Una Meditazione Estiva sulla Chiesa, e la sua Essenza.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, Veronica Cireneo ci ha regalato queste brevi meditazioni estive, sulla Chiesa e la sua essenza. Buona lettura.

§§§

Meditazioni estive 2: CHIESA È SANTITÀ .

La chiesa non è un edificio.

Non è neanche una barca, né un recinto.

Così come l’uomo, creatura fatta a immagine e somiglianza di Dio non è né un pesce, né una pecora e Gesù parlava spesso con metafore.

Chiesa è comunità di credenti, accomunati dalla purezza di azioni e di intenti.

La Chiesa originale ed eterna che dà linfa e da cui ogni Bene scaturisce è quella composta dalle Tre persone della Santissima Trinità.

Chiesa è Maria SS abitata dallo Spirito Santo.

Chiesa è ogni uomo che prega contemplando.

Che si commuove nell’orazione.

Che stabisce un contatto col cielo, quando prega,quando pensa e quando agisce.

Chiesa è anche il luogo in cui abita il Tabernacolo, ma il primo Tabernacolo è il cuore dell’uomo.

Così la chiesa come istituzione è luogo di santità a patto che sia abitata dalla purezza di azioni ed intenzioni, volte a diffondere e confermare, la Parola e la Persona di Cristo e mostrare con l’esempio come si pratica la Sua Imitazione.

Ove questo non avvenga, e il “papa” si trasformasse da Vicario di Cristo in Sicario di Cristo, per quanto l’edificio che frequenta sia spettacolare, ivi non c’è Chiesa,ma spelonca di ladri.

Per questo San Attanasio disse:” tenetevi le mura, noi ci teniamo la fede”.

E se per un motivo qualsiasi sparissero le chiese e si spegnesse la fede nei più, la chiesa militante, come unione di Dio con l’uomo, anche fosse con un solo uomo, continuerebbe ad esistere fino alla fine dei tempi.

Cosa altro se non questo “non praevalebunt” significa?

Veronica Cireneo

§§§

