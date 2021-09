Guarda Guarda…la No-Mask Svezia Blocca i Voli dal Super-Vax Israele…

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi era sfuggito questo interessante articolo di Times of Israel che come vedrete, riporta che i viaggiatori provenienti da uno dei Paesi più “vaccinati” al mondo non potranno entrare in Portogallo e Svezia. Inutile ricordare che la Svezia non ha mai utilizzato lockdown e altre misure del terrore pandemico…non c’è una sottile ironia in tutto questo? Ma non vi preoccupate, i vaccini funziona, prima, seconda, terza, quarta dose e poi ad libitum…basta avere fede. E poi li consigliano Mattarella, Draghi, il Pontefice, il Gatto e anche la Volpe, no? Buona lettura.

Portogallo e Svezia impongono il divieto di ingresso COVID agli israeliani, compresi quelli vaccinati

I nuovi divieti entrano in vigore, ironicamente, mentre Israele allenta le regole di quarantena per i viaggiatori di ritorno; Italia, Paesi Bassi, Romania, Spagna, Repubblica Ceca vietano gli israeliani non vaccinati

Il Portogallo e la Svezia hanno deciso di vietare l’ingresso ai cittadini israeliani in mezzo all’aumento delle infezioni da coronavirus nello stato ebraico, una mossa che altre nazioni europee potrebbero seguire.

Agli israeliani che dovevano volare giovedì in Portogallo è stato impedito di fare il check-in all’aeroporto Ben Gurion. Il divieto svedese entrerà in vigore lunedì, ha detto al Times of Israel un rappresentante dell’ambasciata svedese a Tel Aviv.

Anche se i tassi di vaccinazione in Israele sono tra i più alti del mondo, il Portogallo e la Svezia hanno i loro occhi sull’elevato numero di casi e non stanno facendo eccezioni per gli israeliani che sono vaccinati o guariti dal COVID-19. I due paesi accettano solo i certificati di vaccinazione dell’Unione Europea.

Le loro decisioni sono arrivate dopo che l’Unione Europea lunedì ha rimosso Israele da una lista di nazioni considerate “epidemiologicamente sicure”.

Gli stati membri non sono vincolati dalla raccomandazione dell’UE e l’Italia ha deciso di bloccare gli israeliani non vaccinati ma di accogliere quelli con i certificati di vaccinazione israeliani. La Spagna dal 6 settembre richiederà la prova della vaccinazione 14 giorni o più prima del viaggio. Anche la Romania e la Repubblica Ceca hanno detto che solo gli israeliani vaccinati saranno ammessi nel paese.

L’Olanda, da parte sua, ha annunciato venerdì che a partire da sabato, solo gli israeliani vaccinati saranno ammessi nel paese e si devono mettere in quarantena all’arrivo. A partire da lunedì, i viaggiatori israeliani devono anche presentare un risultato negativo del test del coronavirus.

L’epidemiologo Nadav Davidovitch, professore all’Università Ben Gurion, ha detto che Israele è attualmente uno “strano caso” per gli altri governi da cercare di classificare.

“Abbiamo alcuni dei tassi più alti sia per le infezioni che per le vaccinazioni”, ha notato Davidovitch, spiegando che questo farà cambiare i paesi nel modo di valutare il livello di rischio posto dagli israeliani.

