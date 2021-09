Cornell College. 95% di Vaccinati, il Quintuplo di Casi in più del 2020.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mentre le lobby politiche e dell’informazione legate a Big Pharma, Big Tech e Big Finance stanno massicciamente premendo perché il maggior numero di persone nel nostro Paese si faccia inoculare il siero genico, al di fuori di ogni evidenza scientifica, mi sembra interessante condividere con voi, nella nostra traduzione questo articolo apparso su una rivista americana, College Fix, che presenta dati inoppugnabili che mettono pesantemente in dubbio l’utilità reale della terapia nel bloccare contagi e infezioni. L’ipotesi che ci stiano prendendo per i fondelli, a partire da presidente della Repubblica e pontefice regnante , e scendendo giù giù per li rami fino all’ultimo piazzista da giornale o tv, non sembra irreale….Buona lettura e riflessione.

ANALISI: Se l’obiettivo è quello di prevenire l’infezione, il tasso di vaccinazione del 95 per cento nel campus di Cornell non ha realizzato questo

La Cornell University ha spinto aggressivamente i suoi studenti a farsi vaccinare, annunciando un mandato di vaccinazione per l’anno accademico 2021-22 in aprile e negando spesso esenzioni religiose e mediche.

Come risultato, il 95% della popolazione del campus, sia studenti che docenti, è vaccinata.

Nonostante questo, la Cornell University ha più di cinque volte la quantità di casi positivi confermati durante la sua prima settimana di questo anno accademico rispetto alla prima settimana dell’anno accademico 2020-21, secondo il quadro Cornell COVID.

Secondo i numeri, durante la prima settimana di scuola, dal 27 agosto al 2 settembre di quest’anno accademico, Cornell ha riportato 322 casi positivi di COVID-19.

In confronto, durante la prima settimana di scuola dell’anno scorso, che si è svolta dal 3 al 9 settembre del 2020, Cornell ha riportato 59 casi di COVID-19 positivi.

Si tratta di 263 casi in più, o più di cinque volte la quantità di casi positivi, se si confronta la prima settimana di scuola.

La maggior parte degli studenti ha frequentato le lezioni di persona nell’autunno del 2020 ed è stato richiesto di indossare maschere, proprio come questo anno accademico. L’aumento dei casi positivi non può essere attribuito a un aumento dei test – infatti, sono stati somministrati più test nella prima settimana dello scorso autunno, secondo il cruscotto Cornell COVID.

Dal 3 settembre al 9 settembre del 2020, ci sono stati 28.951 test COVID somministrati, secondo il quadro Cornell COVID. Ci sono stati solo 59 test positivi, o un tasso di positività dello 0,2%.

Al contrario, dal 27 agosto al 2 settembre di quest’anno, sono stati somministrati solo 27.103 test, trovando 322 casi positivi, o un tasso di positività dell’1,19 per cento.

Nessuna variabile è cambiata: Cornell ha annunciato a luglio che avrebbe ancora richiesto a tutti gli individui, indipendentemente dallo stato di vaccinazione, di indossare una maschera mentre erano all’interno. Le stesse misure di salute pubblica, spesso criticate come troppo severe, che erano in vigore l’anno scorso, rimangono in vigore quest’anno.

A causa dell’alta quantità di casi positivi che il campus di Ithaca sta attualmente sperimentando, la presidente Martha Pollack ha avvertito che le classi potrebbero essere spostate online se la tendenza continua. Nel frattempo, il campus è stato spostato in un “Codice Giallo”.

Se l’obiettivo è quello di prevenire l’infezione, il tasso di vaccinazione COVID-19 del 95% nel campus di Cornell non ha raggiunto questo obiettivo.

Poiché Cornell e molte altre università in tutto il paese impongono questi vaccini, ci si deve chiedere: fino a che punto i vaccini sono efficaci? I benefici della vaccinazione superano i rischi per i ventenni sani?

In agosto, il direttore del CDC ha ammesso che i vaccini COVID-19 non possono prevenire la trasmissione. La recente ondata di casi di Cornell ne è un’ulteriore prova.

Il rischio di una reazione avversa al vaccino COVID-19, anche se minimo, non è zero.

Secondo i dati del CDC e della FDA, i vaccini mRNA sono stati collegati ad un aumento del rischio di miocardite, una grave condizione cardiaca, nei giovani, in particolare nei giovani uomini. Mentre questa reazione al vaccino è estremamente rara, la connessione tra i vaccini mRNA e la miocardite è più alta di quanto si pensasse in precedenza.

Inoltre, il dottor Robert Malone, uno dei fondatori dei vaccini mRNA, ha avvertito sul podcast del biologo evoluzionista Bret Weinstein che la proteina spike ricevuta dalla vaccinazione è, a suo parere medico, citotossica.

E secondo le informazioni rilasciate dal governo giapponese in risposta a una richiesta di Freedom of Information Act, le particelle lipidiche del vaccino Pfizer si concentrano in modo schiacciante nelle ovaie e anche nel midollo osseo.

Perché mai la Cornell dovrebbe obbligare i suoi studenti a ricevere questo vaccino?

Per essere chiari, gli americani che sono anziani, immunocompromessi, o che soffrono di una grave condizione di base dovrebbero assolutamente ricevere il vaccino. Ma anche in questi casi, devono avere la libertà di prendere questa decisione per se stessi.

Le politiche draconiane del COVID-19 della Cornell hanno fallito, e ora le promesse dell’amministrazione su un anno accademico normale, senza maschere, in cambio del raggiungimento dell'”immunità di gregge”, si sono schiantate contro la fredda realtà che tutti dobbiamo affrontare.

Se i vaccini non possono prevenire l’infezione e riportarci alla normalità, che senso ha allora tornare al campus?

