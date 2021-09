Il Papa non Eletto…o Forse Sì, ma con Rinuncia? Porfiri sul card. Siri.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il M° Aurelio Porfiri ci offre oggi una riflessione su una tesi storica che ha sempre destato l’interesse di molti, e cioè la presunta elezione (con rinuncia) del card. Giuseppe Siri, nel Conclave che portò all’elezione di Giuseppe Roncalli, Giovanni XXIII. Vi ricorderete di sicuro il titolo del bellissimo libro dell’amico e indimenticata collega Benny Lai, “Il Papa non eletto”, che godeva della fiducia del cardinale ligure. Buona lettura.

Intorno all’ipotesi Siri

Recentemente, leggendo un libro peraltro interessante, mi è capitato di rileggere della cosiddetta “ipotesi Siri”, cioè quella teoria per cui il cardinale di Genova Giuseppe Siri (1906-1989) sia stato in effetti eletto Papa nel conclave del 1958 e sia stato poi costretto a rinunciare su pressioni esterne aprendo così la strada all’elezione di Angelo Giuseppe Roncalli con il nome di Giovanni XXIII. Il cardinale Siri, secondo questa teoria, avrebbe preso il nome di Gregorio XVII. È una ipotesi che sembra aver circolato negli ambienti sedevacantisti statunitensi ma che ogni tanto riesce fuori in vari scritti anche al di fuori di quell’ambiente. L’elezione sarebbe avvenuta il 26 ottobre 1958, quando una fumata di colore incerto uscì dal comignolo della Sistina. Questo fece dire anche alla Radio Vaticana che il Papa era stato eletto. In un articolo del Corriere della Sera del 28 ottobre 1958 si legge tra l’altro che la Radio Vaticana si scusava dell’entusiasmo nell’annunciare un Papa che in realtà non era stato eletto e che tali incidenti, sembra accaduti anche nel conclave del 1939, non sarebbero più accaduti.

Perché il cardinale Giuseppe Siri? Perché esso era ritenuto il successore naturale di Pio XII, quello che lo stesso papa Pacelli sembra desiderasse per la consonanza con i suoi insegnamenti. Egli invece sarà, come dice la biografia del vaticanista Benny Lai, Il Papa non eletto. La teoria, come detto, è stata portata avanti specie in ambienti statunitensi, e viene presentata anche in un libro di un consulente del FBI e giornalista, Paul L. Williams, che nel 2003 pubblica The Vatican Exposed dove riporta che il cardinale Siri fu eletto e che fu costretto a rinunciare. Da chi fu costretto a rinunciare? Alcuni dicono da emissari dei regimi comunisti che temevano la sua durezza nei loro confronti, altri tirano fuori la massoneria (ne parla varie volte don Luigi Villa nei suoi scritti). Riporto una porzione del libro di Williams in traduzione italiana a cura del blog exsurgatdeus.org: “… Pio XII aveva nominato cardinale Giuseppe Siri come suo successore designato: Siri era ferocemente anti-comunista, un tradizionalista intransigente in materia di dottrina della Chiesa, ed un burocrate esperto personalmente addestrato nelle complessità delle finanze vaticane da Bernardino Nogara. Inoltre, Siri aveva l’appoggio di un gruppo di cardinali noto come “il Pentagono.” Il gruppo comprendeva i cardinali Canali, Pizzardo, Muscara, Ottaviani, Mimmi, e Spellman. A questo gruppetto si opponeva una formazione composta da un gruppo progressista o anti-Pentagono di cui facevano parte il primate di Polonia Wyszynski, il cardinale indiano Garcia, i cardinali francesi, il cardinale Lercaro, e Roncalli. I progressisti erano preoccupati per l’irrigidimento del regime di Pio XII, per l’accentramento di tutto il potere e l’autorità nella persona del Papa, la mancata volontà di avviare la riforma, e per la crociata anti-comunismo che stava creando un abisso tra l’est e l’ovest. – Nel 1958, [26 ottobre –ndr.-] quando i cardinali furono rinchiusi nella Cappella Sistina per eleggere un nuovo Papa, eventi misteriosi cominciarono a svolgersi. Al terzo scrutinio, Siri, secondo fonti dell’FBI, ottenne i voti necessari e fu eletto come Papa Gregorio XVII. Dal camino della Cappella sbuffò fumo bianco per informare i fedeli che era stato scelto un nuovo Papa. La notizia venne annunciata con gioia alle 18:00 dalla Radio Vaticana. L’annunciatore diceva: “Il fumo è bianco … Non c’è assolutamente alcun dubbio … è stato eletto un Papa.” Furono allertati il Palatino e le guardie svizzere. Questi furono richiamati dalle loro caserme e si ordinò loro di recarsi alla Basilica di San Pietro per l’annuncio del nome del Santo Padre. – Ma il nuovo Papa non compariva … e cominciò così a sorgere la domanda se il fumo fosse bianco o grigio. Per sedare i dubbi, monsignor Santaro, segretario del Conclave dei cardinali, comunicava alla stampa che il fumo era da giudicarsi bianco e che quindi un nuovo Papa era stato eletto. L’attesa continuava. In serata la Radio Vaticana annunciava che i risultati rimanevano … incerti. Il 27 ottobre 1958 lo Houston Post titolava: “I Cardinali non riescono ad eleggere papa al 4° Ballottaggio: “Mix-Up in Smoke Signals”. Questa si è poi dimostrata una false notizia. – I rapporti in realtà erano stati veritieri … al quarto scrutinio, secondo fonti dell’Fbi, Siri ancora una volta otteneva i voti necessari per essere eletto Sommo Pontefice. Ma i Cardinali francesi [capitanati dal massone 33° Tisserand –ndr.-] annullarono i risultati, sostenendo che l’elezione avrebbe causato disordini diffusi e l’assassinio di numerosi vescovi di spicco dietro la cortina di ferro. “. – I cardinali hanno deciso quindi di eleggere il cardinale Federico Tedischini come “Papa di transizione”, ma Tedischini era troppo malato per accettare l’incarico. Infine, al terzo giorno di ballottaggio, Roncalli ottenne il supporto necessario per diventare “papa” Giovanni XXIII. I cardinali conservatori credevano che Roncalli, all’età di settantotto anni, fosse troppo vecchio per avviare la devastazione all’interno del Vaticano e pensavano potesse servire solo come un ” Papa guardiano ” fino al conclave successivo, ma … si sbagliavano”.

Ora, le teorie cospirazioniste tirano molto, ma in questo caso non mi sembra ci siano le basi per credere a questa. Bisogna distinguere fra chi avrebbe preferito il cardinale Siri come Papa piuttosto che Giovanni XXIII o Paolo VI e quello che comunque è veramente accaduto. Se fosse vero che il comunismo poteva impedire l’elezione di un Pontefice, non avrebbe impedito con maggiore ragione quella di Giovanni Paolo II? Sulla massoneria il discorso è più complesso, e lo riferisce padre Raimondo Spiazzi nel suo libro Il Cardinale Giuseppe Siri. Ho conosciuto padre Spiazzi e questo libro me lo ha donato lui, ed era persona senz’altro affidabile. Nel libro dice, riferendosi al cardinale Siri che “sui conclavi del futuro, diceva che bisognava pregare per ottenere la grazia che coloro che vi avrebbero partecipato fossero veramente liberi da qualsiasi condizionamento e influsso di parte, non solo di ordine politico ed etnico, ma anche sociale. “E che non vi arrivi in nessun modo la mano di qualche setta“, concludeva. Si riferiva alla massoneria, della quale diceva di avere conoscenza per confidenze dirette ricevute da affiliati, e di sapere con quali trame cercava di attanagliare uomini e organi del Vaticano (non esitava a fare alcuni nomi), col pericolo che arrivasse anche al conclave. Forse anche per questo proponeva l’abolizione del segreto: che tutto avvenisse alla luce del sole”. Insomma, certamente questo pericolo esisteva ed esiste, ma non vi è nessuna prova che esso si fosse avverato in quel conclave del 1958, che effettivamente la massoneria impedì la sua elezione. Poi, l’atteggiamento del cardinale Siri fu molto leale verso tutti i Pontefici successivi, malgrado egli fu molto critico sull’andamento della Chiesa nei decenni del postconcilio e poteva essere considerato tra i prelati più tradizionalisti. Il suo libro Getsemani è un atto di accusa verso alcuni teologi alla moda. Malgrado questo e la sua lotta contro le deviazioni, rimase sempre fedele alla Chiesa e ai Pontefici che conobbe, mai adombrando quell’episodio che sarebbe avvenuto nel conclave del 1958. Immagino che una forte personalità come quella di Siri non fosse indifferente alle battaglie del vescovo Lefebvre, ma non le ha mai cavalcate, pur forse condividendone molte. È vero che alle pagine 296-297 del libro citato sopra di Benny Lai con conversazioni con il Card. Siri ci sono alcuni riferimenti ambigui, che possono guidare a dare interpretazioni in favore delle tesi dell’elezione; ecco alcuni passaggi di confidenze del Cardinale all’autore: “Entrai in conclave in stato agonico. Ricordo che andai a sedermi su una sedia in fondo alla cappella Paolina come uno straccio. Ero in stato agonico. Dio mi ha salvato. Come? Sì, un cardinale mi è venuto a raccontare cosa era successo… Io non posso parlare. Ma creda… Ho visto bene il cammino della storia in questi lunghi anni, ho visto bene. E penso di aver avuto anche gli occhi adatti per vederlo. Ho dovuto portare gli occhiali ma ci vedevo bene. Ora desidero andarmene da questo mondo senza disturbare la storia e, pertanto, facciano gli altri quello che in coscienza credono. Chiedo solo che non si dicano bugie e basta”. Io credo qui sia importante specialmente una frase, cioè che un Cardinale gli raccontò quello che era successo, cioè non ci fu una rinuncia diretta, se stiamo alle parole di Siri. Ma il passaggio è certamente ambiguo.

Insomma, bisogna distinguere fra i propri desideri e la realtà storica che, in mancanza di solide prove in senso contrario, sembra più evidente, che cioè il cardinale Siri fu più volte papabile, ma mai Papa. E che anche concedendo che fu veramente eletto e rinunciò, anche in questo caso la rinuncia all’elezione a Sommo Pontefice conferma che non fu comunque Papa. Ma, come detto, in questo caso parliamo solo a livello puramente speculativo. Certo è lecito, come esercizio storico di pura fantasia, chiedersi cosa sarebbe stato della Chiesa se il Cardinale Siri fosse stato eletto Papa. E sicuramente, a questo punto, credo che in quel caso noi oggi staremmo a raccontare tutta un’altra storia.

