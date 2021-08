Sabato, a Parigi, davanti alla Nunziatura, per la Messa Tradizionale.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, domani a Parigi avrà luogo la settima dimostrazione in difesa della messa Vetus Ordo a Parigi, davanti alla Nunziatura. Ben volentieri rilanciamo questo annuncio. Buona lettura.

§§§

28 AGOSTO 2021

SETTIMA DIMOSTRAZIONE

IN DIFESA DELLA MASSA TRADIZIONALE

DAVANTI ALLA NUNZIATURA APOSTOLICA A PARIGI

Cari amici

Sabato 28 agosto 2021, alle 12 in punto e fino alle 12.45, davanti al 14bis avenue du président Wilson, la nostra settima manifestazione in difesa della messa tradizionale e dei nostri preti avrà luogo davanti alla Nunziatura Apostolica in Francia.

Con l’inizio del nuovo anno scolastico, dovremmo essere più numerosi a recitare pacificamente la nostra supplica litanica a Papa Benedetto davanti alla rappresentanza di Papa Francesco a Parigi per fargli sapere il nostro rifiuto di vedere messa a morte la Riconciliazione e la Pace liturgica iniziata da Benedetto XVI?

Papa Benedetto, autore del Summorum Pontificum: Non dimenticarci!

Papa Benedetto, che voleva la pace liturgica: Non dimenticarci!

Papa Benedetto, che voleva giustizia: non dimenticarci!

Papa Benedetto, che voleva un trattamento giusto e paterno delle minoranze cattoliche: Non dimenticarci!

Papa Benedetto, artigiano dell’unità: non dimenticarci!

Papa Benedetto, che ha proclamato la libertà di celebrare il Sacrificio della Messa secondo il Messale Tridentino: Non dimenticarci!

Papa Benedetto, che ha affermato che l’antico messale non è mai stato abrogato: Non dimenticarci!

Papa Benedetto, che ha affermato la libertà di ogni sacerdote di usare liberamente il Vecchio Messale per le sue Messe: Non dimenticarci!

Papa Benedetto, che ha affermato che il Messale tridentino è espressione della lex orandi: Non dimenticarci!

Papa Benedetto, che ha detto ai parroci di accogliere volentieri e pacificamente le richieste di gruppi di fedeli attaccati alla liturgia tradizionale: Non dimenticarci!

Papa Benedetto, che ha liberato le celebrazioni di matrimoni, funerali e messe di pellegrinaggio: Non dimenticarci!

Papa Benedetto, che ha capito che ai giovani piace incontrare il mistero della Santissima Eucaristia nella liturgia tradizionale: Non dimenticarci!

Papa Benedetto, che sapeva che la celebrazione tradizionale può solo rimanere fedele e unita a tutta la fede della Chiesa: Non dimenticarci!

Papa Benedetto, che sapeva che la celebrazione tradizionale non genera disordine: Non dimenticarci!

Papa Benedetto, che crede che la storia della liturgia sia una storia di crescita e sviluppo, non di rottura: Non dimenticarci!

Papa Benedetto, che ha detto che ciò che era grande e sacro per le generazioni precedenti rimane grande e sacro per noi: Non dimenticarci!

Papa Benedetto, che ha dichiarato che è bene per tutti conservare le ricchezze che sono cresciute nella fede e nella preghiera della Chiesa: Non dimenticarci!

Papa Benedetto, grazie al quale la vita liturgica è tornata a crescere nella Chiesa: Non dimenticarci!

Papa Benedetto, grazie al quale sono fiorite tante vocazioni nella Chiesa: Non dimenticarci!

Papa Benedetto, la speranza dei preti: non dimenticarci!

Papa Benedetto, speranza dei religiosi: non dimenticarci!

Papa Benedetto, speranza delle suore: non dimenticarci!

Papa Benedetto, speranza dei seminaristi: non dimenticarci!

Papa Benedetto, speranza dei laici: non dimenticarci!

Papa Benedetto, speranza delle famiglie: non dimenticarci!

Papa Benedetto, intercedi per noi! Papa Benedetto, intercedi per noi!

Papa Benedetto, vieni in nostro aiuto! Papa Benedetto, aiutaci!

Papa Benedetto, intervieni per noi! Papa Benedetto, intervieni per noi!

Conto sulle vostre preghiere e se possibile sulla vostra presenza

In unione di preghiera e amicizia, Christian Marquant

§§§

