Pro Vita & Famiglia, la Scuola: Centinaia di segnalazioni. E’ il Green Caos.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, ci sembra interessante rilanciare questo comunicato di Pro Vita e Famiglia, centrato sulla situazione di caos che si sta verificando nella scuola a causa del cosiddetto greenpass, questa misura senza basi scientifiche (anche “esperti” vaccinari ammettono che non c’è una base medica) che il governo sta imponendo al Paese con la complicità dell’informazione mainstream e della magistratura, giunta a uno degli ultimi stadi di decomposizione. Buona lettura.

§§§

Scuole senza direttive sulla certificazione verde.

Pro Vita & Famiglia: «Come ci aspettavamo. Centinaia di segnalazioni. E’ il Green Caos»

La scuola nel caos più totale: «Green Pass? È Green Caos generale! Ci stanno arrivando centinaia di segnalazioni da genitori allarmati perché ad oggi non sanno cosa ne sarà dei loro figli, se e quando potranno rientrare a scuola, se sarà loro garantita la presenza degli insegnanti. Alcuni dirigenti chiedono ingiustamente il Green Pass per gli studenti. È tutto una follia», denuncia Maria Rachele Ruiu, del direttivo di Pro Vita & Famiglia.

A Roma, per esempio, sono stati consegnati 70 cellulari per controllare il Green Pass di oltre 7mila maestre. Discriminazione già in atto invece a Torino, dove due insegnanti del liceo Curie-Levi, pur avendo esenzione del medico, sono stati lasciati fuori dalla scuola. A Bologna mancano ancora le direttive per le centinaia di lavoratori delle mense scolastiche. Un caos organizzativo e logistico senza precedenti.

«Una situazione inaccettabile – prosegue Maria Rachele Ruiu – che conferma le nostre preoccupazioni. La politica deve occuparsi della scuola avendo un faro: il benessere dei nostri figli, che già hanno pagato un prezzo altissimo in termini di salute mentale. E invece questo caos rischia solo di aumentare discriminazioni e minare l’inclusività. E a proposito – continua – ci saranno tutti gli insegnanti di sostegno ad accogliere gli studenti fragili?»

«La questione scuola – conclude sempre Ruiu – non è più rimandabile e non è più accettabile che il Governo giochi al ribasso con i nostri figli. La scuola al sicuro e in presenza è possibile: bastano i tamponi salivari per tutti, studenti e insegnanti, e dispositivi per la ventilazione meccanica controllata».

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: greenpass, pro vita e famiglia, scuola



Categoria: covid