Perché Dio, un Giorno, Disse: “Che Tutto Rimanga Come’è”.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, un amico fedele del nostro sito ci offre questo racconto un po’ lieve e un po’ sconsolato, sulle ragioni profondissime per cui nuotiamo abitualmente in un mare di semiverità, semibugie, bugie dichiarate e poche verità. Buona distensione, e buona lettura.

§§§

Racconto di pura fantasia.

Questo successe una volta … ed avrebbe potuto cambiare la storia del mondo …

“Menzogna e Veritá”

Un tempo addietro non ben stabilito il Signore inizió a considerare se era forse opportuno apportare dei miglioramenti alla conduzione delle cose. E dopo averci pensato un poco disse: “Sto valutando l´idea di abolire la menzogna in tutto il Creato. Chi ha dei dubbi venga davanti a me ed esponga le sue ragioni”.

Il Principe che stava andando qua e lá per l´universo a caccia di nuove occasioni, accolse l´annuncio con allarme e subito si precipitó a Corte e giunto davanti al Signore diede voce ai propri dubbi “Mi é giunta la notizia che Tu vuoi forse abolire la menzogna. Questo ti rende giustizia perché Tu sei la Veritá e niente dovrebbe esistere che si allontana dalla Tua parola

. Ma io … io vivo di questa … se mi viene tolto il mio piú utile strumento di lavoro come supponi che possa continuare ad operare? Quale vero traguardo potró mai ottenere senza di essa? A che scopo poi dovró andare qua e lá per gli spazi dell´universo? Del resto … vedi gli uomini come sono? Ti amano solo perché gli dai delle cose e gli permetti delle licenze … adorano gli oggetti, la ricchezza, la lussuria, la concupiscenza … e soprattutto sé stessi … e l´amano tanto da considerarle al pari e piú di qualsiasi divinitá: tendono sempre a dimenticare Chi gliele dá o ancora non gliele rende impossibili quando esagerano. Se tu darai loro solo la veritá e non conosceranno mai piú la menzogna, non sentiranno piú il bisogno di amarti per quello che sei ma per quello che gli dai. Come farai poi a distinguere chi mostra di amarti perché ti ama veramente da chi fa finta di amarti perché vuole solo sfruttare egoisticamente la Tua infinita bontá? Solo immergendoli nello scintillio e l´edulcorazione della menzogna puó essere esaltata davanti ai tuoi occhi quella sostanza invisibile che tende ad impregnarli fin nella profonditá della loro anima, tanto piú quanto piú importanza si danno, e che si chiama ipocrisia. Io, che sono il maestro insuperato della menzogna, posso esserti di notevole aiuto in questo. Ritira il tuo proposito dunque, perché la vita terrena é soprattutto prova, e questa prova la supera solo chi veramente Ti ama.

Il Signore pensó alle parole del Principe, le ritenne giuste e lasció cadere il Suo proposito.

Qualche tempo dopo il Signore disse: “Sto valutando l´idea di abolire la veritá in tutto il Creato. Chi ha dei dubbi venga davanti a me ed esponga le sue ragioni”.

Il Principe, che stava andando qua e lá per l´universo a caccia di nuove occasioni, al ricevere la notizia si rallegró. Ma subito dopo ci pensó sopra e decise anche questa volta di andare a Corte e giunto davanti al Signore diede voce ai propri dubbi: “Mi é giunta la notizia che Tu hai forse l´intenzione di abolire la veritá … questo mostra veramente la Tua potenza perché nelle tua Persona é insito il diritto di decidere ogni cosa … ma come ritieni che io possa continuare ad agire se la veritá scompare? non si é servita la menzogna sempre della veritá? omettendola, sminuendola, ingrandendola, sfigurandola, distorcendola, travisandola … addirittura affermandola ma allo stesso tempo negando che é lei? Come fa la menzogna ad esistere se non esiste la veritá … che deve essere tanto piú grande quanto é piú grande la veritá? Da prima della notte dei tempi io vivo e contro quale fantasma dovró combattere da oggi se non esistesse piu la veritá … io che usando soprattutto la menzogna mi diletto da sempre a sfaccettare a modo mio, inziando dai loro punti piú deboli, le anime fatte da Te?”

Il Signore: “Di cosa ti lamenti? Ti verrebbe di fatto concesso di vendere tutto quel che dici come ora si vende la veritá … di fatto diventeresti quasi come me … l´hai sempre voluto e ora quasi non vuoi piú?”

Il Principe: “Concedere? Non conosco questo verbo … io conosco solo i verbi “ribellarsi, combattere, rovesciare, distruggere … conquistare …””

Il Signore: “Ribellarsi combattere, rovesciare, conquistare … CHI? … tu forse intendi noi tre? non hai alcuna possibilitá di riuscire in questo”.

Il Principe: “Questo al momento non é importante … l´importante per me é che ora gli uomini sulla terra lo credano e che mi amino per questo e per quello che sono, e che mi vogliano come loro condottiero ed unico dio. Ritira il tuo proposito dunque, perché la vita terrena, che é soprattutto prova, quando non riconosce la Veritá é una vita utile solo a sé stessa, e questa prova la supera solo chi La riconosce …. e chi non vuole riconoscere Te davanti agli uomini, che allora riconosca me …e che oltrepassi senza nessun rimpianto le porte del mio regno …”.

Il Signore emise il decreto finale: “Che tutto rimanga come é”.

UnaOpinione

§§§

