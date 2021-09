Nobile: En 2010 Rockefeller previó el bloqueo…

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum curiae, Agostino Nobile nos ofrece este inquietante análisis del rol que los Rockefeller han desempeñado en las últimas décadas, dirigiendo e interfiriendo las políticas mundiales y gubernamentales, en particular las de los más débiles y vulnerables. Buena lectura.

§§§

EN 2010 ROCKEFELLER PREVIÓ EL BLOQUEO

La “filantrópica” Fundación Rockefeller comenzó a ocuparse de los problemas de planificación familiar, con John D. Rockefeller II apoyando las iniciativas de planificación familiar. En 1924, Raymond Fosdick, presidente de la Fundación Rockefeller, respecto a la superpoblación, escribió a J. Rockefeller: “Si no se hace algo siguiendo los lineamientos que estas personas sugieren, entregaremos a nuestros hijos un mundo en el que la lucha por la comida y los medios de subsistencia será mucho más amarga que todo lo que conocemos actualmente”. John D. Rockefeller II autorizó así una donación de 10.000 dólares a la causa de Margaret Sanger (partidaria y fundadora de la primera clínica de investigación de métodos anticonceptivos, que más tarde tomará el nombre de la infame fábrica abortista Planned Parenthood).

En 1940 la Fundación Rockefeller financió la investigación sobre el comportamiento sexual del insectólogo Alfred Charles Kinsey. Más tarde se supo que el método y los porcentajes eran falsos, para hacer un favor a Rockefeller & C., quienes estaban decididos a promover la libertad sexual y el homosexismo.

David Rockefeller, hijo de John, escribe en su libro Memorias, publicado en 2003: “Algunos incluso creen que formamos parte de una cábala secreta, la cual trabaja en contra de los mejores intereses de Estados Unidos, caracterizándonos a mí y a mi familia como “internacionalistas” y conspirando con otros en todo el mundo para construir una estructura política y económica global más integrada, un mundo, si se quiere. Si esa es la acusación, me declaro culpable, y estoy orgulloso de ello”.

Se trata, pues, de una organización que desde principios del siglo pasado ha comprometido a los gobiernos occidentales a aplicar sus programas socioeconómicos.

Siguiendo el mismo camino, en 2010 David Rockefeller habló en la ONU sobre la necesidad de reducir la población mundial: https://www.marcotosatti.com/ 2021/08/06/nobile-le- manifestazioni-non-fermeranno- il-piano-antivita-mondiale/

Ese mismo año la Rockefeller Foundation publica Scenarios for the Future of Technology and International Development: https://www. bibliotecapleyades.net/ archivos_pdf/ scenariosfuturetech_ internatdevel.pdf

Describiendo los acontecimientos como si ya hubieran ocurrido, en el capítulo de “Lock Step” [Bloqueo], p. 18 y ss., hablan de una pandemia que estalló en el año 2012. Como veremos, las consecuencias de orden público, económicas y sociopolíticas son un copie y peguede lo que estamos viviendo.

Del texto original cito la traducción del capítulo “Lock Step”

“En 2012, la pandemia que el mundo había anticipado durante años finalmente impactó. A diferencia del H1N1 de 2009, esta nueva cepa gripal -que se originó en gansos salvajes- fue extremadamente virulenta y mortal. Incluso las naciones más preparadas para la pandemia se vieron rápidamente desbordadas cuando el virus dio la vuelta al mundo, infectando a casi el 20% de la población mundial y matando a 8 millones de personas en sólo siete meses, la mayoría de las cuales eran adultos jóvenes sanos. La pandemia también tuvo un efecto mortal en las economías: la movilidad internacional de personas y bienes se detuvo, debilitando industrias como el turismo y rompiendo las cadenas de suministro mundiales. Incluso a nivel local, negocios y oficinas normalmente bulliciosas permanecieron vacías durante meses, sin empleados ni clientes. La pandemia abarcó el planeta, aunque un número desproporcionado de muertes se produjo en África, el sudeste asiático y América Central, donde el virus se difundió como un reguero de pólvora en ausencia de protocolos oficiales de contención.

Pero también en los países desarrollados la contención fue un desafío. La política inicial de Estados Unidos de “disuadir enérgicamente” a los ciudadanos de volar resultó mortal en su indulgencia, acelerando la propagación del virus no sólo en el interior de Estados Unidos, sino más allá de sus fronteras. Sin embargo, algunos países lo hicieron mejor, especialmente China. La rápida imposición y la aplicación de la cuarentena obligatoria por parte del gobierno chino para todos los ciudadanos, así como el cierre instantáneo y casi hermético de todas las fronteras, salvó millones de vidas, deteniendo la propagación del virus mucho antes que en otros países y permitiendo una recuperación post pandémica más rápida.

El gobierno chino no fue el único que tomó medidas extremas para proteger a sus ciudadanos del riesgo y la exposición. Durante la pandemia, los líderes nacionales de todo el mundo implementaron su autoridad e impusieron normas y restricciones herméticas, desde el uso obligatorio de mascarillas hasta el control de la temperatura corporal a la entrada de espacios comunes como estaciones de tren y supermercados. También después de que disminuyera la pandemia, este control más autoritario y la supervisión de los ciudadanos y de sus actividades se mantuvo e incluso se intensificó. Para protegerse de la propagación de problemas cada vez más globales -desde las pandemias y el terrorismo transnacional [¿se refiere a Afganistán?, ndt] hasta las crisis medioambientales y la pobreza creciente-, los líderes de todo el mundo tomaron un control más firme del poder.

Al principio, la noción de un mundo más controlado obtuvo una amplia aceptación y aprobación. Los ciudadanos renunciaron voluntariamente a parte de su soberanía y privacidad a favor de Estados más paternalistas, a cambio de una mayor seguridad y estabilidad. Los ciudadanos fueron más tolerantes e incluso deseosos de recibir dirección y supervisión desde arriba, y los líderes nacionales tuvieron más libertad para imponer el orden en los modos que consideraron oportunos. En los países desarrollados, esta mayor supervisión adoptó muchas formas: tarjetas de identidad biométricas para todos los ciudadanos, por ejemplo, y una regulación más estricta de las industrias clave, cuya estabilidad se consideraba vital para los intereses nacionales. En muchos países desarrollados, la cooperación forzada con una serie de nuevas normativas y acuerdos ha restablecido lenta pero constantemente el orden y, lo que es más importante, el crecimiento económico. Pero en el mundo en desarrollo la historia fue diferente, y mucho más variable. La autoridad superior adoptó diferentes formas en los distintos países, dependiendo en gran medida de la capacidad, el calibre y las intenciones de sus líderes.

En los países con líderes fuertes y bien dispuestos, la situación económica general de los ciudadanos y la calidad de vida han aumentado. En la India, por ejemplo, la calidad del aire mejoró drásticamente después de 2016, cuando el gobierno prohibió los vehículos de altas emisiones. […] Pero un liderazgo más autoritario ha funcionado peor, y en algunos casos en forma trágica, en países administrados por élites irresponsables que utilizaron su acrecentado poder para perseguir sus propios intereses a expensas de sus ciudadanos. Ha habido otros aspectos negativos, como el aumento del nacionalismo virulento ha creado nuevos peligros: los espectadores del Mundial de 2018, por ejemplo, llevaban chalecos antibalas con la insignia de su bandera nacional”.

En este punto encontramos escrito:

“ES POSIBLE DISCIPLINAR Y CONTROLAR ALGUNAS SOCIEDADES DURANTE UN TIEMPO, PERO NO TODO EL MUNDO DURANTE TODO EL TIEMPO’ (GK Bhat, TARU Leading Edge, India). [En 2010, el gobierno chino no aplicó ningún control electrónico generalizado y ramificado. Una vez que se controla cada paso del ciudadano, la revuelta es casi imposible].

“[…] En el interín, los países en vías de desarrollo con más recursos y mejores capacidades empezaron a innovar internamente para cubrir estas lagunas por su cuenta. En el mundo desarrollado, la presencia de tantas normas y regulaciones desde arriba inhibió en gran medida la actividad empresarial. Los gobiernos solían indicar a los científicos e innovadores las líneas de investigación que debían seguir y les orientaban principalmente hacia proyectos que generaran dinero (por ejemplo, el desarrollo de productos orientados al mercado) o que fueran “apuestas seguras” (por ejemplo, la investigación fundamental), dejando en gran medida sin explotar los ámbitos de investigación más arriesgados o innovadores”.

Se parece mucho al discurso de Draghi en la reunión del G30 de diciembre de 2020. En mi artículo publicado en este sitio el 10 de marzo de 2021 https://www.marcotosatti.com/ 2021/03/10/nobile-draghi-la- conferma-di-speranza-c- avvalora-ogni-dubbio-sul- governo/, en el que Draghi habla de “empresas zombis” que el Estado tiene que abandonar para hacerlas fracasar.

“Los países prósperos y las empresas monopólicas con grandes presupuestos para investigación y desarrollo han seguido haciendo progresos significativos, pero la propiedad intelectual de sus descubrimientos ha permanecido encerrada detrás de una estricta protección nacional o corporativa.

[…] Las inversiones de China en África se expandieron porque la oferta de nuevos puestos de trabajo e infraestructuras a cambio del acceso a minerales clave o a la exportación de alimentos resultó aceptable para muchos gobiernos. Los lazos transfronterizos proliferaron en forma de ayuda oficial a la seguridad. Mientras que el despliegue de equipos de seguridad extranjeros fue bien recibido en algunos de los Estados fallidos más graves. [¿Sucederá esto también, como ya he escrito, en Europa, donde los militares alemanes y franceses controlarán a los italianos con puño de hierro?]

[…] En 2025, la gente parecía estar cansada de tanto control desde arriba y de dejar que los líderes y las autoridades tomaran decisiones por ellos. Allí donde los intereses nacionales chocaban con los individuales hubo conflicto. Las campañas esporádicas se volvieron cada vez más organizadas y coordinadas, ya que los jóvenes descontentos y las personas que habían visto cómo se perdían su estatus y sus oportunidades -especialmente en los países en desarrollo- incitaron a la agitación civil.

En 2026, los manifestantes en Nigeria hicieron caer al gobierno, hartos del clientelismo y la corrupción arraigados. Incluso aquellos que amaban la mayor estabilidad y previsibilidad de este mundo empezaron a sentirse incómodos y limitados por tantas normas estrechas y la rigidez de las fronteras nacionales. La sensación seguía siendo que, tarde o temprano, algo iba a alterar inevitablemente el orden que los gobiernos del mundo se habían esforzado en establecer. […]”.

El miedo descrito en esa última frase sólo se hará realidad si el pueblo tira de las orejas a los gobernantes y políticos corruptos de todo el arco constitucional. Tal vez sin esperar a 2026, porque dentro de cinco años no estaremos dorados sino fritos y refritos.

A continuación, presentaos las acciones del gobierno consideradas positivas (probablemente para asustar y convencer a los políticos incautos, despistados o corruptos).

«BLOQUEO –Un mundo con un control gubernamental desde arriba hacia abajo más estricto y un liderazgo más autoritario, con una innovación limitada y una presión ciudadana creciente

INTELIGENTES JUNTOS – Un mundo en el que surgen estrategias altamente coordinadas y exitosas para afrontar problemas globales urgentes y arraigados

Para aterrorizar a los países que no se adecúan al memorando están previstos:

ATAQUE HACK – Un mundo económicamente inestable y propenso a los golpes en los que los gobiernos se debilitan, los delincuentes prosperan y surgen innovaciones peligrosas.

SCRAMBLE INTELIGENTES – Un mundo económicamente deprimido en el que los individuos y las comunidades desarrollan soluciones localizadas e improvisadas para una creciente variedad de problemas”.

No se habla de vacunas obligatorias (al menos, a partir de una lectura rápida no lo parece), muy probablemente porque las Constituciones occidentales las consideran moralmente ilícitas. Como sabemos, con el terrorismo mediático y el pase-covid los gobiernos títeres han logrado lo que ni siquiera los cínicos autores de este memorándum consideraron.

Como hemos visto, los Rockefeller & C., junto con los gobiernos corruptos, las grandes plataformas digitales y los medios de comunicación tienen como objetivo lo que vengo escribiendo desde hace más de un año: la chinización de Occidente. Para los que no sepan lo que significa, recomiendo la lectura del artículo publicado en junio de 2020: https://www.marcotosatti.com/ 2020/06/10/lallarme-di-nobile- il-prossimo-virus-e-il- credito-sociale/

Perdonen mi atrevimiento, pero al leer este memorándum parece que he tenido toda la razón: la pandemia no consiste sólo en enriquecer a las grandes tecnológicas. Fue deliberada y dirigida militarmente para imponernos una dictadura china y una economía administrada exclusivamente por la élite financiera. Por eso nadie, salvo Donald Trump, exigió a Xi Jinping sanciones y reparaciones por los millones de muertos, los daños psicológicos de todas las generaciones y la catástrofe económica provocados por el virus Covid-19. Salvo los políticos imbéciles, todos están de acuerdo y todos son responsables.

Agostino Nobile

Publicado originalmente en italiano el 27 de agosto de 2021, en https://www.marcotosatti.com/ 2021/08/27/nobile-nel-2010- rockefeller-previde-il-lock- step/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino