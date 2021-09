Nobile: Diálogos normales en la escuela del año del Señor 2050

Marco Tosatti

Estimados amigos y enemigos de Stilum Curiae, Agostino Nobile nos ofrece este breve relato – distópico – sobre la realidad que se avecina. Buena lectura.

§§§

ESCUELA DEL AÑO 2050

“El 70% de la población vacunada no era suficiente. Así que cuando alcanzaron el 90% de cobertura se propusieron llegar al 100% de la población. Como era de esperar, las variantes aumentaron, las vacunaciones estacionales continuaron durante los diez años siguientes. Cuando los enfermos de virus disminuían o al menos constituían porcentajes no alarmantes, se inyectaban virus en las tuberías de calefacción, ventilación y aire acondicionado en los lugares de mayor concentración humana. Pero sólo para eliminar a los más frágiles. Los que tenían los anticuerpos más fuertes sobrevivieron. Así hicieron, cómo diríamos… una limpieza de la “grasa” de los humanos. Obviamente, las gloriosas fuerzas del orden se vieron obligadas a realizar una especie de cacería humana. Nuestros antepasados, como bien saben ustedes, no eran unos cínicos desalmados, sino personas iluminadas decididas a salvar la vida en la Tierra. Es mejor salvar una pequeña parte que antes que todos perezcan. Eran conscientes de que un planeta superpoblado durante demasiados años destruiría todas las tierras cultivables, el ecosistema de los mares y los ríos, acabando con las fuentes fundamentales de alimentación: cereales, verduras, legumbres, carne y pescado”.

“Disculpe…”, la interrumpió una alumna.

“¡Por favor!”, sonrió la joven profesora, satisfecha por el interés que había despertado.

“Eso es… Sabemos que para disminuir el número de la población nuestros antepasados utilizaron las gloriosas Fuerzas del Orden. ¿Pero no era más sencillo utilizarlas para limitar los nacimientos? Seguro que habría tardado más, pero…”.

La profesora suspiró y esbozó una sonrisa de compasión: “Sí, pero de ese modo no habríamos tenido… Hoy, por ejemplo, ya no tenemos el más del 50% de sanguijuelas que solían sobrevivir sobre los hombros del Estado Supremo (¡que Dios lo bendiga!)”.

En el aula, como un perfecto responsorio, todos exclamaron al unísono: “¡Siempre bendito!”.

Un estudiante de aspecto impaciente levantó la mano. La profesora, mirándolo, asintió.

El joven, apuntando con sus ojos a la chica que se había atrevido a proponer alternativas a las decisiones del Estado Supremo, comentó respetuosamente: “¡Te olvidas del “descremado humano”! ¿Te das cuenta de que los parásitos eran la mayor amenaza social? Gentuza que pensó por sí misma y hasta puso…”. Hizo una breve pausa mientras miraba a sus otros colegas. Mostrando un sentimiento de profunda consternación, reanudó en voz baja: “Incluso poniendo la ciencia por encima del Estado Supremo (¡Dios le bendiga!)”.

Coro: “¡Siempre bendito!”

Agostino Nobile

Traducido al español por: José Arturo Quarracino