Agostino Nobile: ¿Pero por qué nos quieren a todos vacunados?

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, anoche Agostino Nobile escribió este reflexivo artículo, que nos concierne a todos y que nos complace compartir con ustedes. Feliz lectura.

§§§

¿POR QUÉ NOS QUIEREN A TODOS VACUNADOS?

En 2010 escribí un artículo, posteriormente incluido en la colección de artículos “Quello che i cattolici devono sapere” [Lo que los católicos necesitan saber], publicada en 2015. He publicado un extracto del mismo en el sitio web Stilum Curiae, titulado NOBILE. COME CI CONVINCERANNO A IMPIANTARE IL BIO-CHIP

Hace unos días un amigo me envió un vídeo en el que se muestran vídeos muy cortos que tratan el tema de las vacunas y el 5G. Entre los muchos vídeos sobre el tema, tiene la ventaja de haber seleccionado una breve secuencia de declaraciones realizadas por personas por encima de cualquier sospecha de conspiración. He guardado el vídeo que, como era de esperar, se ha quedado en negro. Por ello, cuando es posible, me remito en este artículo a las entrevistas y discursos en su totalidad.

Vittorio Colao, ministro de Innovación Tecnológica y Transición Digital del Gobierno de Draghi, dice en https://www.youtube.com/watch? v=ucALdRQj3_I que con el 5G tendremos mucha más velocidad, más o menos por debajo de los 8/9 milisegundos “y se podrá hacer todo a distancia casi al instante”. Otras facilitaciones incluyen la posibilidad de “inyectar o liberar quizás una sustancia médica necesaria para las condiciones de salud”.

¿Pero cómo se pueden liberar sustancias a la distancia? Roberto Cingolani, actual ministro de la Transición Ecológica, lo explica. “¿Podemos hacer un robot que funcione dentro del cuerpo humano?”. Tenemos “una fusión de terapia y diagnóstico, un objeto inteligente y muy pequeño en condiciones de viajar dentro del cuerpo humano, encontrar la célula enferma, sentarse sobre ella y liberar allí el medicamento necesario o incluso transcribir la corrección, la secuencia genética que queremos transcribir […]”. Son partículas magnéticas “que además son fluorescentes”. Estas partículas (cubo cuántico) “pueden elevar la temperatura a más de 50º. No hay ninguna célula que resista esta temperatura por razones obvias, por lo que son quemadores locales extremadamente pequeños […]”.

¿Qué podría pasar con estos quemadores de partículas? La profesora Alessia D’Arrigo, después de la primera dosis de la vacuna, se quejó de quemaduras “como tantos mecheros” en todo el cuerpo y, al cabo de cinco meses, se encuentra en la misma situación, a la que se añaden fuertes dolores de cabeza, con el riesgo de padecer una trombosis. Véase: Il vax testimonianza di Alessia Darrigo professoressa scuole superiori [El testimonio de Alessia Darrigo, profesora de instituto, sobre la vacuna]. Al escuchar a la sra. D’Arrigo, es difícil no pensar en el cubo cuántico mencionado por Cingolani.

La nanotecnología con fines terapéuticos es sin duda un gran invento, pero como sabemos, si es cierto que el cuchillo es una herramienta de la que ya no podemos prescindir, no es menos cierto que ha sido y será utilizado para degollar a otros. ¿Pero qué más se puede hacer con los nanorobots? Escuchemos al multimillonario más interesante y visionario del planeta, Elon Musk.

El chip en el cerebro. “Ya somos ciborgs”, dice Musk en una entrevista de 2016: “prácticamente tenemos superpoderes gracias al ordenador y al smartphone”. Pero para unirse realmente en forma simbiótica con la inteligencia artificial se necesita una interfaz con el cerebro. Una conexión directa entre el cerebro y el ordenador”. El entrevistador pregunta: “¿Pero es algo que requiere una intervención quirúrgica?”.

“No, se puede inyectar en las venas a través de la sangre o directamente en la yugular. De ahí pasa rápidamente a las neuronas”: We are already cyborgs | Elon Musk | Code Conference 2016 [Ya somos ciborgs | Elon Musk | Code Conference 2016].

¿Demasiado visionario? No, en absoluto. Cientos de científicos llevan años trabajando en ello, también en Italia. Entre otras cosas, ellos y numerosos multimillonarios hablan de esta tecnología transhumana en Davos, tal como lo escribí.

Más adelante en el vídeo hay una entrevista con el profesor Stefano Panzeri, investigador principal del Instituto Italiano de Tecnología de Génova, donde trabaja en nanotecnología con fines exclusivamente terapéuticos. Entre sus comentarios, sobre la nanotecnología, afirma que se trata de un instrumento que puede utilizarse “para manipular las capacidades cognitivas de una persona”. Un hecho confirmado por todos los investigadores de nanotecnología.

Volvamos a nosotros. A pesar de que las autoridades israelíes, británicas y estadounidenses han dejado en claro que los vacunados pueden contagiarse y a su vez infectar, el primer ministro Draghi persiste en el camino de la vacuna con métodos coercitivos aberrantes. Y como sigue negando los fármacos con los que ya han sido tratado miles de pacientes con Covid-19, deberíamos preguntarnos si este suero no contiene ya cubos cuánticos.

¿Por qué se condena al ostracismo a los médicos que tratan el Covid con los medicamentos existentes? ¿Por qué son demonizados por los periódicos y las cadenas de televisión nacionales? ¿Por qué nunca se habla en los medios de comunicación de las personas cuyas vidas han sido destruidas por la vacuna? ¿Por qué no se admite que las vacunas han causado miles de muertes en todo el mundo? ¿Por qué no se habla de las manifestaciones en muchísimas ciudades de todo el mundo contra la vacuna y el pase-covid?

Demuestren democráticamente que los personajes mencionados anteriormente son falsos. Demuestren abiertamente que los llamados “antivacunas” están equivocados. Demuestren a través de contradictores autorizados que ustedes tienen razón. Se lo pedimos especialmente al presidente Mattarella, al primer ministro Draghi y al ministro de Sanidad, Speranza. Nunca en la historia de las democracias un pueblo ha sido tan acosado por un gobierno no elegido que utiliza una política brutalmente divisoria y culpabilizadora. ¿Están seguros de que el problema es un virus? ¿O quizás ustedes piensan que está aplicando un programa que convertirá a los seres humanos en zombis?

¿Dónde están la policía, los magistrados, los periodistas honestos? Infórmense, duden. ¿Por qué nunca han intentado ver lo que cualquiera puede encontrar en los sitios de Internet? La televisión y los grandes periódicos no son oráculos de Delfos, son los mismos que difundieron las mentiras contra Saddam Hussein acusándolo de poseer armas biológicas. Un falso que causó la muerte de cientos de miles de inocentes, catástrofes en países musulmanes y terrorismo en el mundo. No se conformen con los que van a destruir vuestras vidas, las de vuestros hijos y nietos. Ustedes son pagados por el pueblo para que lo defiendan, si no lo hacen serán considerados los primeros responsables.

Este horror, sin embargo, fracasará, porque fue concebido y puesto en práctica por un grupo de multimillonarios poco inteligentes, carentes de profundidad humana, privados de cultura y, podemos decirlo, malvados, porque pretenden borrar el libre albedrío para esclavizar a miles de millones de personas. Estamos frente a los corruptores más macabros y perversos de la historia de Occidente.

Como en todos los totalitarismos, el número de contradicciones aumenta cada día. Al final del túnel veremos juicios que castigarán a los responsables. Habrá un crujir y rechinar de dientes que hará que los juicios de Nuremberg parezcan almanaques para niños.

Agostino Nobile

Publicado originalmente en italiano el 8 de setiembre de 2021, en https://www.marcotosatti.com/ 2021/09/08/agostino-nobile-ma- perche-ci-vogliono-tutti- tutti-vaccinati/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

§§§

