Il Generale Lapaorta Risponde ai Lettori di Stilum Curiae su Draghi.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il generale Laporta ci offre questa riflessione-risposta ai commenti apparsi dopo i suoi articoli precedenti, su Mario Draghi. Come ben sapete, le nostre opinioni in questione divergono. E ogni giorno che passa mi sembra che questo Conte Ter a cuiDraghi ha prestato la sua faccia, sia identico, in peggio, al predecessore; basta vedere i tre ministri chiave, Di Maio, Lamorgese e Speranza, e i disastri di cui siamo vittima, e a cui il grigio funzionario bancario messo lì da un’operazione gattopardesca del Garante della Costituzione (non ridete troppo forte, per favore) non sembra in grado di non dico rimediare, ma neanche decentemente annebbiare. L’autorevolezza, se c’era, è diventata un ricordo, l’eco degli adulatori gazzettieri. Una delle poche cose con cui concordo, su questo tema, con il generale è la pochezza di quelli dovrebbero fare politicamente qualcosa per noi e per il Paese, e che invece, ancora una volta, sembra si siano fatti intortare per….e qui lascio a voi la scelta. Quello che è sicuro è che il grigio funzionario si sta prestando da buon funzionario al gioco di trasformare quella che era una democrazia in qualcosa di diverso, e peggiore. Buona lettura.

Caro Marco, grazie per aver pubblicato l’ultimo pezzo su Draghi, sebbene tu sia su sponda opposta alla mia. Lasciami fare ora un bilancio. Su una settantina di commenti (a parte le mie risposte), vi è una lieve quanto insperata prevalenza di favorevoli al mio punto di vista. Penso quindi di poter affermare che i miei amici “cattoliconi” non si lasciano imbrigliare né dal pensiero unico, né dal suo simmetrico “pensiero disordinato”. Ringrazio tutti i commentatori. Confesso che una lettrice mi ha commosso, col suo conclusivo: «Se fossi un soldato, obbedirei ai suoi ordini con fiducia». Ora però concentro l’attenzione sul commento del lettore “UNAOPINIONE“ [leggi qui] e chiedo scusa ai rimanenti.

Per un verso “UNAOPINIONE“ solleva questioni molto interessanti, obbligandomi a una risposta peculiare. D’altro canto egli mantiene la rotta degli altri, trascurando il punto centrale della mia analisi.

Gentile e ignoto lettore UNAOPINIONE, i suoi argomenti m’intrigano sebbene dubiti si possa analizzare la situazione italiana attraverso un apologo, sia pure suggestivo e… fiammeggiante come il suo, ristretto in una finestra temporale alquanto limitata. La situazione è insomma troppo complessa per spiegarla facendo di Draghi un incendiario doloso sotto vesti di pompiere. Semmai è un’immagine più attagliata a Giuseppa Conte. Questi, inconsistente cicisbeo, è a suo agio in tali doppiezze, al contrario di Draghi. Basti ricordare la cambiale da lui sottoscritta ai Talebani, costringendo persino l’innocuo Giggina Di Maio a smentirlo.

CHE COSA PENSO DI DRAGHI

Non affermo che Draghi è un terziario francescano, tutt’altro. I tempi e i modi attraverso i quali è entrato a palazzo Chigi, nonché la rapida quanto durevole dimostrazione d’autorevolezza la dicono lunga sul temperamento e sulla capacità.

Facciamo dunque chiarezza su quanto penso di Draghi, sebbene credo di averlo già detto.

È il più preparato presidente del Consiglio, almeno dal 1994 a oggi.

È il più attrezzato nei fori internazionali; ne conosce le regole ufficiali, quelle nascoste, le insidie e i trucchi per entrare e uscirne onorevolmente. Per capirci, non farà mai la figura da peracottaro di chi cerca il posto nella foto di gruppo, facendosi ridere dietro pure dalle massaie del Lussemburgo. Neppure ha ceduto, come fecero Romano Prodi e Silvio Berlusconi, ricchezza italiana, sebbene ne sia rimasta pochina.

I suoi gusti sessuali sono ortodossi. Non è mai entrato in camarille di ladri e corrotti, quelle tanto gradite a pescecani e iene (ex e non) della DC, del PCI e del PSI. Non di meno conosce i dossier e fa le bucce a tutto il notabilato di prima, seconda e successive repubbliche. Dal Britannia, l’ho già scritto, scese a Civitavecchia. Lo sapeva il Francesco Cossiga, che lo fece curare dai servizi ma non poté mai attaccarlo sul punto. Lo sa Beppe Grillo che lo vide scendere.

Usa il denaro, lo sa usare molto bene, non se ne fa usare. È molto benestante, al punto da rinunciare alle prebende di palazzo Chigi. In una parola non è ricattabile da alcuno in Italia, proprio da nessuno, in Italia. E fuori d’Italia? Be’, fuori d’Italia, il discorso è molto differente. Quanti danno ordini ai Rothschild, ai Rockefeller, ai Soros, ai Bergoglio non perdono tempo a ricattare; i disubbidienti muoiono, né più né meno. Può accadere in una stanza d’albergo, in una cella, in una terrazza in Toscana, cadendo da un balcone, per mano d’un sicario turco…

«Allora ho ragione», dirà UNAOPINIONE, preoccupato proprio dal potere allogeno in grado di costringere Draghi al cambio di casacca, da pompiere a incendiario.

C’è qualcuno nel panorama politico italiano che potrebbe fare meglio di Draghi? Per fare meglio intendo, tenere testa a due ministri che non prendono ordini né da Draghi né dal Quirinale: Speranza Roberto e Lamorgese Luciana, due figuri gomorriani, perfettamente inseriti nel boudoir dei Saviano, degli Strada, delle Boldrini.

Chi si destreggerebbe meglio con costoro?

Matteo Salvini? Che turibolò la Cina, dileguatosi a Pyong Yang in compagnia di Antonio Razzi, sottopanza di Giancarlo Elia Valori. Oppure Enrico Letta, allievo del grande maestro Antonio Maccanico? Matteo Renzi, accucciato ai piedi di Obama? Zinga, stendiamo un velo pietoso, così come sul codardo Berlusconi, traditore di Bettino Craxi, del colonnello Gheddafi e dell’Italia. Chi altri? Giorgia Meloni? Carlo Calenda?

Meloni affiora in un partito melmoso, inesistente sul territorio; è faconda e buca lo schermo. È sufficiente per affidarle il paese col naso di Ignazio La Russa a tergo? Non abbiamo dimenticato le sue stupidaggini sul blocco navale e sulle “pensioni d’oro”.

Calenda? Il suo CV rimaneggiato su Wikipedia esibisce come merito più eminente la nascita da buona famiglia, senza grande motivazione al lavoro. Per primeggiare in politica ha la stampella di Emma Bonino e i buoni uffici col “filantropo” George Soros.

Non credo sia responsabilità mia o di Draghi se l’Italia è ridotta così, dalla morte di Aldo Moro in poi.

Che cosa penso quindi di Draghi? Non c’è nulla di meglio in giro, piaccia o meno. Avremmo bisogno di una santa Giovanna d’Arco, evidentemente non la meritiamo. Quanti pensano che altri avrebbero fatto molto diversamente da Draghi per immigrazione, per i vaccini e con la UE, temo debbano rimeditare sulla forza dei gruppi finanziari e farmaceutici. Occorre capire quali siano i rapporti di forza operanti (non da oggi) fra quanto rimane dell’Italia e la costellazione dei poteri transnazionali. I rapporti di forze sono l’unico metro che conta, il resto sono gabole.

IL FEUDO ITALIA

L’Italia è – non mi stanco di ripeterlo – feudo dell’impero. Anzi, cominciammo con una doppia sudditanza da due imperi giustapposti, durante la Guerra Fredda, con vassalli, valvassori e valvassini. Sono dappertutto: nella politica, nei conventi, nell’economia, nei tribunali, nei media, nei servizi, segretissimi o meno. La dipendenza da molteplici padroni, aggravatasi dal 1989, oggi è più che mai evidente.

Eppure né UNAOPINIONE né alcun altro fra i commentatori prendono in considerazione questo aspetto fondamentale, allo scopo di capire chi sia davvero (a dirla con Stalin) il “nemico principale”. A costui dovremmo dedicare la massima attenzione.

Confondendolo con Draghi, aiuteremmo il nemico principale a rimanere nell’ombra e determinarci verso la nostra fine, persino con la nostra inconsapevole collaborazione.

A mio avviso e per la mia esperienza, il nemico principale è un gruppo di interessi che ha orchestrato la morte di Aldo Moro. È un’intuizione, solo un’ipotesi, ma non divaghiamo.

Questi si rendono conto dal 1992 che in Italia hanno gioco davvero facile. Il trattato di Maastricht passò a febbraio senza discussione; poco dopo ammazzarono Salvo Lima. Quando gli interrogativi si levarono, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, finirono come ancora non sappiamo, con magistrati e poliziotti a deviare le indagini, CSM e quirinalità organizzata indignati e dormienti. Tutti plaudimmo mentre catturavano Totò Riina; non ci accorgemmo che i carabinieri di Mario Mori omisero di perquisirne il covo. Che sbadati, noi e loro!

LA FESTA ALLA REPUBBLICA ITALIANA

Otto giorni dopo la morte di Falcone, il fior fiore dell’industria di Stato italiana fu svenduto ai gruppi anglo olandesi, al largo di Ustica, sul panfilo Britannia. Mario Draghi, come ho detto, ne scese a Civitavecchia prima che salpasse. Era il 2 Giugno, fecero la festa alla Repubblica.

Bettino Craxi fu tagliato fuori da un ex poliziotto, Antonio Di Pietro, transitato in magistratura; prima apparteneva a qualcosa di indefinito; fu parte della scorta di Carlo Alberto Dalla Chiesa, che aveva (o presumeva di avere) solo carabinieri nella scorta, prima di diventare prefetto a Palermo. Era a suo perfetto agio nella procura meneghina, a intrattenere rapporti di buon vicinato col consolato degli Stati Uniti a Milano. In quella sede diplomatica dobbiamo ovviamente escludere la presenza della CIA, altrimenti onnipresente nelle rimanenti autorevoli analisi dei misteri d’Italia.

Bettino Craxi, tradito da Silvio Berlusconi, cadde vittima dei suoi medesimi intrighi, prima con gli USA, con Franco Piperno e Lanfranco Pace, ai tempi e ai danni di Aldo Moro, poi svelandosi la sua amicizia con Abu Abbash, macellaio dell’Achille Lauro e fornitore di armi alle Brigate Rosse, nonché aspirante successore di Yasser Arafat nel lodo Moro, dopo l’uccisione dello statista.

Non tutti lo sapevano: agli inizi degli anni ‘90, mentre Giuliano Amato e Carlo Azeglio Ciampi ci sfilavano 150mila miliardi di lire, con la collaborazione del “filantropo” ebreo George Soros, era in atto lo scontro fra i perdenti (la piattaforma Cossiga-Andreotti – CA) e i vincenti (Prodi-Ciampi-Amato, PCI poi Pds – PCA-PCI). Era il post Aldo Moro, la fine dei giochi, la spartizione del bottino (solo politico?). Fu combattuta fino all’ultimo mandato di cattura e vinse, com’era prevedibile, la piattaforma PCA-PCI.

IL “SUICIDIO” DEL MARESCIALLO LOMBARDO

La conclusione di questa guerra era alle viste sin dalle dimissioni dal Colle e dalla fuga in Gran Bretagna del coraggioso Cossiga, a febbraio 1992. La vittoria finale per i PCA-PCI giunse coi processi ad Andreotti (a Palermo e Perugia) dal 1993 al 2003, ma soprattutto con un episodio presto dimenticato: il “suicidio” del maresciallo Mario Lombardo, la sera del 4 marzo 1995, quando fu trovato senza vita nel cortile della caserma Bonsignore, a Palermo. L’Autorità Giudiziaria decretò trattarsi di suicidio. Come dubitarne? La famiglia del sottufficiale (che disdetta) non ha tuttavia mai concordato. D’altronde, si trascinano questioni da chiarire. Secondo il generale dei Carabinieri in pensione, Niccolò Gebbia: «Sergio De Caprio, con uno dei suoi uomini, sarebbero stati i primi ad intervenire, lui sarebbe entrato nella macchina ed avrebbe preso in mano la pistola, e poi lui ed il suo uomo avrebbero impedito a chiunque altro di avvicinarsi fino a quando non giunse il personale della sezione rilievi dalla Caserma Carini.»

Affermazione inquietante perché l’arma, Beretta 92 cal.9 parabellum, [leggi qui il Dossier Lombardo ] fu trovata in mano alla vittima, stretta nel suo pugno destro, poggiato in grembo. Se De Caprio abbia o meno impugnato la pistola del “suicida” è solo relativamente importante.

Pesa invece ben altro. La Beretta 92 cal.9 parabellum stretta nel pugno del “suicida” è un oscuro miracolo a danno della medicina legale, della fisica e del buon senso. Il proiettile esce dalla canna con l’energia d’una palla d’acciaio, grande quanto una da tennis, lanciata a oltre 100 chilometri orari. La forza di reazione, il cosiddetto rinculo, spinge l’arma lontano dal corpo ormai senza vita né forze, comunque la distacca dalla mano; a sua volta la pallottola, fuoriuscita dalla testa dopo averla spappolata, la dovresti trovare in un cono sulla sinistra. Fu “trovata” dietro l’auto.

Le obiezioni non sono sollevate solo dai familiari diretti di Lombardo, figlio in testa.

Il cognato di Lombardo, il tenente dei carabinieri Carmelo Canale, ai funerali di Lombardo disse: «A quanti pensano che Lombardo si sia suicidato rispondo: vi sbagliate questo è un omicidio calcolato da tempo da menti raffinatissime». Di lì a poco, Canale finì sotto processo per concorso in associazione mafiosa. Fu assolto dieci anni dopo.

Vincenzo Ravello, già capo della procura generale di Palermo, prima di lasciare l’incarico e andare in pensione, dettò all’ANSA: «Un filo nero lega la mancata perquisizione del covo di Riina e il suicidio del maresciallo dei carabinieri Lombardo (…). La vicenda Riina si iscrive nella tradizione italiana dei misteri, appare chiaro che qualcuno possiede il suo archivio e, quindi, le prove delle sue relazioni con soggetti esterni a Cosa Nostra».

L’archivio di Riina consente di primeggiare a chi lo detiene, avvantaggiandosi sui concorrenti italiani, ma lo espone al ricatto d’un soggetto internazionale che abbia l forza, capacità e opportunità di controllare e determinare le mosse dell’«archivista» e dei suoi compari.

Mario Draghi non è in questa congrega. Non lo è per ragioni anagrafiche, non lo è per costanza di frequentazioni. Fatevene una ragione, cattolici complottisti.

Chi è quindi Mario Draghi? A mio avviso, è un colpo anomalo, sparato da Sergio Mattarella, il cui fratello rimase vittima delle medesime cerchie che assalgono l’Italia dal 1978. Solo chi conosce l’animo siciliano, può comprendere con quanta soffice determinazione ci si può disporre alla vendetta più gelida, a mezzo secolo di distanza da un torto subito.

MATTEI, MORO E SOPRATTUTTO PIO XII

Non serve quindi leggere i fatti italiani con lenti manichee. Non è solo un errore morale perché si finisce per perdere di vista l’obiettivo. Il bene e il male, da noi come altrove, camminano strettamente abbracciati e nessuno di noi può definitivamente separarli. Il miracolo incessante – e per il quale occorre pregare – è che Nostro Signore tragga il bene dal male, come solo Egli sa fare.

Abbiamo avuto importanti esempi di questa mescolanza ma non sempre ne abbiamo compreso la lezione. La Repubblica italiana ha avuto solo due personaggi determinati a restituirci l’indipendenza, dopo i guasti seguiti alla 2GM: Enrico Mattei e Aldo Moro. Essi sono sovrastati da S.S. Pio XII. La fine di tutti e tre è una indispensabile lezione di storia.

Per dare un’idea delle loro lunghe e complesse parabole ricorrerò anch’io all’apologo.

Mattei costruì, attraverso l’ENI, il complesso di Pugnochiuso sul Gargano. Dopo la sua morte per “incidente” aereo, a Pugnochiuso vi scorrazzava un giovane dirigente del PCI, in Bentley, con autista in livrea e una belloccia.

Il dirigente dei giovani comunisti sarebbe poi svanito in odore di tresca coi neo separatisti siciliani, post Capaci. Quel cicisbeo era il “nuovo che avanzava” alla fine degli anni ’60, insieme a EnricoBerlinguer; ambedue vocati al vassallaggio a un impero purché fosse, a Mosca come a Washington. Erano costoro compatibili con l’Italia indipendente di Aldo Moro? Erano compatibili tutt’al più con Gianni Agnelli, con Henry Kissinger e con l’elicottero bianco che li scarrozzava entrambi.

S.S. Pio XII curò gli oratori parrocchiali e l’Azione Cattolica. Il declino di quelle scuole di formazione della dirigenza cattolica iniziò il giorno successivo all’ascesa di Giovanni XXIII, il papa buono, massone e persecutore di Padre Pio. L’Azione Cattolica trascolorò in Azione Accattocomunista e papa Pacelli da allora subisce la calunnia indisturbata, persino da noti collaborazionisti e gentaglia arricchitasi sulla pelle dei deportati ebrei.

Era S.S. Pio XII compatibile con le camarille omoaffaristiche, seguite a lui nella Terza Loggia?

Il libro “Giovanni Leone, la carriera di un Presidente” fu portato in libreria dalla Feltrinelli il 16 marzo 1978. Il volume s’avvalse, oltre alla firma della calunniatrice Camilla Cederna, di informazioni da collaboratori DC, quella allora nelle mani di Andreotti e di Cossiga.

Quel libro e la morte di Aldo Moro aprirono il Quirinale a Sandro Pertini, che stava al Colle come il papa buono al Vaticano. Pertini, passato dai media come nonno degli italiani, odiava, odiava e odiava; odiava i vecchi, gli ammalati, i bambini e le donne brutte.

Qualcuno s’avvide di che cosa ci gabellavano nella “casa degli Italiani”?

LA SANITA’ CORPO SEPARATO DELLO STATO

Questi fatti marcano la dicotomia fra l’Italia che appare e quella reale. Cosicché accade che i governanti siano sempre peggiori dei governati. A questa dicotomia se ne giustappone un’altra: l’Italia è sempre migliore di quanto ti aspetti e, per altri versi, sempre peggiore di quanto temi. I tiggi lo han confermato di recente, oscillando fra l’Olimpiade e i berci del generale Figliuolo, zelante e… speranzoso, associati a quelli degli indignati perché il veloce Marcel Jacobs non plaude al grande maestro Letta.

Se fino a poco tempo addietro tutto ciò poteva percepirsi come “colore italiano”, oggi la frattura è profondissima e distorce le visioni della gente in buona fede. La conseguenza è imputare tutte responsabilità alla persona sbagliata.

Un esempio: le cure domestiche per il Covid. Un lettore mi chiede perché Draghi non abbia aperto questa possibilità. Non può. La privatizzazione della Sanità operata dal bankster Mario Monti, dal maestro Enrico Letta e dall’obamiano Matteo Renzi, con la benedizione di Lega, FI, e FdI, ha distrutto la costruzione della Tina Anselmi. Le decisioni strategiche, proprio tutte, sono in mano a UE e OMS. Per tale ragione è sufficiente una mezza calzetta alla sanità. Non deve decidere nulla, deve eseguire e riferire, abortire e far morire, tutto qui.

È stato saggio distruggere l’aborrito Stato nazionale, obbedendo alla lezione “inglese” di Altiero Spinelli? Ora ci si accorge delle decisioni strategiche prese altrove. Finché concernevano l’economia parve persino più facile accettarle. Mettono poi sotto la produzione industriale, l’agricoltura, la scuola. Infine afferrano il tuo corpo e ne fanno quel che vogliono, proprio come accade a uno schiavo negro, castrato dai mussulmani, come avviene tuttora, adesso e nessuno ne parla. È sufficiente non scrivere “negro”, le smutandate di regime sono felici e il problema del razzismo è risolto. Ora tocca a te e ai tuoi figli essere chimicamente castrati. Lo hanno ordinato da Bruxelles e New York. Che cosa fai? Te la prendi col guardiano Draghi, il quale, come tutti i guardiani, deve barcamenarsi.

LE CURE DOMESTICHE VAN BENE ALTROVE

Il tecnocrate, da me intervistato per SC, dice che il programma andrà avanti ad ogni costo, con o senza Draghi. Gli esecutori – Rockefeller, Rothschild, Soros, Bergoglio, von der Leyen … – devono obbedienza al loro misterioso demone e non si fermeranno davanti a nulla. Avremo “vaccini” obbligatori per tutti, via le proprietà, reddito universale e guerra, guerra, guerra al “mondo inutile”, come lo definisce un mio ex amico ebreo, servo di Big Pharma, riferendosi a Africa, Sud America, Russia e Asia meno le “tigri”. Le paranoie hitleriane al confronto si potevano curare con melatonina e acqua di rubinetto.

Viviamo insomma in un mondo in tempesta nel quale è problematico navigare perché ancor più arduo comprendere da dove tira il vento.

La UE pare voglia sdoganare a ottobre le cure domestiche anti virus. Lo fa a ragion veduta (se mai lo farà) perché le piazze di Parigi e Berlino non sono obnubilate dai nostri virologi prezzolati. Le piazze di Parigi e Berlino, non essendo colonie, possono ricorrere alla violenza. La Violenza, lo scrissi in precedenza, può mutare i rapporti di forza. Altrove, non in Italia, la violenza è a un dì presso da esplodere. Il Capo di Rockefeller, Rothschild, Soros, Bergoglio, von der Leyen … deve cedere qualche cosa per spingersi più avanti in altre. L’obiettivo strategico non muta: sottomissione globale.

Gli sprovveduti, persi dietro spezzoni del canovaccio – il vaccino, il Nuovo Ordine Mondiale, il complotto anticattolico, il complotto massonico, il clima, le fobie ebraico maltusiane degli epigoni di Ariel Sharon… – non s’avvedono che il Capo ne inventa altre, l’Afghanistan, per esempio.

CAOS GLOBALE, E’ L’OBIETTIVO

Quanti danno dell’imbecille a Biden per le sconcezze a Kabul, quanti accreditano la sua “sorpresa”, a dir poco non sanno di che cosa parlano. Tutto fu pianificato con Donald Trump regnante, beninteso, il bottino doveva spartirsi diversamente. L’esito finale doveva tuttavia convergere sull’obiettivo strategico: caos globale.

Ecco perché mi commuove l’ingenuità del commento richiamato in apertura, che pone al centro la moneta elettronica, della quale avevo scritto su SC, intervistando un tecnocrate, reduce da Davos. [Leggi qui: https://bit.ly/3lNmCFI]

Mi si perdoni l’autocitazione: «Quanti progettano il govcoin hanno diviso l’umanità in tre cerchie: quelle dominanti, quelle degli utili, quelle dei superflui.» confidò l’intervistato «Le “tre cerchie” sono l’immagine del sistema verso cui ci si vuole condurre. Ai “superflui” – quanti non lavorano e non hanno reddito – sarà assicurato un reddito di sopravvivenza; il modello è il “reddito di cittadinanza”, ben noto. Non per caso papa Francesco ha più volte lanciato il “reddito universale”.» e concluse con una foto dei pensieri di Grillo e Conte «Sarà una elemosina di Stato, per consentire la sopravvivenza alle cerchie “inutili”, portandoli dolcemente verso l’autodistruzione. L’eutanasia di Stato sarà come il servizio di nettezza urbana nella fase finale della vita degli “inutili”, naturalmente per non farli soffrire.» Agghiacciante.

Fa bene il nostro lettore a richiamare questo tema, esplicitamente nei programmi dell’oligarchia di Davos. Devo però dire che il mio intervistato non ha dato una spiegazione convincente degli scopi di questo rivoluzionare.

Recuperare il debito americano in mano ai cinesi? Far collassare la Russia? Arricchire i ricchi e impoverire i poveri? È tutto plausibile. Si possono fare tante ipotesi; quella del controllo planetario della spesa, avanzato dal nostro lettore, è molto intelligente e molto attendibile a sua volta.

Tutti questi scopi rispondono alla volontà del satanico Capo, armonizzatasi intorno a un tavolo di potenti (a Davos o altrove, a Londra come in Vaticano), tradotta infine in una tabella di marcia con obiettivi scanditi nel tempo e nello spazio, fino alla costituzione del Nuovo Ordine Mondiale.

Guarda che coincidenza, tali obiettivi sembrano proprio quelli elencati in una famigerata bufala, I Protocolli dei Savi Anziani di Sion. Gli sciocchi ovviamente guarderanno nuovamente in cagnesco “gli ebrei” come se tale etnia fosse un monolite privo d’ogni differenza. Nella compagine ebraica – nella quale convivono illustri criminali e personalità angeliche, come in tutte – vi è oggi una frattura più profonda delle consuete. Un movimento di ebrei ortodossi riparte da Gesù Cristo per reimpostare le relazioni coi cristiani. Fra di essi, v’è chi vuole riaprire il processo a Cristo. S’interrogano se Gesù sia davvero il Messia e se la sua crocefissione non sia stata un’altra occasione sprecata del popolo ebraico.

Un agente del Mossad un giorno mi disse: «Quando finiremo coi palestinesi, cominceremo coi nostri ortodossi». Come dubitarne? L’autolesionismo ebraico potrebbe riempire biblioteche.

In conclusione, viviamo in un mondo molto complesso e cangiante. Per decenni abbiamo giustamente esecrato chi diffondeva I Protocolli dei Savi Anziani di Sion e quanti ne certificavano paternità fasulle. Oggi qualcuno li rinfocola, realizzando proprio quanto in esso è previsto. Questa deve essere l’occasione per riflettere, non un pretesto per l’ennesima, miope e indiscriminata accusa contro “gli ebrei”. Siamo dunque oggetto d’un piano proveniente da molto, molto lontano, molto articolato e molto flessibile; giunge da molto in alto o, a seconda dei punti di vista, da molto in basso, la guerra del Male contro il Bene. Dov’è la novità per noi credenti?

L’IMPORTANZA DELLA FEDE

Questa lettura dà l’orticaria ai giornalisti cicisbei, ai cui vertici quelli, col tesserino dell’Ordine appeso al collo, inseriti in bande più segrete e più assassine della P2, insieme a cardinali massoni, a capitani d’industria pedofili e puttanieri. Costoro vanno a tali riunioni, siedono a tavola con criminali internazionali, ascoltano discorsi che neppure Hitler, poi tornano e sprofondano nell’omertà. L’Ordine dei giornalisti dovrebbe cacciarli. Nulla.

La Fede cattolica ha sempre sconfitto questi demoni, schiacciati sotto il piede di Maria Santissima e dalla Legge divina. L’apostata ci dice invece che i Comandamenti non sono assoluti. Sull’altra sponda persino Stalin aveva dubbi non da poco. Fece volare nel 1941 l’icona della Madonna di Vladimir sulle trincee Leningrado, assediata dai nazisti. Non lo strombazzò mica ai soldati. Non c’era d’altronde modo per farlo. Fu un incredibile e miracoloso atto di fede. Quell’icona aveva già domato il Tamerlano. Le bastò quel gesto di fede di un sedicente ateo per sgarrupare le armate naziste. L’ideologo marxista Maksim Gor’kij ammise che la Madonna è in Russia «il nemico invincibile dell’ateismo». Chi glielo spiega all’Apostata?

Da ultimo è arrivata la Cina, con la quale i seguaci di Kissinger e l’Apostata hanno trovato un’intesa perfetta. L’Apostata è a suo agio, zelante zelota, insieme ai Rothschild, ai Rockefeller, al filantropo Soros. Un apostata, complice dei colonnelli, è il ricattabile giusto al posto giusto. Eletto a San Gallo, lo fa cantare incessantemente.

L’unica domanda lecita per noi cattolici: l’Apostata e i suoi compari sono più forti della Madonna?

Suvvia, cattolici, perché vi preoccupate? Non abbiate paura! Lo abbiamo dimenticato? Non è cambiato nulla dai tempi dell’Impero Romano. La schiavitù è il modello demoniaco dalla notte dei secoli. Quando blateriamo di esportare la democrazia, dimentichiamo che la libertà ci è stata data da Dio Padre, a ciascuno di noi, uno per uno. Ne siamo custodi e difensori. Non possiamo illuderci di esportare la democrazia se non convertiamo i popoli a Cristo. A Kabul, a Damasco come pure a Roma, l’oltraggio a questa verità sta dando i suoi frutti velenosi.

Pechino ha scelto la schiavitù. Ha adottato questo modello, cancellando progressivamente l’equilibrio raggiunto dopo la 2GM. Anzi, ha reso impossibile un nuovo equilibrio mondiale dopo la fine del comunismo sovietico, morto la notte di Natale (quello cattolico) il 25 Dicembre 1991.

LA SCHIAVITU’ IN CINA, UN PERICOLO PER TUTTI

La schiavitù e la fine delle libertà individuali, materializzatesi in Cina come mai prima nella storia, sono la delizia per le cerchie dei bankster e i branchi di squali finanziari.

Eppure… ragioniamo. Il male divora se stesso, disse san Giovanni Paolo II. L’obiettivo della moneta elettronica, evocato dal nostro lettore, paradossalmente non è poi così agevole con una Cina così forte.

Anche la Russia è diventata nel frattempo un ostacolo non da poco. Essa ha una capacità militare convenzionale e nucleare di assoluto rispetto. Ha dimostrato in Ucraina che può combattere sul terreno di gran lunga meglio della NATO e degli USA.

La Cina, a sua volta, dovrebbe rinunciare alla sua smisurata liquidità monetaria, per cedere il correlato potere a un tavolo di vecchi imbecilli, da ultimo alleatisi con un Apostata degno di loro, tutti insieme ossessionati dalla morte che li insegue e li agguanterà entro breve.

I sistemi come “Russia” e “Cina” non si fanno commuovere dalle ossessioni di vecchi imbecilli quantunque potenti. L’Afghanistan infine ha tolto ogni credibilità militare agli USA, alla NATO e ai loro sostenitori acritici. Anche questa epocale sconfitta certifica che le pianificazioni su media e ancor più quelle su vasta scala – come le napoleoniche sulla Russia, le successive di Hitler e infine quelle di Stalin sull’Europa – hanno generato sempre il caos, incontrollabile per chi le concepisce e chi le subisce, sfociando in una ulteriore guerra. Accadrà anche ai chierici del Nuovo Ordine Mondiale.

Il risultato sarà cercato anche a costo di una guerra nucleare. Essa segnerebbe la fine per due terzi dell’umanità, almeno un terzo dei quali nelle metropoli occidentali, europee incluse. Questo metterebbe pace alle preoccupazioni maltusiane dei Soros e dei Rockefeller; l’Apostata non la smetterebbe di irridere i cattolici prolifici come conigli, oltre a liberarci definitivamente di questa spazzatura della storia e dei loro fan. Una guerra nucleare non è detto che sia per tutti il peggiore dei mali, d’altronde mi sembra plausibile ben prima della moneta unica.

Per ora quello che si tocca concretamente è uno smisurato affare finanziario che porta nelle tasche dei Big Pharma innumerevoli trilioni e da lì discendono nelle tasche di vassalli, valvassori e valvassini, politici, prof, prelati, banchieri e via vaccinando.

Se l’effetto del vaccino sarà la morte di tanti vaccinati, se questo è il “piano satanico” come tante tastiere vanno denunciando, prima della fine dell’anno dovranno contarsi innumerevoli morti; non abbastanza numerosi da non poter riempire le piazze a scatenarne la violenza. Lo ripeto, non mi sembra plausibile. I sistemi economici non si muovono per le ossessioni di vecchi imbecilli, ma per intascare denaro, Se tu fai morire chi ti arricchisce sei scemo. I CdA dei Big Pharma non sono fatti da stupidi.

A me tutto questo – lo scrissi in tempi non sospetti – sembra più che altro un grande esperimento di controllo del panico della folla, sul quale s’è innestato il malaffare dei vaccini/farmaci.

A Davos avevano ben presente di essere a un passo da un conflitto nucleare. Vladimir Putin glielo ha detto a chiare lettere. Se le vittime ammontano a tre quarti dell’umanità, ma fossero anche un decimo, il controllo del panico è strategico.

Questa mi pare la difficile realtà nella quale Mario Draghi, su incarico di Sergio Mattarella, deve destreggiarsi, senza avere il controllo della Sanità, della Magistratura, dell’economia e neppure delle forze di polizia, frammentate fra la sorosiana Lamorgese e le formazioni di magistrati. Hanno distrutto lo Stato nazionale e il caos sta montando irresistibilmente. Eppure non è Draghi il nostro nemico principale; critichiamolo, azzanniamolo se necessario; stiamo tuttavia attenti, vigiliamo per individuare il vero nemico e i suoi complici, mano a mano che si schierano, come l’Apostata.

In conclusione, non ho che un solo Dio, non è Biden, né Trump né Draghi. E poi sarà quel che Dio vuole, persino una nuova e ben più terribile Norimberga. Smettiamola di frignare, nonostante la paura, il Male non ha alcuna speranza di vittoria. Non importa se sopravviveremo. La battaglia è nostra, la vittoria di Dio, assicura santa Giovanna d’Arco.

www.pierolaporta.it

