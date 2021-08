Doctor McCullough: las vacunas están fracasando. Un estudio de Lancet

Marco Tosatti

Muy estimados stilumcuriales, nos parece interesante informar de un artículo aparecido en Children’s Health Defense, relacionado con las vacunas y su eficacia. En estos días estamos asistiendo a una frenética presión por parte de las autoridades gubernamentales, los medios de comunicación de masas y los habituales vendedores de las grandes compañías farmacéuticas -no hace falta dar nombres, todos los conocemos- para presionar al mayor número posible de personas para que se vacunen. Leía esta mañana unos dramáticos mensajes informados por algunos periódicos vacunadores de alguien que se arrepentía de no haberse vacunado. Ayer, por casualidad, me enteré de la muerte de un joven de diecinueve años, aquí en Roma (era hijo de un obrero que trabaja en la casa de unos familiares) inmediatamente después de la vacuna. Pero no encontré esta noticia en los periódicos. Vivimos tiempos realmente difíciles y peligrosos. Buena lectura.

§§§

Un artículo del prestigioso Grupo de Investigación Clínica de la Universidad de Oxford, publicado el 10 de agosto en The Lancet, reveló que los individuos vacunados llevan 251 veces más carga de virus COVID-19 en sus fosas nasales que los no vacunados.

Los autores del artículo demostraron el fracaso generalizado de la vacuna y su transmisión en circunstancias muy controladas en un hospital cerrado de Ciudad Ho Chi Minh (Vietnam). El estudio descubrió que las personas vacunadas tienen 251 veces más carga de virus COVID-19 en sus fosas nasales en comparación con las personas no vacunadas.

“Tuvieron una epidemia y cerraron el hospital donde los trabajadores no podían salir”, dijo el Dr. Peter McCullough. “Controlaron asiduamente a los trabajadores y les hicieron pruebas por el COVID, además de realizar la secuenciación”.

Los investigadores descubrieron que los trabajadores seguían tomando COVID durante el periodo de cierre, dijo McCullough, y se lo pasaban unos a otros.

El gran hallazgo del estudio es el cálculo de la carga viral, dijo McCullough:

“Este grupo había calculado realmente la carga viral de las secreciones orales y nasales en el pasado. La carga viral fue 251 veces superior a la de la época anterior sin vacunar en la que habían utilizado la misma metodología. Por lo tanto, tenían trabajadores y pacientes anteriores que tuvieron COVID-19 antes de cualquier exposición a las vacunas. Y ahora las personas vacunadas llevaban una carga viral masiva y se la transmitían entre sí”.

La eficacia de la vacuna de Pfizer se mide entre el 17% y el 42%.

“Estos niveles están muy por debajo de la norma reglamentaria del 50% para tener una vacuna en el mercado”, dijo McCullough.

Independientemente de la variante o de la vacuna, McCullough dijo que la línea de fondo es que “las vacunas están fracasando”.

Aquí el abstract del estudio:

Métodos : Hemos estudiado una oleada de infecciones entre los trabajadores sanitarios de un importante hospital para enfermedades infecciosas, situado en Vietnam. Recogimos datos demográficos, antecedentes de vacunación y resultados del diagnóstico por PCR junto con los datos clínicos. Medimos los anticuerpos contra el SARS-CoV-2 (neutralizantes) en el momento del diagnóstico y en las semanas 1, 2 y 3 después del mismo. Secuenciamos los virus utilizando el protocolo ARTIC.

Resultados: Entre el 11 y el 25 de junio de 2021 (semana 7-8 después de la dosis 2), 69 trabajadores sanitarios dieron positivo en la prueba del SRAS-CoV-2. 62 de ellos habían participado en el estudio clínico. 49 eran (pre)sintomáticos y uno requirió un suplemento de oxígeno. Todos se recuperaron sin problemas. Se obtuvieron 23 secuencias del genoma completo. Todas ellas pertenecían a la variante Delta y eran filogenéticamente distintas de las secuencias contemporáneas de la variante Delta obtenidas de casos de transmisión comunitaria, lo que sugiere una transmisión continua entre los trabajadores. Las cargas virales de los casos infectados con la variante Delta fueron 251 veces superiores a las de los casos infectados con las cepas antiguas detectadas entre marzo y abril de 2020. El tiempo desde el diagnóstico hasta la PCR negativa fue de 8 a 33 días (promedio: 21). Los niveles de anticuerpos neutralizantes después de la vacunación y en el momento del diagnóstico de los casos fueron inferiores a los de los controles no infectados emparejados. No hubo ninguna correlación entre los niveles de anticuerpos neutralizantes inducidos por la vacuna y la carga viral o el desarrollo de síntomas.

Interpretación: Las infecciones por la variante Delta se asocian a cargas virales elevadas, a una positividad prolongada de PCR y a niveles bajos de anticuerpos neutralizantes inducidos por la vacuna, lo que explica la transmisión entre las personas vacunadas. Las medidas de distanciamiento físico siguen siendo fundamentales para reducir la transmisión de la variante Delta del SARS-CoV-2.

Financiamentos: Wellcome (106680/B/14/Z e 204904/Z/16/Z).

Declaración de conflicto de intereses: Ninguno para declarar.

Aprobación ética: El estudio fue aprobado por la Junta de Revisión Internacional de HTD y por el Comité de Ética de la Investigación Tropical de Oxford, Reino Unido.

Publicado originalmente en italiano el 27 de agosto de 2021, en https://www.marcotosatti.com/ 2021/08/27/il-dott-mccullough- i-vaccini-stanno-fallendo-uno- studio-su-lancet/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino