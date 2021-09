Cattolici, Vaccini e Polemiche. Deotto: Guardare la Realtà, Senza Paura.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, l’amico Paolo Deotto dopo una lunga pausa di riflessione ha deciso di scrivere qualche cosa sulle singolari polemiche che sembrano dividere i cattolici in questi tempi. Apprezziamo il tono pacato dell’intervento, e ne raccomandiamo lettura e riflessione.

§§§

Non credo davvero che Mons. Carlo Maria Viganò abbia bisogno di me come difensore, però desidero proporvi alcune riflessioni sugli attacchi che ha dovuto subire. Non si tratta di cronaca attualissima, sono passate ormai diverse settimane e ciò va bene, per evitare qualsiasi giudizio “a caldo” e toni polemici inutili.

Anzitutto mi sembra necessaria una premessa. Da quando Bergoglio è stato eletto Papa, via via che mostrava il suo vero volto (del resto già ben intuibile nel famoso “buonasera”…) si è iniziato negli ambienti cosiddetti “tradizionalisti” – che io preferisco chiamare cattolici, e basta – a sperare, sempre più esplicitamente, che qualche Vescovo, qualche successore degli Apostoli, si decidesse ad alzare santamente la voce per esercitare quella correzione fraterna, indispensabile di fronte ai veri e propri attacchi alla Fede, che da Roma arrivavano sempre più forti.

Non è qui il luogo per ricordare le mille occasioni in cui Bergoglio ha detto vere e proprie eresie o compiuto atti scandalosi. Basterebbe ricordare la negazione dell’unicità della Fede cattolica per la salvezza, ribadita tante volte o la profanazione di un luogo consacrato (la chiesa di santa Maria in Traspontina) con l’introduzione di un idolo pagano, la “pachamama”. Oltretutto poi ancora “celebrata” con una moneta del Vaticano.

E che dire dello sforzo continuo di Bergoglio per svilire la figura stessa del Papa, ridicolizzarla, banalizzarla, fino ad arrivare a cancellare il titolo di “Vicario di Cristo” dall’annuario pontificio?

Nel frattempo, è maturata, nell’ultimo anno e mezzo, la folle situazione in cui viviamo e purtroppo Bergoglio si è mostrato perfettamente in linea con le interpretazioni “ufficiali” di una politica che giorno dopo giorno ha gettato la maschera e si sta mostrando in tutta la sua dimensione liberticida.

Si invocava qualche Vescovo che alzasse finalmente la voce, che parlasse senza timori e senza un rispetto comprensibile, ma sempre più inadeguato alla realtà tragica, ripeto tragica, che stiamo vivendo.

Certo, diverse voci erano già sorte qua e là – ricordiamo ad esempio la pubblicazione dei famosi “Dubia”, peraltro rimasti senza risposta – ma senza dubbio la voce dirompente, coraggiosa e chiarissima è stata ed è quella dell’Arcivescovo Carlo Maria Viganò il quale, e non credo sia un caso, ha scelto anche di rendersi “irreperibile”, il che la dice lunga sull’atmosfera di “misericordia” che si deve respirare in Vaticano.

Gli interventi di Mons. Viganò si sono succeduti e hanno spaziato non solo su discorsi puramente dottrinari, ma anche sulla politica, sugli inganni che si stanno consumando a livello quasi-mondiale, sul “Grande Reset”, progetto diabolico di massificazione liberticida, sull’inganno continuo e martellante dei “vaccini” (al quale Bergoglio ha dato un non indifferente assist).

Che Mons. Viganò venisse attaccato da ambienti laicisti e comunque dall’informazione allineata, non stupisce. Ovviamente si sono ipotizzate le più fantasiose ambizioni di potere, la vendetta per le posizioni non raggiunte e così via. Nihil sub sole novum.

Ma a un certo punto è iniziato un “fuoco amico” che davvero non poteva non stupire. Anzitutto si è ipotizzato che quanto veniva pubblicato a firma di Mons. Viganò fosse in verità scritto da qualcun altro, arrivando a fare anche ipotesi e nomi di altri scrittori “nascosti”. Non credo che chi ha iniziato a seminare questo dubbio, ignorasse che al più può esserci un lavoro redazionale, per rendere un testo adatto alla pubblicazione su un giornale o un sito internet. Nulla di strano quindi se un Autore, dopo aver scritto il suo testo, lo passa a un redattore esperto, che dia al testo il taglio giornalistico. Poi si è anche sottolineato, quasi fosse una colpa, che Mons. Viganò, dopo essersi occupato di questioni dottrinali, è sceso anche in campo politico, esprimendo giudizi forti e chiari su una situazione drammatica, che peraltro non interessa solo l’Italia ma buona parte del mondo occidentale.

Ma non è forse dovere di un Pastore guidare i fedeli, dando loro le dovute indicazioni anche nella vita di tutti giorni, soprattutto quando la politica accentua sempre più il suo carattere liberticida e anticristiano?

Ma nell’attacco a Mons. Viganò gli si è rimproverata anche l’adesione a “teorie complottiste”, e forse in questa accusa c’è la chiave di lettura di questo singolare attacco.

Voglio escludere a priori che chi ha iniziato a sparare su Mons. Viganò lo abbia fatto con intenti malvagi o per reconditi motivi, difendendo chissà quali interessi inconfessabili.

Piuttosto mi sembra che tante persone, anche nel nostro ambiente, non abbiano afferrato il grado di tragica gravità in cui ci troviamo. È certamente molto tranquillizzante pensare che stiamo vivendo un momento storico che sì, è difficile, ma ne verremo fuori e tutto tornerà come prima, con il nostro placido tran-tran quotidiano.

Mons. Viganò parla forte e chiaro e non fa sconti a nessuno. Così facendo, San Giovanni Battista si guadagnò la decapitazione. Ma chi parla forte e chiaro non turba solo gli avversari, turba anche gli amici che forse desidererebbero un po’ più di quiete. Come dei soldati ai quali piacesse un generale che li rassicurasse – mentendo – sul fatto che in battaglia non rischiano di morire.

Insomma, siamo arrivati a un punto di orrore generalizzato, che non tutti – ed è comprensibile – riescono a vedere e ad accettare fino in fondo.

In questo orrore generalizzato, la parola dei Pastori non può certo essere morbida e delicata.

La questione dei vaccini, a questo proposito, mi sembra molto chiarificante.

Accertato che i vaccini servono a poco o a nulla, oltretutto per un malattia la cui mortalità effettiva non è per nulla tragica, accertato che in compenso si moltiplicano le reazioni avverse e anche le morti post-vaccino, e soprattutto accertato che i vaccini vengono prodotti con l’utilizzo di tessuti prelevati da feti abortiti, tutto ciò accertato, il no ai vaccini dovrebbe essere chiaro a tutti.

Però vediamo bene che il governo fa una campagna furibonda e ossessiva per la vaccinazione di massa, che per ora è resa obbligatoria de facto con l’imposizione del “Green Pass”, ma che a breve potrebbe diventare obbligatoria anche de iure, con apposita legge, alla quale Adolfo Draghi si è oggi, 2 settembre 2021, dichiarato favorevole.

E allora, sempre nell’ottica del “tanto domani tornerà tutto come prima”, ci si può arrampicare sugli specchi per affermare la liceità morale dei vaccini, perché senza di essi si rischia di essere a breve tagliati fuori dal quasi tutte le attività.

Ma forse non si è capito che non siamo più all’epoca del Gattopardo (“Cambiamo tutto perché tutto resti come prima”). Siamo nell’epoca in cui il diavolo ha gettato ormai ogni maschera e si palesa in tutta la sua ripugnante potenza.

Certo, è brutto e angosciante ammetterlo, ma solo ai bambini è concesso nascondere la faccia sotto il lenzuolo quando la paura è troppo grande.

Nella battaglia di Nikolajewka, in una situazione disperata, che poi si risolse miracolosamente a nostro favore, il Generale Giulio Martinat, imbracciato il moschetto, si mise personalmente al comando di un gruppo di alpini, incitandoli al combattimento con la voce e con l’esempio. Mentre sparava contro il nemico, un pallottola dei russi lo colpì in fronte, fulminandolo. Il generale morì, ma il suo esempio era stato di sprone ai soldati, che riuscirono a rompere l’accerchiamento delle truppe sovietiche.

Forse molti di loro, senza quel gesto trascinante, senza il coraggio del Generale Martinat, avrebbero preferito starsene stesi nella neve, sperando di salvarsi in qualche modo. E i carri armati e il fuoco sovietico li avrebbero distrutti.

Se faremo lo sforzo di guardare la realtà fino in fondo, nella sua cruda durezza, nell’orrore quotidiano e in quello peggiore che ci attende, ringrazieremo il Signore per un dono come l’Arcivescovo Viganò. Vero pastore, che non ha paura di parlare chiaro, anche a proprio rischio.

E finalmente i capponi di Renzo resteranno solo un ricordo letterario.

§§§

