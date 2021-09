Il Generale Piero Laporta scrive ai Lettori di Stilum Curiae.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, ho ricevuta dal generale Piero Laporta un messaggio destinato a voi, e che mi ha realmente molto colpito e commosso. E mi ha confermato, se mai ce ne fosse stato bisogno, della profondità, della sincerità e del coraggio di questa persona. Un messaggio, come dicono gli inglesi, out of a blue sky, un qualche cosa di totalmente inaspettato. E dopo diverse settimane di silenzio. Buona lettura, e chapeau al generale.

§§§

Caro Marco. Devo chiedere scusa ai lettori di SC.

Ho sopravvalutato Draghi.

Sono stato tradito dalla mia abitudine a cercare ad ogni costo la presenza del bene.

Egli invece, come un qualunque ometto, è finito vittima di un satanico delirio di onnipotenza. Egli sa bene che l”intruglio impostoci – e che egli s”è guardato bene dall’iniettarsi – l’intruglio non è vaccino, altrimenti immunizzerebbe, ovvio.

S”è tuttavia convinto, dopo il flop nelle stazioni ferroviarie, d’avere il paese in mano.

Nel suo orizzonte invece non c’è altro che Norimberga, se sopravviverà alla guerra nucleare che, insieme ai suoi padroni, contribuisce a innescare.

Ora non posso scriverne perché sono assorbito da altro. Se vuoi puoi pubblicare queste righe con la promessa ai lettori di SC che tornerò non appena possibile.

Scrivo questo oggi, compleanno di Maria Santissima, nostra Madre, nata senza peccato originale. Facciamole gli auguri! Le fanno piacere come ad ogni Mamma che ama i propri figli.

La festa della Natività di Maria, introdotta da papa Sergio I (sec VII) nel solco della tradizione orientale, è legata alla promessa della venuta del Messia. Non necessariamente la Sua venuta apocalittica, bensì il Suo intervento miracoloso per salvare, ordinare e pulire la Sua Chiesa, il Suo universo, i Suoi fedeli.

Noi sgraniamo il Santo Rosario, solo questo ed è più che sufficiente contro gli ometti.

Noi siamo orgogliosamente cattolici, né di destra né di sinistra.

Noi osserviamo tutti i Santi Comandamenti di Nostro Signore, noi ascoltiamo con devozione la santa Messa officiata da preti degni

Noi recitiamo il Santo Rosario.

Noi non odiamo né predichiamo odio,

separazione, discriminazione davanti al dio virus.

Noi siamo la civiltà.

Lasciamo i pagani a sghignazzare nel loro letame, apostati, cicisbei e prostitute.

Non Praevalebunt.

§§§

