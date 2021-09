Movimento Libertario: 18 Buone Ragioni per Rifiutare l’Inoculazione del Siero.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, un’amica del nostro blog mi ha inviato il link a questo articolo estremamente chiaro e documentato del “Movimento Libertario”. Mi sembra un testo – la traduzione da una fonte americana, molto ricco e preciso. Fra l’altro, sempre su questo argomento, non si può ignorare questo dato, e cioè che nel Paese in cui quasi il 70 per cento delle persone hanno ricevuto almeno una dose di siero, e oltre il 60 per cento due, l’infezione è a livelli altissimi. Buona lettura.

Alcuni amici mi hanno chiesto cosa ne penso sul vaccino Covid, quindi ho deciso fosse arrivato il momento di scrivere un articolo sull’argomento.

Questi amici non avevano mai sentito la maggior parte dei dettagli che ho condiviso con loro, così ho pensato avreste apprezzato anche voi leggere alcune di queste cose. Sapendo quanto sia controverso questo argomento, una parte di me preferirebbe scrivere di qualcos’altro, ma sento che la discussione sia così unilaterale che sia necessario ne parli.

Come mi sforzo sempre di fare, prometto di fare del mio meglio per essere imparziale ed equilibrato. Non sono qui per litigare con nessuno, solo per presentarvi alcune delle cose che ho letto, i miei quesiti senza risposta e per spiegare perché non riesco proprio a dare un senso a questi vaccini covid.

Quindi ecco le ragioni per cui sto rinunciando al vaccino covid.

#1: I PRODUTTORI DI VACCINI SONO IMMUNI DA RESPONSABILITÀ

L’unica industria al mondo che non ha responsabilità per lesioni o morti derivanti dai loro prodotti, sono i produttori di vaccini. Deciso per la prima volta nel 1986 con il National Childhood Vaccine Injury Act, e rafforzato dal PREP Act, i produttori di vaccini non possono essere citati in giudizio, anche se si dimostra la loro negligenza.

I produttori dei vaccini covid sono autorizzati a creare un prodotto a taglia unica, senza test su sottopopolazioni (cioè persone con specifiche condizioni di salute), e tuttavia non sono disposti ad accettare alcuna responsabilità per eventuali eventi avversi o morti causati dai loro prodotti.

Se un’azienda non è disposta a sostenere che il suo prodotto è sicuro, specialmente se è stato immesso sul mercato in fretta e furia, senza test sugli animali, non sono disposto a prendermi il rischio di utilizzare il loro prodotto.

Nessuna responsabilità. Nessuna fiducia.

#2: L’AMBIGUO PASSATO DELLE AZIENDE FARMACEUTICHE

Le quattro grandi aziende che stanno facendo questi vaccini covid:

Non hanno mai portato un vaccino sul mercato prima del covid (Moderna e Johnson & Johnson). Sono criminali seriali (Pfizer e Astra Zeneca). Entrambe le cose (Johnson & Johnson).

Moderna aveva cercato di “Modernizzare il nostro RNA” (così il nome della società) – per anni, ma non aveva mai portato con successo alcun prodotto sul mercato – che bello per loro ottenere una grande infusione di denaro dal governo per continuare a provare.

Infatti, tutti i maggiori produttori di vaccini (tranne Moderna) hanno pagato decine di miliardi di dollari di danni per altri prodotti che hanno portato sul mercato quando sapevano che quei prodotti avrebbero causato lesioni e morte – vedi Vioxx, Bextra, Celebrex, Thalidomide, e oppioidi come alcuni esempi.

Se le aziende farmaceutiche scelgono intenzionalmente di mettere sul mercato prodotti dannosi, quando possono essere citate in giudizio, perché dovremmo fidarci di qualsiasi prodotto in cui non hanno alcuna responsabilità?

Nel caso in cui non si sia capito, permettetemi di ripetere… 3 dei 4 produttori di vaccini contro il covid sono stati citati in giudizio per prodotti che hanno messo sul mercato pur sapendo che ne sarebbero derivati danni e morti.

Permettetemi di ribadire questo punto:

Ottenuto il lasciapassare per la responsabilità, e visto il passato fatto di luci e ombre di queste aziende, perché dovremmo presumere che tutti i loro vaccini siano sicuri e prodotti in modo onesto? In quale altro posto della vita ci fideremmo di qualcuno con questo tipo di reputazione?

Per me ha tanto senso quanto aspettarsi che un amante spietato, violento e infedele diventi una persona diversa perché un giudice ha detto che in fondo è una brava persona. No, non mi fido di loro.

Nessuna responsabilità. Nessuna fiducia.

Ecco un’altra ragione per cui non mi fido di loro.

#3: I PESSIMI TENTATIVI PASSATI DI PRODURRE VACCINI CONTRO CORONAVIRUS

Ci sono stati molti tentativi di fare vaccini virali in passato che sono finiti in un totale fallimento, ed è per questo che non abbiamo avuto un vaccino contro il coronavirus nel 2020. Negli anni ’60, gli scienziati hanno tentato di fare un vaccino RSV (Respiratory Syncytial Virus) per i bambini.

In quello studio, hanno saltato le prove sugli animali perché allora non erano necessarie. Alla fine, i bambini vaccinati si ammalarono molto di più dei bambini non vaccinati quando furono esposti al virus in natura, con l’80% dei bambini vaccinati che richiesero l’ospedalizzazione, e due di loro morirono.

Dopo il 2000, gli scienziati hanno fatto molti tentativi di creare vaccini contro il coronavirus. Negli ultimi 20 anni, tutti sono finiti in un fallimento perché gli animali negli studi clinici si sono ammalati molto e molti sono morti, proprio come i bambini negli anni ’60.

Potete leggere un riassunto di questa storia/scienza qui.

O se volete leggere i singoli studi potete controllare questi link:

Nel 2004 il tentativo di vaccino ha prodotto l’epatite nei furetti

Nel 2005 topi e zibetti si ammalarono e divennero più suscettibili ai coronavirus dopo essere stati vaccinati

Nel 2012 i furetti si ammalarono e morirono. E in questo studio topi e furetti hanno sviluppato una malattia polmonare.

Nel 2016 questo studio ha prodotto anche la malattia polmonare nei topi.

Lo schema tipico negli studi menzionati sopra è che i bambini e gli animali hanno prodotto delle risposte anticorpali dopo essere stati vaccinati. I produttori pensavano di aver fatto centro. Il problema è venuto quando i bambini e gli animali sono stati esposti alla versione selvaggia del virus.

Quando ciò accadde, si verificò un fenomeno inspiegabile chiamato Antibody Dependent Enhancement (ADE), noto anche come Vaccine Enhanced Disease (VED), in cui il sistema immunitario produce una “tempesta di citochine” (cioè attaccò il corpo in modo eccessivo), e i bambini/animali morirono.

Ecco il problema persistente…

I produttori di vaccini non hanno dati che suggeriscano che i loro vaccini affrettati abbiano superato questo problema.

In altre parole, mai prima d’ora nessun tentativo di fare un vaccino contro il coronavirus ha avuto successo, né la tecnologia di terapia genica che sono i “vaccini” mRNA è stata portata sul mercato in modo sicuro, ma ehi, visto che avevano miliardi di dollari di finanziamenti governativi, sono sicuro che l’hanno capito.

Se non fosse che non sanno se l’hanno capito…

#4: LE “LACUNE NEI DATI” PRESENTATI ALLA FDA DAI PRODUTTORI DI VACCINI

Quando i produttori di vaccini hanno presentato i loro documenti alla FDA per l’autorizzazione all’uso di emergenza (Nota: una EUA non è la stessa cosa di una piena approvazione della FDA), tra i molti “Data Gaps” che hanno riportato c’era il fatto che non hanno nulla nei loro studi che suggerisca che hanno superato il fastidioso problema della Vaccine Enhanced Disease.

Semplicemente non lo sanno – cioè non hanno idea se i vaccini che hanno fatto produrranno anche la stessa tempesta di citochine (e morti) dei precedenti tentativi di tali prodotti.

Come sottolinea Joseph Mercola…

“I precedenti tentativi di sviluppare un farmaco basato sull’mRNA usando nanoparticelle lipidiche sono falliti e hanno dovuto essere abbandonati perché quando la dose era troppo bassa, il farmaco non aveva effetto, e quando era dosato troppo alto, il farmaco diventava troppo tossico. Una domanda ovvia è: cosa è cambiato che ora rende questa tecnologia abbastanza sicura per l’uso di massa?

Se questo non è abbastanza allarmante, ecco altre lacune nei dati – cioè non ci sono dati che suggeriscano sicurezza o efficacia riguardo:

Chiunque abbia meno di 18 anni o più di 55 anni

Madri incinte o in allattamento

Condizioni auto-immuni

Individui immunocompromessi

Nessun dato sulla trasmissione del covid

Nessun dato sulla prevenzione della mortalità da covid

Nessun dato sulla durata della protezione dal covid

Difficile da credere, vero?

Nel caso pensiate che mi stia inventando tutto, o vogliate vedere i documenti reali inviati alla FDA da Pfizer e Moderna per la loro autorizzazione all’uso di emergenza, potete consultare rispettivamente questo o questo. Le lacune dei dati possono essere trovate a partire da pagina 46 e 48 rispettivamente.

Per ora volgiamo lo sguardo ai dati grezzi che i produttori di vaccini hanno usato per presentare l’autorizzazione di emergenza.

#5: NESSUN ACCESSO AI DATI GREZZI DELLE PROVE

Ti piacerebbe vedere i dati grezzi che hanno prodotto le affermazioni del “90% e 95% di efficacia” pubblicizzate nelle notizie?

Anche a me…

Ma non ci lasciano vedere quei dati. Come sottolineato nel BMJ, qualcosa sulle affermazioni di efficacia di Pfizer e Moderna puzza davvero di strano. C’erano “3.410 casi totali di sospetto, ma non confermato covid-19 nella popolazione complessiva dello studio, 1.594 si è verificato nel gruppo del vaccino vs 1.816 nel gruppo placebo”.

Aspetta… cosa?

Hanno ignorato il metodo scientifico nel loro studio non verificando una variabile così importante? Non potevano testare quei casi “sospetti ma non confermati” per scoprire se avevano il covid?

Apparentemente no. Perché non testare tutti i 3.410 partecipanti per amore della precisione? Possiamo solo immaginare che non abbiano fatto il test perché avrebbe compromesso le loro pretese sul “90-95% di efficacia”?

Dov’è la FDA?

Non sarebbe prudente per la FDA, aspettarsi (esigere) che i produttori di vaccini testino le persone che hanno “sintomi simili a quelli del covid”, e rilasciare i loro dati grezzi in modo che terzi esterni possano esaminare come i produttori hanno giustificato i numeri?

Voglio dire, è solo ad ogni cittadino del mondo che stiamo cercando di far prendere questi prodotti sperimentali… Perché la FDA non l’ha richiesto? Non è comunque l’esatto scopo della FDA? Bella domanda. Volpi a guardia del pollaio? Sembra di sì.

Nessuna responsabilità. Nessuna fiducia.

#6: NESSUN TEST DI SICUREZZA A LUNGO TERMINE

Ovviamente, con prodotti che sono sul mercato solo da pochi mesi, non abbiamo dati sulla sicurezza a lungo termine. In altre parole, non abbiamo idea di cosa farà questo prodotto nel corpo tra mesi o anni – per QUALSIASI popolazione.

Dati tutti i rischi di cui sopra (rischi che tutti i prodotti farmaceutici hanno), non sarebbe prudente aspettare per vedere se gli scenari peggiori sono stati effettivamente evitati? Non avrebbe senso voler colmare quelle fastidiose “lacune di dati” prima di provare a darlo ad ogni uomo, donna e bambino del pianeta?

Beh… questo avrebbe senso, ma per avere quei dati, hanno bisogno di testarlo sulle persone, il che mi porta al mio prossimo punto…

#7: NESSUN CONSENSO INFORMATO

Quello che la maggior parte di coloro che stanno prendendo il vaccino non sanno è che, poiché questi prodotti sono ancora in fase di sperimentazione clinica, chiunque prenda l’iniezione è ora parte della sperimentazione clinica.

Sono parte dell’esperimento. Quelli (come me) che non lo prendono, fanno parte del gruppo di controllo. Il tempo ci dirà come funziona questo esperimento. Ma, vi chiederete, se i vaccini stanno causando danni, non lo vedremmo su tutti i giornali?

Sicuramente la FDA interverrebbe e sospenderebbe la distribuzione? Beh, se il sistema di segnalazione degli eventi avversi funzionasse, forse le cose sarebbero diverse.

#8: RAPPORTO DI REAZIONI AVVERSE E MORTE NON ACCURATO

Secondo uno studio fatto da Harvard (su commissione del nostro stesso governo), meno dell’1% di tutte le reazioni avverse ai vaccini sono effettivamente presentate al National Vaccine Adverse Events Reports System (VAERS) – leggi pagina 6 al link sopra.

Mentre i problemi con VAERS non sono stati risolti (come si può leggere in questa lettera al CDC), al momento di questa scrittura VAERS riporta oltre 2.200 morti per gli attuali vaccini covid, così come quasi 60.000 reazioni avverse.

“I dati VAERS rilasciati oggi hanno mostrato 50.861 segnalazioni di eventi avversi in seguito ai vaccini COVID, compresi 2.249 decessi e 7.726 lesioni gravi tra il 14 dicembre 2020 e il 26 marzo 2021.”

E questi numeri non includono 578 casi di paralisi di Bell (ad oggi).

Se questi numeri sono ancora solo l’1% del totale delle reazioni avverse (o da 0.8 a 2% di quello che questo studiopubblicato di recente nel JAMA ha trovato), si può fare il calcolo, ma che equivale a qualcosa intorno a 110.000 a 220.000 morti dai vaccini fino ad oggi, e un numero ridicolo di reazioni avverse.

Scommetto che non l’avete visto al telegiornale. Questo numero di morti sarebbe attualmente ancora inferiore ai 424.000 decessi per errori medici che avvengono ogni anno (di cui probabilmente non sentite parlare), ma non siamo nemmeno a sei mesi dal lancio di questi vaccini.

Se volete un’immersione più profonda nei problemi con il sistema di segnalazione VAERS, potete consultare questo o questo. Ma poi c’è il mio prossimo punto, che fa capire come questi vaccini covid siano inutili…

#9: I VACCINI NON FERMANO LA TRASMISSIONE O L’INFEZIONE

Aspetta, cosa? Questi vaccini non dovrebbero essere ciò che stiamo aspettando per “tornare alla normalità”? No. Perché pensi che stiamo ricevendo tutti questi messaggi contrastanti sulla necessità di praticare il distacco sociale e indossare maschere DOPO aver ricevuto un vaccino?

Il motivo è che questi vaccini non sono mai stati progettati per fermare la trasmissione o l’infezione. Se non mi credete, vi rimando di nuovo ai documenti presentati alla FDA che ho collegato sopra. Il fine primario (ciò che i vaccini sono destinati a realizzare) è quello di ridurre i sintomi.

Suona come ogni altro farmaco sul mercato, giusto? Ecco… abbassare i sintomi è la grande ricompensa che stavamo aspettando. Solo a me sembra completamente inutile?

Non può impedirci di diffondere il virus. Non può impedire al virus di infettarci una volta che lo abbiamo. Prendere il vaccino significa accettare tutti i rischi di questi prodotti sperimentali e il meglio che potrebbe fare è ridurre i sintomi?

Diamine, ci sono un sacco di altre cose che posso fare per ridurre i miei sintomi che non implicano l’assunzione di quello che sembra essere un prodotto davvero rischioso.

Ora la prossima domanda logica:

Se siamo preoccupati per i diffusori asintomatici, il vaccino non renderebbe più probabile la creazione di una diffusione asintomatica? Se effettivamente riduce i sintomi, chiunque lo prenda potrebbe non sapere nemmeno di essere malato e quindi è più probabile che diffonda il virus, giusto? Per quello che vale, ho sentito molte persone dire che gli effetti collaterali del vaccino (specialmente la seconda dose) sono peggio che prendere il covid.

Non riesco a dare un senso neanche a questo. Prendere il rischio. Non ottenere alcuna protezione. Soffrire per gli effetti collaterali del vaccino. Continuare a indossare la maschera e a rispettare le distanze sociali…E continuare a diffondere il virus.

Cosa?

C’è di peggio.

#10: LA GENTE STA PRENDENDO IL COVID DOPO ESSERE STATA COMPLETAMENTE VACCINATA.

Parliamo di una seccatura. Ti vaccini e ti prendi ancora il covid.

In realtà, questo fenomeno sta probabilmente accadendo ovunque, ma questi sono quelli che fanno notizia ora. Date le ragioni di cui sopra (e quello che c’è sotto), forse questo non vi sorprende, ma guai se pensavate che il vaccino fosse uno scudo per tenervi al sicuro.

Non è così. Non è mai stato questo il punto. Se il 66% degli operatori sanitari di Los Angeles ritarderanno o salteranno il vaccino… forse neanche loro sono entusiasti della scienza affrettata. Forse stanno osservando il modo losco in cui le morti e i casi vengono riportati…

#11: IL TASSO DI MORTALITÀ GLOBALE DA COVID

Secondo i numeri del CDC, il covid ha un tasso di sopravvivenza del 99,74%. Perché dovrei correre un rischio su un prodotto, che non ferma l’infezione o la trasmissione, per aiutarmi a superare un raffreddore che ha lo 0,26% di possibilità di uccidermi – in realtà nella mia fascia di età ha circa lo 0,1% di possibilità di uccidermi (e lo 0,01% di uccidere i miei figli), ma non facciamo i pignoli.

Con un tasso di mortalità così basso, saremo in isolamento ogni anno… cioè per sempre. Ma aspetta, che mi dici degli oltre 500.000 morti, è allarmante, vero? Sono contento che tu l’abbia chiesto.

#12: I NUMERI DI MORTE DA COVID GONFIATI.

C’è qualcosa che puzza davvero in questo caso. Mai prima d’ora, nella storia dei certificati di morte, il nostro stesso governo ha cambiato il modo in cui le morti vengono riportate. Perché ora, stiamo riportando tutti quelli che muoiono con il covid nel loro corpo, come se fossero morti di covid invece di considerare le co-morbidità che hanno effettivamente causato la loro morte?

Fino al covid, tutti i coronavirus (raffreddori comuni) non sono mai stati elencati come causa primaria di morte quando qualcuno è morto di malattie cardiache, cancro, diabete, condizioni auto-immuni, o qualsiasi altra co-morbidità importante.

La malattia era elencata come causa di morte, e un fattore aggravante come l’influenza o la polmonite era elencato su una linea separata. Per gonfiare il numero ancora di più, sia la WHO che il CDC hanno cambiato le loro linee guida in modo tale che coloro che sono sospettati o probabili (ma non sono mai stati confermati) di essere morti di covid, sono anche inclusi nei numeri di morte.

Seriamente?

Se dobbiamo seguire questo standard, allora non dovremmo tornare indietro e cambiare i numeri di tutte le passate stagioni del raffreddore e dell’influenza in modo da poter confrontare le mele con le mele quando si tratta di tassi di mortalità?

Secondo gli stessi numeri del CDC, (scorrere fino alla sezione “Comorbidità e altre condizioni”) solo il 6% delle morti attribuite al covid sono casi in cui il covid sembra essere l’unico problema in questione.

In altre parole, riducete il numero di morti che vedete nei notiziari del 94% e avrete quello che probabilmente è il numero reale di morti per il solo covid. Anche se l’ex direttore del CDC ha ragione e il covid-19 è un virus potenziato in laboratorio (vedi Motivo #14 sotto), un tasso di mortalità dello 0,26% è ancora in linea con il tasso di mortalità virale che circola sul pianeta ogni anno.

Poi c’è questo Fauci. Mi piacerebbe molto fidarmi di lui, ma a parte il fatto che non ha curato un solo paziente con il covid… probabilmente dovreste sapere…

#13: FAUCI E ALTRI SEI AL NIAID POSSIEDONO BREVETTI SUL VACCINO MODERNA

Grazie al Bayh-Dole Act, i lavoratori del governo sono autorizzati a depositare brevetti su qualsiasi ricerca che fanno utilizzando i fondi dei contribuenti. Tony Fauci possiede più di 1.000 brevetti (vedi questo video per maggiori dettagli), compresi i brevetti utilizzati sul vaccino Moderna… per il quale ha approvato il finanziamento governativo.

Infatti, il NIH (di cui fa parte il NIAID) rivendica la proprietà congiunta del vaccino Moderna. Qualcun altro vede questo come un IMPORTANTE conflitto di interessi, o addirittura criminale?

Dico criminale perché c’è anche questo fastidioso problema che mi rende ancora più diffidente di Fauci, del NIAD, e del NIH in generale.

#14: FAUCI E L’IMBARAZZO PER LA RICERCA GAIN-OF-FUNCTION ILLEGALE

Cos’è la ricerca “Gain-of-Function“? E’ quando gli scienziati tentano di far guadagnare capacità ai virus, cioè di renderli più trasmissibili e più letali. Suona almeno un po’ immorale, vero? Come potrebbe mai essere utile? Il nostro governo era d’accordo e ha vietato la pratica.

Quindi cosa ha fatto il NIAID guidato da Fauci? Hanno fatto perno e hanno esternalizzato la ricerca sul guadagno di funzione (sul coronavirus ovviamente) in Cina – al ritmo di una sovvenzione di $ 600K.

Potete avere più dettagli, compresa l’importante linea temporale di questi eventi in questo documentario realizzato in maniera eccellente. Signor Fauci, lei ha delle spiegazioni da dare… e spero che le telecamere stiano registrando quando dovrà difendere le sue azioni.

Per ora, riportiamo la nostra attenzione sul virus…

#15: IL VIRUS CONTINUA A MUTARE

Non solo il virus (come tutti i virus) continua a mutare, ma secondo lo sviluppatore di vaccini di fama mondiale Geert Vanden Bossche (che incontrerete di seguito se non lo conoscete) sta mutando circa ogni 10 ore.

Come faremo a continuare a creare vaccini per tenere il passo con questo livello di mutazione? Non lo faremo. Questo potrebbe anche spiegare perché le persone completamente vaccinate continuano a prendere il covid? Perché, dato che l’immunità naturale non ha mai in definitiva fallito, improvvisamente non ci fidiamo?

Perché, se faccio domande come queste, o pubblico link come quello che trovate qui sopra, ciò che penso viene cancellato immediatamente da tutte le principali piattaforme di social media? Questo mi porta al prossimo problema preoccupante che ho con questi vaccini.

#16: CENSURA… E LA COMPLETA ASSENZA DI DIBATTITO SCIENTIFICO

Non posso fare a meno di essere sarcastico qui, quindi assecondatemi. Vi sono piaciuti tutti quei profondi dibattiti, trasmessi a livello nazionale e mondiale, tenuti da funzionari della sanità pubblica e trasmessi simultaneamente su tutte le principali stazioni di notizie?

Non è stato fantastico ascoltare le migliori menti della medicina, della virologia, dell’epidemiologia, dell’economia e della vaccinologia di tutto il mondo mentre discutevano con vigore e rispetto di cose come:

Isolamento

Indossare la mascherina

Distanziamento sociale

Prove di efficacia e sicurezza del vaccino

Come fare lo screening per la suscettibilità al danno da vaccino

Terapeutica, (cioè opzioni di trattamento non vaccinale)

Non è stato bello vedere i funzionari della sanità pubblica (che non hanno mai curato nessuno con il covid) mettere in discussione la loro “scienza”? Non è stato bello vedere la giuria della FDA torchiare pubblicamente i produttori di vaccini in prima serata, mentre imbarazzati si sentivano rivolgere domande difficili su prodotti su cui non hanno alcuna responsabilità?

Oh, aspetta… non hai visto quei dibattiti? No, non li avete visti… perché non sono mai avvenuti. Quello che è successo invece è stata una pesante censura di tutte le narrazioni tranne una. Ironicamente, Mark Zuckerberg può mettere in discussione la sicurezza dei vaccini, ma io no. Ipocrita? Quando il primo emendamento è diventato un suggerimento?

È il PRIMO emendamento Mark, quello che i nostri fondatori pensavano fosse il più importante. Con così tanto in gioco, perché ci viene data in pasto solo una narrazione… non dovrebbero essere ascoltate molte prospettive e discusse in modo professionale?

COSA È SUCCESSO ALLA SCIENZA?

Che cosa è successo al metodo scientifico di sfidare sempre le nostre ipotesi? Che cosa è successo al dibattito vivace in questo paese, o almeno nella società occidentale? Perché chiunque sia in disaccordo con l’OMS o il CDC è stato censurato così pesantemente? La scienza della salute pubblica è ormai una religione, o si suppone che la scienza sia un dibattito?

Se qualcuno dice “lo dice la scienza”, è così che so che ho a che fare con qualcuno che ha la mente chiusa. Per definizione la scienza (specialmente la scienza biologica) non è mai certa. Se lo fosse, sarebbe un dogma, non scienza. Ok, prima che mi agiti troppo, lasciatemi dire questo…

VOGLIO ESSERE UN BUON CITTADINO

Lo voglio davvero. Se le chiusure funzionano, voglio fare la mia parte e stare a casa. Se le mascherine funzionano, voglio indossarle. Se l’allontanamento sociale è efficace, voglio conformarmi. Ma, se ci sono prove che non funzionano (le mascherine per esempio), voglio sentire anche queste prove.

Se scienziati altamente accreditati hanno opinioni diverse, voglio sapere cosa pensano. Voglio avere la possibilità di ascoltare le loro argomentazioni e farmi un’idea. Non penso di essere la persona più intelligente del mondo, ma penso di poter ragionare.

Forse sono strano, ma se qualcuno viene censurato, allora voglio VERAMENTE sentire cosa pensa. Voi no? A tutti i miei amici che non sono contro la censura, avreste la stessa opinione se ad essere censurati foste voi?

La censura non è forse la tecnica dei dittatori, dei tiranni e delle persone avide e assetate di potere? Non è forse un segno che coloro che stanno facendo la censura sanno che è l’unico modo in cui possono vincere?

E se un uomo che ha passato tutta la sua vita a sviluppare vaccini fosse disposto a mettere in gioco la sua intera reputazione e a chiedere a tutti i leader mondiali di fermare immediatamente i vaccini covid a causa di problemi con la “scienza”?

E se chiedesse un dibattito scientifico aperto su un palcoscenico globale? Vorreste ascoltare quello che ha da dire? Vorreste vedere il dibattito che chiede?

#17: IL PRINCIPALE VACCINOLOGO DEL MONDO LANCIA L’ALLARME…

Ecco quello che potrebbe essere il più grande motivo per cui questo vaccino covid non ha senso per me.

Quando qualcuno che è molto pro-vaccini, che ha trascorso tutta la sua carriera professionale supervisionando lo sviluppo dei vaccini, sta gridando dalle cime delle montagne che abbiamo un grosso problema, penso che l’uomo dovrebbe essere ascoltato.

Nel caso ve lo siate perso, e nel caso vi interessi guardarlo, ecco Geert Vanden Bossche che spiega:

Perché il vaccino covid può mettere così tanta pressione sul virus che stiamo accelerando la sua capacità di mutare e diventare più mortale. Perché i vaccini covid possono creare virus resistenti ai vaccini (simili ai batteri resistenti agli antibiotici). Perché, a causa di precedenti problemi con il potenziamento anticorpo-dipendente, nei prossimi mesi/anni potremmo trovarci di fronte a un numero massivo di vittime.

Se volete vedere/leggere una seconda, e più lunga, intervista con Vanden Bossche, dove gli sono state poste alcune domande difficili, potete consultare questo. Se la metà di quello che dice si avvera, questi vaccini potrebbero essere la peggiore invenzione di tutti i tempi.

Se non vi piace la sua scienza, prendetevela con lui. Io sono solo il messaggero. Ma posso anche parlare personalmente di Covid.

#18: HO GIÀ AVUTO IL COVID.

Non mi è piaciuto.

È stato un brutto raffreddore per due giorni:

Forti dolori alla schiena.

Febbre bassa.

È stato strano non essere in grado di sentire alcun odore per un paio di giorni. Una settimana dopo, il caffè aveva ancora un sapore un po’ “strano”. Ma sono sopravvissuto. Ora sembra (come è sempre stato) che io abbia una bella e naturale, immunità per tutta la vita…

…non qualcosa che può svanire in pochi mesi se prendo il vaccino.

Nel mio corpo, e nella mia casa, il covid è passato. Infatti, ora che l’ho avuto, ci sono prove che il vaccino covid potrebbe essere più pericoloso per me. Non è un rischio che sono disposto a correre.

IN SINTESI

Queste sono solo le mie ragioni per non volere il vaccino. Forse le mie ragioni hanno senso per voi, forse no. Qualunque cosa abbia senso per voi, speriamo che possiamo ancora essere amici.

Io penso che abbiamo molto più in comune di quello che ci separa.

Tutti vogliamo vivere in un mondo libero.

Tutti vogliamo fare la nostra parte per aiutare gli altri e vivere bene.

Tutti vogliamo il diritto di esprimere le nostre opinioni senza temere di essere censurati o attaccati ferocemente.

Tutti meritiamo di avere accesso ai fatti per poter prendere decisioni informate.

Che concordi o no con me; non ti tratterò diversamente. Sei un essere umano che merita amore e rispetto come chiunque altro. Per questo ti saluto e ti auguro veramente tutto il meglio. Spero che questo ti sia stato utile. Se è così, sentiti liberi di condividere. Altrimenti, sentiti libero di farmi sapere (gentilmente) cosa non ha senso per te e sarò felice di sentire cosa ne pensi.

Rimanete curiosi e umili.

Alla prossima.

