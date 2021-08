BDV: Consigli e Ricette per i tempi Difficili. Per lo Spirito e il Corpo.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Benedetta De Vito ci regala questo articolo godibilissimo, in questi tempi difficili, per lo spirito e – se siete in grado di seguirla nelle ricette – per il corpo. Buona lettura, e buona preghiera e degustazione.

§§§

Siccome viviamo tempi davvero cupi e il sentiero è stretto, in solitaria, a volte irto di spine e sassi appuntiti, di seguito mi piace raccontar quali sono le armi che io uso per l’andar diritta, seguendo il Signore su passi d’oro e nonostante tutto. E così mi piacerebbe che chi legge possa raccontar dei suoi archi e delle spade che conduce seco per costruir la casa sulla roccia con i piedi ben piantati nelle radici innocenti della terra e il capo in cielo. Comincio io e poi spero che qualcuno mi segua. E avanti, senza andare a capo perché al primo posto, e chiniamo il capo in segno di umiltà per la gloria immensa Sua, è la Santa Messa quotidiana, che mi piace prendere al mattino molto presto quando il sole, in pigiama, s’affaccia appena sulla finestrella che dà su via de Serpenti. Mia, e di tanti altri, è la messa celebrata dai padri stimmatini nella chiesa bella di Sant’Agata dei Goti. La Santa Eucarestia, non quotidiana ma quasi, è il pane del cielo che nutre l’anima mia e dà vigore al corpo. E ora prendo il volo e vado avanti a ruota libera, raccontando in trasparenza, come mi tengo sul cammino.

La preghiera continua e anche del cuore è la seconda infallibile arma. Di solito sono due o tre rosari al giorno, mentre lavo, cucino, stiro, servo in tavola. E poi, una giaculatoria che recito tra me, con gioia tanta perché racconta, lei da sola, tutta la mia devozione trinitaria. A volte invece mi basta dir: “Signore, ti amo” e il sorriso s’accende prima nel cuore e poi sul volto ridente. E mi pare di poter affrontare anche Golia… L’anima si veste di rosa mentre, unita al suo Signore, mi conduce su prati verdi, a fonti d’acqua.

Intanto il corpo, lui pure, desidera restare nella pace del cuore che pervade l’intera mia persona. E per lui ho inventato tre ricette che sono sugo del buon vivere, nel “pane quotidiano” terrestre. Ho, prima di tutto, inventato “L’acqua di mela” ispirata alle ricette benedettine di Santa Ildegarda (che amo) e che sistema intestino e stomaco in delizia. E si fa così. Prendete una mela, grattugiatela per benino e, mischiata all’acqua, versatela in un contenitore di vetro. Aggiungete marmellata di prugne (due cucchiaini) e un poco di cannella. In frigo, poi, sarà lì a lievitare a modo suo regalando, il giorno dopo, una bevanda fresca che giova al corpo e all’anima.

Quando il cuore, vedendo l’arido deserto attorno, si spaura e teme per le minacce che vengono dai comitati e dai governi nazionali e internazionali, ecco che fa capolino Santa Emerenziana, piccola romana che, per presenziare al funerale di Sant’Agnese, sua collattanea, perse la vita, lapidata, e guadagnò il Paradiso e l’eterna stella del martirio. Allora per ricordare il coraggio di Emerenziana e chiederle di prestarne un poco anche a me, mi metto a fare i “Sassolini di Santa Emerenziana”, che sono dei biscottini di pasta frolla, arricchiti da noci e pinoli o uvetta, a scelta. Io non uso pesare gli ingredienti sicché mi guida il “q.b”. Il mio segreto però, per rendere i dolcetti morbidi, è di sbattere per benino i tuorli con lo zucchero e poi ancora con il burro e solo dopo, a impasto fatto, aggiungere la farina. Vorrei anche dirvi del buonissimo “Dolce di San Michele” che sforno per le grandi occasioni e regalo anche agli stimmatini (che lo apprezzano), ma dovrei qui scrivere dell’ingrediente segreto che, per ora, tengo per me, perché qualcosa devo pur serbar segreto, nel cuore, legato al Cuore di Gesù.

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: bdv, consigli per tempi difficili, de vito



Categoria: Generale