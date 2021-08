Il Dott. McCullough: I Vaccini Stanno Fallendo. Uno Studio su Lancet.

Marco Tosatti

Carissimi stilumcuriali, ci sembra interessante riportare un articolo apparso su Children’s Health Defense, e relativo ai vaccini, alla loro efficacia. In questi giorni stiamo assistendo a un pressing forsennato da parte delle autorità di governo, dei mass media e degli abituali piazzisti delle grandi case farmaceutiche – inutile fare i nomi, li conosciamo tutti – per spingere quante più persone possibili a farsi inoculare. Leggevo questa mattina di drammatici messaggi riportati da alcuni giornali vaccinisti di qualcuno che rimpiangeva di non essersi fatto vaccinare. Ieri, per caso, ho saputo della morte di un ragazzo di diciannove anni, qui a Roma (era figlio di un operaio che sta lavorando in casa di parenti) subito dopo il vaccino. Ma questa notizia non l’ho trovata, sui quotidiani. Viviamo tempi veramente difficili e pericolosi. buona lettura.

Un documento preprint del prestigioso Oxford University Clinical Research Group, pubblicato il 10 agosto su The Lancet, ha rivelato che gli individui vaccinati portano nelle narici un carico di virus COVID-19 251 volte maggiore rispetto ai non vaccinati.

Gli autori dell’articolo hanno dimostrato il fallimento diffuso del vaccino e la trasmissione in circostanze strettamente controllate in un ospedale chiuso a Ho Chi Minh City, in Vietnam. Lo studio ha scoperto che le persone vaccinate portano 251 volte il carico di virus COVID-19 nelle loro narici rispetto ai non vaccinati.

“Hanno avuto un’epidemia e hanno chiuso l’ospedale dove i lavoratori non potevano uscire”, ha detto il dott. Peter McCullough. “Hanno controllato assiduamente i lavoratori e li hanno testati per la COVID, oltre a fare il sequenziamento”.

I ricercatori hanno scoperto che i lavoratori stavano ancora prendendo il COVID durante il periodo di chiusura, ha detto McCullough, e se lo passavano l’un l’altro.

La grande scoperta dello studio è il loro calcolo della carica virale, ha detto McCullough:

“Questo gruppo aveva effettivamente calcolato la carica virale dalle secrezioni orali e nasali in passato. La carica virale era 251 volte quella dell’era precedente non vaccinata dove avevano usato la stessa metodologia. Quindi, avevano lavoratori e pazienti precedenti che avevano COVID-19 prima di qualsiasi esposizione ai vaccini. E ora i vaccinati portavano una carica virale massiccia e se la passavano l’un l’altro”.

L’efficacia del vaccino Pfizer è misurata come un’efficacia compresa tra il 17% e il 42%.

“Questi livelli sono molto al di sotto dello standard normativo del 50% per avere un vaccino sul mercato”, ha detto McCullough.

Indipendentemente dalla variante o dal vaccino, McCullough ha detto che la linea di fondo è che “i vaccini stanno fallendo”.

Ecco l’abstract dello studio:

Metodi: Abbiamo studiato una ondata di infezioni tra gli operatori sanitari di un importante ospedale per malattie infettive in Vietnam. Abbiamo raccolto dati demografici, storia di vaccinazione e risultati della diagnosi PCR insieme ai dati clinici. Abbiamo misurato gli anticorpi SARS-CoV-2 (neutralizzanti) alla diagnosi, e alla settimana 1, 2 e 3 dopo la diagnosi. Abbiamo sequenziato i virus usando il protocollo ARTIC.

Risultati: Tra l’11-25 giugno 2021 (settimana 7-8 dopo la dose 2), 69 operatori sanitari sono risultati positivi alla SARS-CoV-2. 62 hanno partecipato allo studio clinico. 49 erano (pre)sintomatici e uno ha richiesto un’integrazione di ossigeno. Tutti si sono ripresi senza problemi. Sono state ottenute 23 sequenze del genoma completo. Tutte appartenevano alla variante Delta ed erano filogeneticamente distinte dalle sequenze contemporanee della variante Delta ottenute da casi di trasmissione comunitaria, suggerendo una trasmissione in corso tra i lavoratori. Le cariche virali dei casi di infezione della variante Delta erano 251 volte superiori a quelle dei casi infettati da vecchi ceppi rilevati tra marzo e aprile 2020. Il tempo dalla diagnosi alla PCR negativa era di 8-33 giorni (mediana: 21). I livelli di anticorpi neutralizzanti dopo la vaccinazione e alla diagnosi dei casi erano inferiori a quelli dei controlli non infetti abbinati. Non c’era alcuna correlazione tra i livelli di anticorpi neutralizzanti indotti dal vaccino e la carica virale o lo sviluppo dei sintomi.

Interpretazione: Le infezioni della variante Delta sono associate a carichi virali elevati, positività PCR prolungata e bassi livelli di anticorpi neutralizzanti indotti dal vaccino, spiegando la trasmissione tra le persone vaccinate. Le misure di distanziamento fisico rimangono fondamentali per ridurre la trasmissione della variante Delta della SARS-CoV-2.

Finanziamenti: Wellcome (106680/B/14/Z e 204904/Z/16/Z).

Dichiarazione di conflitto di interesse: Nessuno da dichiarare.

Approvazione etica: Lo studio è stato approvato dall’Institutional Review Board di HTD e dall’Oxford Tropical Research Ethics Committee, University of Oxford, UK.

