accoppiato al server. Così il sensore communicatively può percepire l’attività del corpo del portatore del chip. I dati del corpo possono essere generati e basati sulla sua attività. Il sistema (il server – ndt) di criptovaluta communicatively accoppiato al chip dell’utente può verificare se i dati di attività del corpo soddisfano una o più circostanze fissate dal sistema di criptovaluta e assegnare la criptovaluta di cui dati di attività sono verificabili. (Ovvero, innanzitutto devi accettare il biochip. Poi, se sei in salute perfetta (attività del corpo) e ti comporti come vogliamo noi, ricevi denaro, altrimenti non ti resta che battere ripetutamente la testa al muro o sopravvivere di espedienti).

Il brevetto WO / 2020/060606 si riferisce a fatti ufficialmente registrati da Microsoft Technology Licensing LLC sotto la presidenza di Bill Gates, che ha ottenuto lo status internazionale il 22 aprile 2020. Come abbiamo visto, il titolo di questo brevetto “SISTEMA DI CRIPTOVALUTA CHE UTILIZZA I DATI DI ATTIVITÀ DEL CORPO ”, può lasciare dubbi solo al presidente Mattarella & C. Ma è più probabile che ne siano perfettamente a conoscenza, e che prendono per i fondelli milioni di italiani.

Una descrizione dettagliata dell’invenzione fornisce anche un elenco di paesi per i quali l’invenzione è destinata. Ci sono diverse organizzazioni regionali con tutti i membri delle Nazioni Unite. Questi includono l’Ufficio europeo dei brevetti, l’Organizzazione eurasiatica dei brevetti e due organizzazioni africane per la protezione della proprietà intellettuale.

Breve parentesi.

Come potete vedere nel sito su menzionato, WIPE, il numero d’identità 060606 è condivisto con altri brevetti. Il che dovrebbe far cadere la tesi che vuole abbinarlo all’Apocalisse di san Giovanni l’Evangelista. Però, onestamente, non è una prova sufficiente. Che il 666 venga utilizzato per motivi elettronici o altro, non cambia nulla. La simbologia numerica fa parte della Bibbia, ma per quanto riguarda il 666, marchio della bestia, gli esegeti non danno una interpretazione univoca. Dobbiamo comunque ammettere che San Giovanni non è lontano dalle limitazioni disumane che i governi vogliono oggi imporre ai non vaccinati e, probabilmente, tra breve anche a chi si è fatto bucare il braccio ripetutamente.

Leggiamo il passo dell’Apocalisse 13:16-18

“Faceva sì che tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi ricevessero un marchio sulla mano destra e sulla fronte; e che nessuno potesse comprare o vendere senza avere tale marchio, cioè il nome della bestia o il numero del suo nome. Qui sta la sapienza. Chi ha intelligenza calcoli il numero della bestia: essa rappresenta un nome d’uomo. E tal cifra è seicentosessantasei”.

Dunque, il testo che l’Evangelista scrive duemila anni fa dovrebbe, almeno a chi possiede un po’ di buon senso, far riflettere. Non riesco a immaginare Socrate, Aristote, Platone, un Confucio, Brahma o Buddha scrivere queste poche righe che, per la similitudine transumanista che oggi viviamo, aprono una finestra sulla dimensione metafisica. La strada intrapresa dai nuovi leviatano era impensabile anche solo due anni fa. Solo un gigante mistico cristiano poteva prevedere duemila anni fa quanto sta accadendo oggi.

Torniamo al nostro “filantropo”.

La società di Bill Gates è anche coinvolta nel progetto ID2020 Alliance, che ha sede a New York. Si tratta di un progetto digitale che ha affrontato i diritti digitali. L’Alliance sostiene attivamente la Fondazione Rockefeller, lo studio di design IDEO.org, la società di consulenza Accenture e vari vaccini, e la società Gavi, che distribuisce questi vaccini nel mondo.

La Vaccine Alliance copre paesi per lo più in Africa e in Asia. In Europa l’organizzazione è presente in Albania, Croazia, Moldavia, Ucraina, Caucaso, Georgia, Armenia e Azerbaigian, elencati come partner fondatori. Se ancora non si sono stabiliti nei paesi dell’Europa occidentale, probabilmente lo stanno facendo adesso.

Dal febbraio 2020 la società Gavi si concentra sull’epidemia di coronavirus di Vaccine Alliance. L’amministratore delegato di questa organizzazione è il dottor Seth Berkley, che ha forti legami con organizzazioni e aziende come la Fondazione Rockefeller, Microsoft, la lobby farmaceutica e il Gruppo della Banca Mondiale.

Sembra proprio che il Covid-19, i lockdown e i vaccini rappresentino le armi che azzerano le banche, fonte principale degli imprenditori e non solo. Tranne le Big Pharma e Big Tech, nessuna impresa, da quelle familiari alle multinazionali, esce indenne dalla pseudo-pandemia. Il fine, come dicono loro stessi fino alla nausea, è quello di realizzare il Great Reset. Ma Mattarella, e compagni di merenda fanno i finti tonti. Draghi, al contrario, ne ha parlato ai G30. Non perché onesto. Sentendosi protetto dai potenti del G30, e non solo, non guarda in faccia a nessuno. È sicuro della vittoria, ma evidentemente ignora la Storia. Tutti i satrapi e codazzo a seguito sono finiti male. Chi l’ha fatta franca, come Lenin e Stalin, è stato giudicato dalla Storia, procurando profonda vergogna ai figli e discendenti. Ma anche se gli storici ne faranno un eroe non mancherà – che ci creda o meno – un altro Giudizio. Inappellabile. E non sarà certamente il papocchio come Bergoglio che può garantigli una pena attenuata o l’assoluzione. Anzi, peggiorerà la situazione.

Lo scorso luglio 2021 a Bruxelles si è parlato della moneta digitale. Il presidente della BCE Christine Lagarde ha affermato: “Il nostro lavoro ha l’obiettivo di assicurare che nell’era digitale i cittadini e le imprese continuino ad avere accesso alla forma più sicura di moneta, la moneta di banca centrale”. Poiché i concetti di criptovaluta e moneta digitale cozzano, non sappiamo se stanno giocando al poliziotto buono e quello cattivo per creare, a detta di loro, l’alternativa più consona ai cittadini. Sta di fatto che step by step, tranne la reazione popolare e/o giudiziaria, la moneta sarà spazzata via per limitare al massimo la libertà dei cittadini.

Dove potremmo arrivare.

Protesti? Niente soldi. Insulti un governante? Niente soldi. Sei contrario al matrimonio gay, all’utero in affitto, alla sessualizzazione dei figli e alla pedofilia? Niente soldi. E se insisti resettiamo anche la tua memoria.

Agostino Nobile

§§§

