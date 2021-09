Mons. Ics, un Convegno della PAV. Quella di GPII. Quantum Mutata ab Illo….

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mons. Ics ha visto il programma di un prossimo convegno della Pontificia Accademia per la Vita. Questo è il suo commento, buona mesta lettura.

§§§

Mons ICS a Tosatti.

Caro Tosatti, le allego il comunicato stampa della Pontificia Accademia per la vita che annuncia un convegno sulla salute pubblica ed altro. Ricordo ai suoi lettori cosa è questa Accademia per la vita.

Fu voluta da san Giovanni Paolo II nel 1994 con la missione di difendere e promuovere la vita umana. San Giovanni Paolo II affidò la guida e la presidenza al grande genetista Jerome Lejeune, lo scopritore della sindrome di Down, proclamato Venerabile(morto purtroppo proprio lo stesso anno).

Dopo Lejeune l’Accademia per la vita fu presieduta da mons. Elio Sgreccia, poi da mons. Fisichella, da mons. Carrasco e “finalmente” nel 2016 Bergoglio nominò presidente mons. Paglia (quello dell’ormai famosissimo affresco di Terni, in versione omo).

Ma veniamo all’evento proclamato da mons. Paglia. Dopo l’evento del card. Ravasi: “Mind, Soul, Body” (andate a vedere il commento che feci per Stilum Curiae), Paglia non vuole essere da meno e preannuncia, come da copione, un evento salutista ecologista che probabilmente proporrà una nuova forma di umanesimo e una nuova antropologia, come aveva peraltro già annunciato durante il suo appello di una Alleanza Sinodale.

Anche lui, come Ravasi, usa l’inglese come lingua per il suo workshop on line, non usano più il latinorum, chissà perché. Ma per capire di che si tratta è necessario investigare chi sono i relatori principali, gli “esperti” (sotto elencati nell’invito).

Il primo “esperto” chiamato da mons. Paglia è il Nobel Jules Hoffman, immunologo francese esperto di patologie e ambiente, entusiasta vaccinologo anti Covid, che “giura” che nel 2022 il Covid sarà vinto. Boh!

Il secondo “esperto” è John Nkengasong, virologo del Cameroun, lavora per l’OMS. Nel 2020 ricevette un importante riconoscimento nientepopòchedimeno dalla Bill & Melinda GATES Foundation. Boh!

Il terzo “esperto” è tal David Barbe, presidente della World Medical Association, la cui missione consiste nello sviluppare consenso globale su cosa è etica medica. Accipicchia!. Suo predecessore, nel 1954 Presidente della WMA fu Altiero Spinelli, famoso politico del PCI, fondatore del Manifesto di Ventotene (dove era al confino) per la costruzione dell’Europa. Nel 2020 il Presidente della WMA risulterebbe essere il premier spagnolo Pedro Sanchez (segretario del partito socialista operaio spagnolo). Boh?

Il quarto esperto è finalmente italiano, pertanto meglio conosciuto. Eccome è stra-conosciuto. Si tratta di Walter Ricciardi, da poco nominato da Bergoglio membro della Accademia per la vita. Un “esperto” di successo universale senza dubbio. Ricciardi è “tutto”. Famoso per aver gridato: “basta tamponi! solo green pass per vaccinati…”. Ex attore giovanile in film altamente culturali quali: “Io sono mia” di Dacia Maraini, con Stefania Sandrelli e Maria Schneider (una storia di lesbismo); “L’ultimo guappo” e “I mammasantissima” con Mario Merola. E altri, potete trovare tutto su Wikipedia.

Poi si laurea in medicina e diventa persino professore in Cattolica. Ma la sua vocazione sembra essere un altra: la politica. Entra nel governo Renzi riuscendo a farsi nominare Presidente dell’Istituto di Sanità. Rappresentante italiano all’OMS. Altri incarichi europei dal Premier Conte. Consigliere del Ministro Speranza per emergenza Covid… Appena nominato premier Draghi, ricordate? ci fece saltare tutti sulla sedia chiedendo un nuovo lockdown generalizzato.

E’ anche tra i fondatori di Azione, il partito di Calenda. Non riesco a stargli dietro in tutti questi incarichi. Ah! non è finita. Nel 2017 il presidente Mattarella su proposta di Gentiloni, lo nomina Commendatore, per benemerenze in campo scientifico e sanitario.

Come cambiano i tempi!.

Da Jerome Lejeune, nominato da san Giovanni Paolo II alla Accademia per la vita, a Walter Ricciardi, nominato da Bergoglio.

Dai convegni della Pontificia Accademia, rifondata da Pio XI su quella che era l’Accademia dei Lincei, dove convenivano i maggiori studiosi del mondo, al recente convegno voluta dal card. Ravasi su Mind, soul and body, dove gli esperti invitati son stati la rockstar Joe Perry, il newage Deepak Chopra, la modella abortista Cindy Crawford e la figlia di Clinton, Chelsea. Ed infine il convegno di Paglia di cui abbiam appena parlato.

Non so più che dire e che aspettarmi.

Davvero, caro Tosatti, son senza parole.

Mons ICS

***

Comunicato stampa

Città del Vaticano, 9 settembre 2021.- Salute pubblica in prospettiva globale. Pandemia, Bioetica, Futuro è il tema dell’Assemblea 2021 della Pontificia Accademia per la Vita che si svolge nei giorni 27-28-29 settembre, in presenza ed on line.

Gli Accademici (studiosi ed esperti dei cinque continenti) convergeranno a Roma per confrontarsi non solo sul Covid-19 ma sulla sfida globale che la pandemia lancia per una più equa distribuzione delle cure e dell’assistenza sanitaria nel mondo. Peggio di questa crisi c’è solo il dramma di sprecarla.

Il tema generale dell’Assemblea verrà dibattuto, come di consueto, attraverso un workshop aperto al più ampio pubblico, che parteciperà on line.

Tra gli esperti chiamati ad intervenire, ci saranno – tra gli altri – il dr. Jules Hoffman (Nobel per la Medicina 2011), il dr. John Nkengasong (Direttore del Centre for Diseases Control, Cameroon), il dr. David Barbe (Presidente della World Medical Association), la dott.ssa Carissa Etienne (Direttrice della Pan American Health Association), il dr. Walter Ricciardi (Università cattolica del Sacro Cuore).

Il workshop on line intende riflettere sull’esperienza della pandemia, in prospettiva etica, mettendo in luce quali sono gli snodi medici, ecologici e sociali che sollecitano la nostra responsabilità e richiedono una conversione, sia di mentalità, sia di strutture. L’obiettivo è dare un contributo originale all’importante dibattito sulla salute pubblica e sui problemi che questa emergenza sanitaria ha evidenziato, per un profondo rinnovamento delle società e per un futuro più equo e sostenibile.

“Per curare la salute dobbiamo anzitutto essere vivi! – spiega mons. Vincenzo Paglia, Presidente della Pontificia Accademia per la Vita. “Per i paesi occidentali la priorità è rappresentata dai vaccini e stiamo infatti assistendo allo sforzo vaccinale più grande mai attuato nella storia. Tuttavia non dobbiamo dimenticare la necessità di costruire una sanità equa su scala globale. Il tema al centro della nostra riflessione sarà allora il futuro della cura e della sanità, se vogliamo davvero dimostrare di avere imparato la lezione della pandemia. Per la maggior parte della popolazione mondiale oltre ai vaccini è prioritario un accesso vero ed effettivo alle cure ma anche ai beni che permettono ‘semplicemente’ di vivere. Va superato il divario non solo vaccinale ma di accesso alla sanità pubblica, abbattendo i problemi collegati alla mancanza di strutture e alla scarsità di risorse da destinare alle cure. La pandemia ha mostrato le forti disparità economiche e sociali in tema di salute. Di recente diversi ambasciatori presso la Santa Sede hanno sottolineato che è necessario rispondere a questa crisi con provvedimenti che risultino utili per il futuro. La vaccinazione è fondamentale nell’ottica di una protezione globale contro il Covid-19 ma la questione centrale riguarda la possibilità di superare davvero e presto le differenze, attuando una politica sanitaria globale basata sul diritto di tutti ad accedere alle cure”.

Il programma completo dei lavori è pubblicato sul sito della Pontificia Accademia per la Vita: www.academyforlife.va

Per gli Accademici ci saranno due momenti riservati: l’udienza con Papa Francesco nella mattina del 27 settembre e la cerimonia di consegna del Premio Custode della Vita, appena istituito.

Il premio è stato assegnato al dr. Dale Recinella, cappellano laico nel braccio della morte del più grande penitenziario della Florida, che sarà presente ai lavori dell’Assemblea. La cerimonia di premiazione si svolge il 28 settembre sera.

§§§

