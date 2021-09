Il Matto Parla del Raccoglimento Silenzioso. E del Vuoto Interiore.

Carissimi Stilumcuriali, il nostro Matto ci offre questa sua meditazione sul silenzio e il voto, citando anche uno dei miei libri favoriti. Scorretto, vero? Ma non lo sapeva, quindi è scusato, e anzi lodato per il suo intuito…Buona lettura e discussione.

Eccomi, carissimi Sani di Mente! Dopo aver zenisticamente gustato il caldo e l’umidità di Agosto nella mia ininterrotta stanzialità romana (ma, del resto, il Raccoglimento Silenzioso è il mio fresco d’estate e il mio caldo d’inverno, e come vacanza funziona a meraviglia ed è pure gratuita!) eccomi di nuovo, a Dio piacendo e con il nulla osta di Marco sensei, a propinarvi le mie mattate, a rompervi le uova nel paniere, ad insidiare le vostre certezze, a cadere nell’eresia e nell’apostasia destando il vostro scandalo ma anche, spero, la vostra cristiana compassione per uno la cui mattitudine è senza rimedio.

Per questo primo impatto post-agostano ho deciso di proporvi un brano molto interessante se considerato sub specie interioritatis, tratto dal finale del “Ku no Maki” (Il Libro del Vuoto) che conclude il “Gorin no Sho” (Libro dei Cinque anelli) del famoso samurai Miyamoto Musashi. Sono certo che la vostra sanità di mente lo troverà aberrante, ma, almeno, potrete fruire di un momento qualitativamente diverso da quelli saturi di papi e vaccini fino all’inverosimile e indubbiamente defatiganti e confusi. Anche perché, permettetemi questa mattata per voi insopportabile, la Vita dell’Anima è un’altra cosa!

Ecco allora il brano aberrante e, lo ammetto, non facile:

«Finché uno resta ignaro della vera Via è convinto di essere nel giusto perché crede nell’insegnamento di Buddha o in qualsiasi altra fede del mondo. Ma quando assume il punto di vista della vera Via e vede la realtà del mondo dalla giusta prospettiva, si accorge quanto divergano quelle vedute a causa dei pregiudizi dell’individuo e delle errate posizioni di partenza. Giungi alla corretta considerazione prendendo per base la sincerità di spirito e l’onestà interiore: pratica Heiho* quotidianamente; sforzati di percepire correttamente e chiaramente la realtà. Fai di ‘ku’** la tua Via e che la tua Via sia ‘ku’».

* Heiho: il Bugei, l’insieme delle pratiche del guerriero; in occidente Arte marziale, intesa come Via per realizzare se stessi.

** ku: il vuoto

Cordialissimi, matti saluti a tutti.

P.S. A proposito del Raccoglimento Silenzioso, dice Giovanni Taulero ne “Il fondo dell’anima”:

«Non si può servire meglio il Verbo che tacendo e ascoltando».

Ora, tacere e ascoltare significa esattissimamente essere ‘ku’, cioè vuoti.

Come vedete, carissimi, il cerchio che ai vostri occhi appare quadrato perfettamente si chiude.

