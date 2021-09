Visitatori dallo Spazio? Antichi Astronauti fra Scienza e Pseudoscienza.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, il M° Aurelio Porfiri sarà vita oggi a un evento online che ci sembra possa risultare molto stimolante e interessante. Qui sotto trovate i dettagli. Buona lettura, e buona visione.

Molte persone oggi sono affascinate dalle teorie che vengono da certi libri che portano avanti le tesi della paleo astronautica, i famosi antichi astronauti che sono stati protagonisti di un grande successo editoriale. Ci troviamo di fronte a teorie presentate come altamente scientifiche e che spesso interpretano in modo molto discutibile testi antichi, fra cui la Bibbia, per far passare il messaggio che noi saremmo stati creati da una razza aliena che moltissimi secoli fa avrebbe visitato la terra e che ci avrebbe, in qualche modo, permesso di esistere.

