Vagabondi, di Polvere, di Mariella Vallesi. Un Viaggio, e Molti Racconti.

Tragitto LIGONDE – PALAIS DE REY

Ieri abbiamo dato appuntamento al tassista Louis, che parla italiano per aver lavorato 30 anni nel cantone svizzero, per le 9,30. Dato che non devo camminare, per le vesciche ai piedi, raggiungiamo in macchina Palais de Rey. Abbiamo bisogno di un bancomat, di comprare un paio di occhiali da sole, i miei si sono rotti e di riposare un pò. Facciamo tutto questo poi ci sediamo ai tavoli di un bar per la nostra birretta fresca quotidiana e cosa incredibile a credersi vediamo: una donna sulla trentina, scarponi ai piedi, imponente zaino in spalla che spinge davanti a sé una carrozzina. Dentro una bambina di due anni circa che beata guarda intorno lieta e soddisfatta. Che donna! Chissà da dove verrà?! Avevo letto e sentito dire di cose simili, ma vedere con i propri occhi cancella ogni dubbio. E non finisce qui. Durante la nostra sosta passano due italiani di Milano: sono partiti da Saronno il 4 aprile, quattro mesi fa, ed hanno percorso 2000 km a piedi passando per le Alpi, la Francia, i Pirenei e tutto il cammino di santiago. Hanno 65 anni e sembrano due leoni: tranquilli con due polpaccioni incantevoli percorrono ora 20 km al giorno e si riposano la domenica, dopo aver avuto piedi sanguinanti e aver perso almeno quattro unghie: roba da matti! Mi fermo a parlarci un po e mi dicono che ho il senso del cammino per il fatto che anziché correre per arrivare alla meta, come fanno tanti che sembra voler dimostrare chissà cosa e chissà a chi, mi fermo a sostare all ombra di un albero o a parlare con mucche, pecore, cani e tutti gli animali che incontro sul cammino. E folle? No, è bello! Continuo a diffidare di chi percorre più di 20 km al giorno, come Novella, una ex-bancaria di Modena, che incontreremo questa notte nel nostro albergue di Palais de Rey che ha i piedi pieni di vesciche infettate per aver camminato troppo e non essersi mai fermata un giorno di più a riposare i suoi sfiniti piedi, poverini! In camera con noi oltre Novella c è un medico-pellegrino spagnolo che curerà anche la mia vescica e mi dirà, dopo averla controllata che domani potrò riprendere il cammino. Il medico del pronto soccorso mi aveva detto di stare ferma fino a cicatrizzazione avvenuta. Mah! Chi ne dice una, chi ne dice un altra. Trascorriamo la notte e domani si vedrà.

RIFLESSIONE DEL GIORNO: Meglio essere un formaggio tra due topi che un ammalato tra due dottori (Padre Pio).