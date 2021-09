Pase Verde. Ciento cincuenta docentes universitarios escriben a Draghi

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, me parece interesante relanzar este artículo de International Family News que habla de la iniciativa de ciento cincuenta profesores universitarios contra la innecesaria, inconstitucional y antieuropea regulación del Pase Verde, querida por el gobierno de Conte Ter, nominalmente presidido por el triste personaje gris lamido a diario por los gacetilleros servidores de sus amos. Feliz lectura.

Al mismo tiempo que el presidente del Consejo de Ministros, Mario Draghi, anuncia nuevas medidas drásticas contra los que no tienen el Pase Verde, se extiende la disconformidad. El mundo de la cultura está en primera línea de este frente constituido. Alrededor de 50.000 personas se han adherido a la recogida de firmaslanzada por juristas, médicos, intelectuales, profesores, artistas y empresarios; grupos de estudiantes universitarios han expresado su oposición anunciando movilizaciones; y ahora son los profesores universitarios los que se levantan.

Vacunación obligatoria subrepticia

Varios de ellos publicaron ayer un llamamiento contra la matriz discriminatoria del Pase Verde, para reafirmar que la universidad es un lugar de inclusión y para lanzar un debate serio y profundo sobre los peligros de dicha medida. “A partir del 1 de septiembre, para asistir a las universidades italianas, rendir los exámenes y asistir a clases, se deberá estar en posesión del llamado ‘Pase Verde’”, dice el texto. “Este requisito será válido para docentes, el personal técnico, administrativo y bibliotecario, así como para los estudiantes, lo que de hecho extiende la obligación de vacunación en forma subrepticia para acceder incluso a los derechos fundamentales al estudio y al trabajo, sin que exista una plena asunción de responsabilidad por parte del responsable político”.

No son «antivacunas»

Los autores del llamamiento no están en contra de las vacunas, por lo que no pueden estar inmersos en el caldero mediático de los “antivacunas”. De hecho, lo aclaran: “Muchos de nosotros hemos elegido libremente recibir la vacuna CoViD-19, convencidos de su seguridad y eficacia. Pero consideramos injusta e ilegítima la discriminación introducida en perjuicio de una minoría”. Los profesores citaron el artículo 32 de la Constitución italiana: “Nadie puede ser obligado a someterse a un tratamiento médico sino por disposición de la ley”. La ley no puede en ningún caso violar los límites impuestos por el respeto a la persona humana”. Y se remiten al Reglamento 953/2021 de la UE, que aclara que debe evitarse la “discriminación directa o indirecta de las personas que no hayan sido vacunadas” por diversos motivos o “que hayan decidido no vacunarse”.

Un precedente peligroso

Por ello, los autores del recurso dan la voz de alarma, el riesgo es que el Pase Verde empuje a Italia en una dirección siniestra. En su opinión, suspender de la docencia o excluir de las aulas universitarias a quienes rechazan la “tarjeta verde” vulnera “los derechos de estudio y formación que garantiza la Constitución” y representa “un peligroso precedente”. En síntesis, el riesgo es que la sociedad se divida en ciudadanos de primera y segunda clase. “El “pase verde” es una medida extraordinaria, cuyos contornos de aplicación distan mucho de estar claros y que, como tal, entraña riesgos evidentes, especialmente si se prolonga más allá del 31 de diciembre, lo que nos hace aflorar a la mente otros precedentes históricos que nunca hubiéramos querido revisar”, se lee en el llamamiento.

El deseo

Su objetivo es que “se lleve a cabo un debate político serio en la sociedad y en el mundo académico en su conjunto (incluidos sus componentes fundamentales, administrativos y estudiantiles), para evitar cualquier penalización de categorías específicas de personas sobre la base de sus opciones y convicciones personales, para garantizar el derecho al estudio y a la investigación y el acceso universal y no discriminatorio a los servicios universitarios sin cargos adicionales (que son, de hecho, discriminatorios)”. De ahí la petición final: “que se suprima y rechace toda forma de discriminación”.

