Traditionis Custodes: una Lettera ai Cattolici di Tutto il Mondo, e al Papa.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, riceviamo e ben volentieri pubblichiamo questa lettera al Pontefice regnante, affinché voglia tornare sulle sue decisioni relative alla Messa Vetus Ordo, espresse nel motu proprio Traditionis Custodes. Buona lettura, e buona diffusione.

Lettera ai cattolici di tutto il mondo

Chi di voi, se suo figlio gli chiede del pane, gli darà una pietra? (Mt 7, 9)

Cari fratelli e sorelle in Cristo,

È con grande tristezza che abbiamo appreso della decisione di Papa Francesco di abrogare le principali disposizioni del Motu Proprio Summorum Pontificum promulgato da Papa Benedetto XVI il 7 luglio 2007. Dopo decenni di divisioni e litigi, questo Motu Proprio è stato per tutti i fedeli cattolici un’opera di pace e riconciliazione.

Roma viola la parola data da Papa Benedetto XVI, con brutalità e intransigenza, ben lungi dall’accoglienza fraterna di cui tanto si parla.

La volontà espressa nel Motu Proprio Traditionis Custodes del 16 luglio 2021 è quella di far scomparire dalla Chiesa la celebrazione della Messa di San Pio V. Questa decisione ci provoca profonda costernazione. Come comprendere questa rottura con il Messale tradizionale, realizzazione “venerabile e antica” della “legge della fede”, che ha santificato tanti popoli, tanti missionari e ha contribuito a fare tanti santi? Che male fanno i fedeli che semplicemente desiderano pregare come hanno fatto per secoli i loro genitori e i loro avi? Come ignorare che la Messa tridentina oggi converte moltissime anime, attira assemblee giovani e ferventi, suscita tantissime vocazioni, ha dato origine a seminari, comunità religiose, monasteri, e che è la spina dorsale di innumerevoli scuole, opere giovanili, catechesi, ritiri spirituali, pellegrinaggi?

Molti di voi, fratelli cattolici, sacerdoti, vescovi, avete condiviso con noi la vostra incomprensione e il vostro profondo dolore: grazie per le vostre numerose testimonianze di sostegno.

Promuovere la pace della Chiesa per costruire l’unità nella carità, ma anche portare i cattolici a riconnettersi con un’eredità che è loro propria, facendo scoprire al maggior numero possibile di persone le ricchezze della tradizione liturgica, tesoro della Chiesa, tali sono stati gli obiettivi perseguiti da Summorum Pontificum. Il Papa emerito Benedetto XVI vede ora la sua opera di riconciliazione essere rovinata durante la sua vita.

In un’epoca scevra di materialismo e lacerata dalle divisioni sociali e culturali, la pace liturgica ci appare come una necessità assoluta per preservare la fede e la vita spirituale dei cattolici in un mondo che muore di sete. La drastica restrizione dell’autorizzazione a celebrare la messa nella sua forma tradizionale riaccende la diffidenza, il dubbio, l’incomprensione, e preannuncia il ritorno di una disputa litugica che è straziante per il popolo cristiano.

Qui lo affermiamo solennemente, davanti a Dio e agli uomini: non permetteremo a nessuno di privare i fedeli di questo tesoro, che è anzitutto un tesoro della Chiesa. Non rimarremo inattivi di fronte al soffocamento spirituale delle vocazioni nei seminari tradizionali, ora preparato dal Motu proprio Traditionis Custodes. Non priveremo i nostri figli di questo mezzo privilegiato di trasmissione della fede che è la fedeltà alla liturgia tradizionale.

Chiediamo dunque a Papa Francesco, quali figli al loro padre, di revocare la sua decisione e di voler abrogare Traditionis Custodes, ripristinando in tale modo la piena libertà di celebrare la Messa tridentina, per la gloria di Dio e il bene dei fedeli. Del pane anziché delle pietre.

L’8 settembre 2021, nella festa della Natività della Beata Vergine Maria.

Qui sotto i primi firmatari della lettera, a cui se ne stanno aggiungendo moltissimi altri in tutto il mondo. La lettera è nata in Francia, e si sta diffondendo ovunque. Qui trovate il testo in inglese.

QUALITE Prénom NOM Président AGRIF Bernard Antony Forum catholique Xavier Arnaud Président Academia Christiana Victor Aubert ND de Kabylie Moh-Christophe Bilek Président Fondation de Service politique François Billot de Lochner DG de SOS Chrétiens d’Orient Benjamin Blanchard Journaliste et écrivain Anne Brassié Historien d’art Jacques Charles-Gaffiot Professeur agrégé de philosophie Thibaud Collin Journaliste Laurent Dandrieu Journaliste – Directeur de Blog Yves Daoudal Journaliste et essayiste Michel De Jaeghere Haut fonctionnaire Ecrivain Pierre de Lauzun President International Commission of Military History Massimo de Leonardis Ancien pdt du CNR (CNRS italien) Roberto de Mattei Président de SOS Chrétiens d’Orient Charles de Meyer Président de ND de Chrétienté Jean de Tauriers Editeur de presse Guillaume de Thieulloy Ancien ministre, écrivain Philippe de Villiers Docteur en Droit Marie-Pauline Deswarte Docteur en Chimie Stéphane Deswarte Docteur en droit, licencié en droit canonique Cyrille Dounot The European Conservative Alvino-Mario Fantini Professeur des universités Claude Goyard Avocat Max Guazzini Summorum Pontificum Freiburg Michael Hageböck LifeSiteNews Maike Hickson Ecrivain Robert Hickson Ancien pdt de la Diète de Pologne Marek Jurek Ecrivain Peter Kwasnieswki ULB Paris Assas Philippe Lauvaux Journaliste Anne Le Pape Président de Paix Liturgique Christian Marquant The Remnant Michael Matt Renaissance Catholique Jean-Pierre Maugendre Rédacteur en Chef de L’Homme Nouveau Philippe Maxence Christianitas Paweł Milcarek Journaliste Jean-Marie Molitor Ecrivain Martin Mosebach Docteur en Droit Hugues Petit Docteur en Droit Philippe Pichot-Bravard Docteur en Droit Jean-Baptiste Pierchon Vice-Président de ND de Chrétienté Hervé Rolland Historien Reynald Secher Journaliste, Historien, Ecrivain Jean Sévillia Ecrivain, compositeur, chercheur Henri Sire Journaliste – Directrice de Blog Jeanne Smits Avocat Jérôme Triomphe

