Russo y Boccacci reflexionan sobre la contradicción Bergoglio-Montagnier

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, Rosanna Boccacci y Sergio Russo nos han enviado esta reflexión indignada después de las palabras del Pontífice reinante sobre la bondad amorosa de la “vacuna”, frente a la opinión de un gran especialista como Luc Montagnier. Ustedes ya saben qué pensamos sobre ciertos temas la prudencia sería una gran virtud, sobre todo si la ejercitaran personas que gozan de cierta autoridad moral, en ámbitos que ciertamente no son de su prerrogativa. Pero la prudencia parece ser a menudo una virtud olvidada. Buena lectura y debate.

§§§

BERGOGLIO, OBISPO DE ROMA: «VACUNARSE ES UN ACTO DE AMOR…»

vs.

LUC MONTAGNIER, PREMIO NOBEL: «¡ESTÁ EN MARCHA UNA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CRIMINAL!»

¿A quién creer de los dos?

Personalmente, no tenemos dudas: estuve allí el pasado 12 de agosto, en el Parco delle Cascine, en Florencia, junto con muchas otras personas: hombres y mujeres mancomunados por el mismo anhelo de libertad y de la búsqueda de la verdad, todos esperando la conferencia de Luc Montagnier, el conocido Premio Nobel de Medicina, el biólogo y virólogo francés de fama mundial que descubrió el virus del VIH en 1983.

Pero antes de él subieron al escenario diversos médicos e investigadores que dieron testimonio de su trabajo en el campo (ciertamente no como pseudo-virologistas en programas de entrevistas), decididos sobre todo a mantener la fe en el Juramento hipocrático, más allá de todas las presiones psicológicas y del chantaje profesional al que están sometidos cotidianamente en su ámbito laboral.

Estuvieron presentes también algunos abogados y periodistas, entre los que me llamó especialmente la atención el discurso, tan apasionado como decidido, de la periodista Angela Camuso, autora del libro “La vita che ci state rubando”… [La vida que nos están robando…]

El discurso del Dr. Montagnier fue recibido con una calurosa acogida, y en un momento dado, mientras respondía a una determinada pregunta de la entrevistadora, cuando todo el público escuchó las palabras en francés, incluso antes de que fueran traducidas al italiano: “… Une campagne de vaccination criminelle est en cours!” [¡Está en curso una campaña de vacunación criminal], todas esas personas estallaron en un convencido y fuerte aplauso de aprobación…

¿Y qué pasa entonces con el “obispo que vino desde el fin del mundo”?

Recientemente hemos quedado fascinados por una frase extraída de la famosa oración “Sancte Michael Arcangele“, escrita por el papa León XIII luego de la visión de las turbas demoníacas que invadieron el Vaticano, un texto retomado y puesto en evidencia por Maurizio Blondet en la versión completa “redescubierta”, y presente en su blog desde el 19 de agosto.

Por ello, la frase que realmente atrajo nuestra atención es la siguiente: “La Iglesia, Esposa del Cordero Inmaculado, ha sido llenada de amargura y regada de hiel por enemigos muy astutos; éstos han puesto sus manos impías sobre todo lo más sagrado; y allí, donde fue instituida la Sede del beatísimo Pedro y la Cátedra de la Verdad, han colocado el trono de su abominación e impiedad, para que, habiendo golpeado al pastor, se disperse el rebaño”.

Esto es exactamente lo que escribió ese Santo Pontífice en 1884, anticipando tanto a Fátima como a las otras grandes apariciones marianas que se producirían en los años siguientes.

Ya… precisamente a propósito de Fátima, el carismático sacerdote don Stefano Gobbi escribe, citando las palabras de la Virgen María, en su famoso Libro Azul: “Esta infiltración masónica, en el interior de la Iglesia, ya fue predicha por Mí en Fátima, cuando les anuncié que Satanás se introduciría hasta la cima de la Iglesia (13 de junio de 1989).

Y de estas palabras de la Virgen parece hacerse eco también la autorizada e igualmente impactante afirmación del cardenal Mario Luigi Ciappi, teólogo de nada menos que cuatro Papas, cuando dijo -también de forma casi idéntica- que: “… en el tercer Secreto [de Fátima] se predice, entre otras cosas, que la gran Apostasía en la Iglesia comenzará desde su cima” (Carta al profesor Baumgartner de Salzburgo, sin fecha).

Todo esto demuestra inequívocamente que los grandes eventos escatológicos predichos por los místicos y las Escrituras están íntimamente conectados con los acontecimientos actuales que todos estamos viviendo hoy: los hechos referidos a la “pandemia” (ciertamente bastante ficticia) y la consiguiente campaña de vacunación masiva, obsesiva y persecutoria. Y sobre esto, a estas alturas… ¡no debería haber ninguna duda!

Vayan entonces también ustedes, estimadas lectoras y amables lectores, a ver el “muy extraño spot” encargado por Unicef (y que les señalo aquí), grabado a favor de la “Vacuna”, porque les aseguramos que, al igual que nos ha dejado atónitos al verlo, igualmente les dejará asombrados también a ustedes…

Al principio, en efecto, se tiene la impresión de que se está haciendo propaganda a algún tipo de perfume extraño, pero hacia el final, cuando finalmente se comprende que el frasco era de una vacuna, aparece una inquietante inscripción en francés (rojo sobre fondo negro), que dice así: “Cette femme était vêtue de pourpre et d’écarlate, et parée d’or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d’or, remplie d’abominations e des impuretés de sa prostitution »

Y aquí está la traducción: “Esta mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en su mano una copa de oro, llena de las abominaciones e impurezas de su prostitución”.

Esto no es otra cosa que -¡increíble decirlo! – un versículo del libro bíblico del Apocalipsis (Ap 17, 4) en el que san Juan se refiere a la antigua Babilonia, la ciudad-comunidad especularmente opuesta a la nueva Jerusalén: la primera, Babilonia, entre los diversos símbolos que representa, es la Falsa Iglesia (de hecho, ¿en qué otra institución sus dignatarios se visten de púrpura y escarlata? ), una mujer que, entre otras cosas, “está sentada sobre siete colinas”; mientras que la segunda, Jerusalén, es la verdadera Iglesia (y en efecto, ¿qué otra “ciudad no tiene necesidad de la luz del sol, ni de la luz de la luna, porque la gloria de Dios la ilumina y su lámpara es el Cordero?”).

Ahora bien, una persona normal no puede dejar de preguntarse -dado que las dos modelos del vídeo, una está precisamente vestida de rojo escarlata, mientras que la otra lleva piedras preciosas y perlas, y continuando nosotros con esa particular figura bíblica- ¿la “copa de oro” (la “vacuna” con todas las pruebas), que ambas tienen en sus manos, contiene quizás “las abominaciones e impurezas de la prostitución”?

La respuesta es: sí, sin duda. Porque este vídeo esconde un mensaje “en clave” de la élite, globalista, satanista, pedófila, que es muy directo… ¡sin muchas vueltas!

La Bussola Quotidiana del 20 y del 23 de agosto informa, uno a continuación del otro, dos artículos (ambos con la firma de Andrea Zambrano) titulados respectivamente: “Nosotros, víctimas de la vacuna: abandonados por un Estado que no quiere cuidarnos” y “Gabriela y las demás: ‘Para nosotros, la vacuna sólo trae sufrimiento””, en los cuales se denuncia el hecho que: “…Dolores insoportables en nervios y tendones, ningún cuidado ni tratamiento, el miedo de daños permanentes. Se trata de una misteriosa neuropatía derivada de la vacuna Covid, que se manifiesta en forma de un inexplicable ardor interno: son centenares los casos que no salen a la luz por vergüenza o miedo a ser tomados por tontos: “Dolor atroz en las piernas, nos hinchamos de cortisona y opioides: nuestras vidas se ven perturbadas por estos ‘fuegos’ misteriosos, los médicos no saben cómo llamarlos ni cómo tratarlos, pero ya somos muchos y cientos me escriben. No soy no-vax, pero ¿dónde están ahora las luminarias que dicen en televisión que la vacuna es segura? Me gustaría verlos aquí estudiando mi caso”… Está Laura, por ejemplo, que lleva seis meses sin saliva y con la lengua ‘quemada’; está Gabriella, que dos días después de la vacuna de Pfizer tuvo un apagón de la visión: ‘Desde entonces, un calvario, valores altos, siempre cansada y sin fuerzas, con dolor de corazón y ardor inexplicable’. Estas son las dramáticas historias de las víctimas de las vacunas, que han denunciado reacciones adversas al AIFA, pero que nunca han recibido atención médica, salvo una dosis de tranquilizantes y el terror de quedar inválidas para siempre. Pero ahora están venciendo el miedo y la vergüenza y salen a la luz: “Nos tratan como enfermos de segunda clase, nos vacunamos convencidas, pero para nosotros los beneficios no han superado los riesgos”.

Y una declaración muy reciente del conocido psiquiatra, el profesor Alessandro Meluzzi, quien reveló que “una buena parte de los vacunados, a partir de cierta esfera en adelante, han recibido vacunas falsas”.

De esto se deduce que la llamada élite se inyecta placebos para dejar las verdaderas vacunas anticovid al pueblo.

Se trata de una afirmación -tan seria como reflexiva- que Meluzzi hace pública con seguridad, pues a continuación añade: “¡Te lo juro por mi hija, que es la persona más querida que tengo, junto con mi mujer!”.

Bueno, rezaremos por él, para que no le pase nada malo, por esta postura valiente e intrépida, al servicio de la Verdad…

Por último, concluimos señalando uno de los últimos posts del escritor Antonio Socci: “Cada uno es libre de vacunarse o no, pero la ideología no-vax es otra cosa y es absurda y perniciosa, sobre todo para los católicos (el hecho de que Benedicto XVI se haya vacunado debe significar algo…)”.

Ahora bien, ¿estamos realmente seguros de que Bergoglio y Benedicto se han vacunado realmente: quién nos lo asegura? ¿Quién lo garantiza?

Y además: ¿cuál es realmente la verdadera relación entre Bergoglio, el obispo vestido de blanco, y Benedicto XVI, el Santo Padre(según la grandiosa visión del Tercer Secreto de Fátima)?

El excelente periodista Andrea Cionci lleva más de un año tratando de explicárnoslo con sus tesis incontrovertibles -porque están bien documentadas al extremo-, pero todo el mundo parece hacerse el remolón (primer artículo del 11 de junio de 2020: ¡La “renuncia” mal escrita por Ratzinger para hacer saltar la banca!)

En consecuencia… ¿los que callan consienten?

Lo esperamos sinceramente: ¡a la posteridad el arduo juicio!

Pero retornando a Antonio Socci, que entre otras cosas en su artículo también llama al profesor Roberto De Mattei en apoyo de su tesis sobre la permisividad y la conveniencia de vacunarse, bueno… ¡tenemos que decir que estamos francamente asombrados!

En efecto, al leer tales afirmaciones por parte de personas que hasta ayer militaban en nuestro mismo campo, amigos y compañeros de cien batallas… y también para darnos algún consuelo, en estos tristes tiempos, cada vez más a menudo traemos a la memoria aquellas famosas palabras del Salmo y del Evangelio, y espontáneamente surge en nuestros labios una súplica sentida y urgente, dirigida a Aquél que gobierna el destino del mundo y de la historia: “¿Hasta cuándo, Señor? … ¡Porque si no acortas estos días, que son tales que engañan, si es posible, incluso a los elegidos, ninguna persona viva se salvará!” (Salmo 13 y cf. Mt 24, 22-24).

Sergio Russo e Rosanna Boccacci

Publicado originalmente en italiano el 25 de agosto de 2021, en https://www.marcotosatti.com/ 2021/08/25/russo-e-boccacci- riflettono-sul-contrasto- bergoglio-montagnier/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

§§§

(Immagine di Marco Matteucci)

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: covid, montagnier, papa



Categoria: Generale