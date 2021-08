Dai Pipistrelli selvatici ai Topi di Laboratorio. SARS-COV2 e il suo Uso bellico

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, José Arturo Quarracino ci offre questa documentata riflessione sull’origine del Covid 19, e sulle singolari circostanze che hanno preceduto, accompagnato e seguito la sua scoperta e diffusione. Buona lettura.

§§§

Dai pipistrelli selvatici ai topi di laboratorio. SARS-COV2 e il suo uso in guerra

Una delle prove più evidenti dell’uso della “pandemia” per stabilire una dittatura globalista è il fatto che quando il mondo era appena a conoscenza dell’esistenza di un nuovo virus dell’influenza – il 20 gennaio 2020 – l’Università di Oxford ha iniziato gli studi per produrre il “vaccino” contro il virus sconosciuto, associandosi poi con Astra

VIRUS NATURALE O GENETICAMENTE MODIFICATO?

a) Quando l’ormai famosa epidemia di Covid-19 è iniziata nel febbraio e marzo dello scorso anno, i primi rapporti parlavano di un nuovo virus influenzale (il coronavirus Sars-Cov2) come fonte originale, trasmesso casualmente dal mercato degli animali nella città di Wuhan (Repubblica Popolare Cinese). I pipistrelli e i pangolini furono inizialmente “incolpati” di essere i trasmettitori del fatidico virus che si diffuse quasi in tutto il mondo a una velocità non comune.

Era estremamente sorprendente che questo processo pandemico che ha avuto origine in un trasmettitore animale si è verificato in un modo identico a quello che l’imprenditore “filantropo” William Henry Gates (“Bill Gates”) aveva descritto nell’aprile 2015 in una conferenza LED in Canada. Il processo pandemico è stato così identico che ha dato origine ai “doni profetici” dell’uomo d’affari americano, che non ha nulla di religioso[1]. In realtà, però, il virus di origine cinese sembrava eseguire letteralmente e perfettamente la “profezia” descritta dal creatore di Windows, anche se in modo completamente casuale e casuale.

È stato anche molto sorprendente che, nonostante questo inizio casuale e zoonotico del contagio covidico, il 4 aprile 2020, non appena la pandemia era iniziata su scala planetaria, l’infallibile Sir Henry Kissinger pubblicò sul giornale newyorkese The Wall Street Journal un breve ma denso articolo intitolato “The Coronavirus Pandemic Will Forever Alter The World Order”[2]. Un articolo in cui l’autore esponeva chiaramente il nuovo ordine mondiale che sarebbe stato inevitabilmente plasmato dalla “crisi sanitaria globale”, nel mezzo di un “tumulto politico ed economico” che “potrebbe durare per generazioni”, cioè per decenni. Un nuovo ordine globale, in cui la medicina ha un ruolo chiave da giocare, deve affrontare lo sviluppo di nuove tecniche e tecnologie per il controllo delle infezioni e vaccini proporzionali in grandi popolazioni”. Se il virus cinese e la sua trasmissione umana hanno avuto un’origine naturale casuale, la risposta politica del personaggio è stata impressionantemente rapida.

Colpisce anche il modo in cui il governo cinese ha coperto e nascosto nei primi mesi dello scorso anno l’epidemia scoppiata sul proprio territorio, un occultamento che è arrivato fino alla stessa Organizzazione Mondiale della Sanità, alla quale ancora oggi – a più di un anno di distanza – è stato impedito di accedere ai file e ai rapporti in possesso delle autorità sanitarie del paese, per indagare a fondo l’origine del processo virale che

culminato nella pandemia che – insieme alla gestione politica delle autorità governative – ha contribuito al crollo dell’economia produttiva mondiale.

Nonostante questi fatti politici eclatanti, per mesi si è imposta nei media la versione dell’origine naturale del virus e della sua trasmissione zoonotica, una versione che è stata comprata anche dai principali leader mondiali. A tal punto che un rapporto finale ufficiale della Commissione Affari Esteri della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, guidata dal repubblicano Michael Thomas McCaul, presentato nel settembre 2020, ha dichiarato che “sebbene l’origine del virus sia attualmente sconosciuta, si ritiene che sia probabilmente il risultato di un evento di contagio zoonotico” [3].

b) Ma nel corrente mese di agosto 2021, undici mesi dopo il suddetto rapporto, lo stesso Comitato ha presentato un Addendum al suddetto rapporto, in cui afferma che “questo aggiornamento si concentra sulla possibilità che il virus possa essere trapelato da un laboratorio di ricerca medica nel laboratorio di Wuhan nella provincia di Hubei (Repubblica Popolare Cinese), e sugli sforzi fatti per nascondere questa fuga” [4]. Secondo le prove ottenute, ci sono forti sospetti che “la SARS-CoV-2 sia stata accidentalmente rilasciata da un laboratorio dell’Istituto di virologia di Wuhan prima del 12 settembre 2019”. In altre parole, è stato rilasciato da un laboratorio prima di che lo si riportasse ufficialmente. Ma, inoltre, si afferma che “il virus, o la sequenza virale che è stata geneticamente modificata, è stata probabilmente raccolta in una grotta nella provincia di Yunnan, Repubblica Popolare Cinese, tra il 2012 e il 2015″[5].

In altre parole: la Sars-Cov2 ormai globalizzata era già nota, dal 2012 in poi. In altre parole, oltre all’occultamento iniziale della sua diffusione ed espansione, sia il governo della Repubblica Popolare Cinese che l’Organizzazione Mondiale della Sanità hanno mentito ufficialmente su di essa. In altre parole, il nuovo virus esisteva già da alcuni anni, quindi perché questa bugia?

L’Addendum riferisce ulteriormente sulla modifica genetica, affermando “ampie prove che i ricercatori del Wuhan Virology Laboratory [WIV], insieme a scienziati statunitensi e finanziati sia dal governo della Repubblica Popolare Cinese che da quello degli Stati Uniti, stavano conducendo una ricerca gain-of-function sui coronavirus al WIV”. Lo scopo di questa ricerca “era di identificare un virus con potenziale pandemico e di sviluppare un vaccino ad ampio spettro contro i coronavirus”. In questo contesto, “gli scienziati sono riusciti a creare ‘virus chimerici’ – virus fatti con parti di altri virus – che potrebbero infettare il sistema immunitario umano. C’erano quindi le condizioni perché un virus naturale o geneticamente modificato potesse facilmente scappare dal laboratorio e infettare la comunità.

Ciò che è grave è che sono stati coinvolti scienziati direttamente legati al Laboratorio Wuhan e che lavoravano alla ricerca sul gain-of-function negli anni precedenti l’inizio dell’attuale pandemia, “con la capacità di modificare geneticamente i coronavirus senza lasciare alcuna traccia”. Uno di loro, lo scienziato americano Ralph Baric, ha contribuito a creare un metodo per non lasciare tracce di modifiche genetiche già nel 2005 (!!!). E già nel 2016, gli scienziati che lavorano al WIV sono stati in grado di fare lo stesso. Questo rende chiaro che il

le affermazioni della comunità scientifica secondo cui la SARS-CoV-2 non potrebbe essere prodotta dall’uomo perché non ha marcatori di modifica genetica sono false (!!!!).

In breve, secondo l’Addendum, il virus Sars-Cov-2, causa del Covid-19, era conosciuto e sequenziato tra il 2012-2015, ed è stato manipolato geneticamente nel laboratorio di virologia di Wuhan, da dove è “scappato” accidentalmente nel settembre 2019, con la piena conoscenza delle autorità cinesi, che fino alla fine di gennaio hanno nascosto il fatto, con la complicità delle massime autorità dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

PANDEMIA “CREATA” PER IMPORRE LA VACCINAZIONE UNIVERSALE?

Questo sfondo – le profezie di Bill Gates, l’insabbiamento e l’occultamento delle informazioni da parte del governo cinese e la complicità dell’OMS, la prospettiva politica di Sir Henry Kissinger, la menzogna dell’origine naturale non umana del virus Sars-Cov-2 che ha causato il Covid-19, i favolosi profitti realizzati nell’ultimo decennio, i favolosi profitti realizzati nell’ultimo decennio dalla diffusione del Covid-19, e il fatto che il governo cinese non è stato capace di impedire la diffusione del Covid-19, i favolosi profitti realizzati durante il periodo pandemico dai grandi fondi d’investimento speculativi e la loro partecipazione al business della produzione dei nuovi “vaccini” contro il Covid-19, l’utilizzazione del presidente del World Economic Forum per promuovere il Grande Reset dell’economia globale[6], ecc. – rendono plausibile il sospetto che, lungi dall’essere una tragedia sanitaria globale causata naturalmente e casualmente, la famosa pandemia sia stata creata e promossa per imporre una Dittatura planetaria oligarchica e plutocratica, attraverso il ricorso alla “guerra contro le pandemie”, quella attuale e quelle a venire.

Coloro che hanno osato delineare e diffondere questa prospettiva politica sono stati e continuano ad essere accusati di essere teorici della cospirazione, negazionisti, deliranti, ecc. attraverso i media e vari settori “culturali” e politici. Questi ultimi sono riusciti a imporre il terrore del nuovo “nemico della civiltà”, la cui sola menzione paralizza e spaventa all’infinito, anche se ci sono altri “virus” più letali – come l’aborto, la fame e la povertà estrema – che uccidono molto più della cimice cinese ogni anno.

Senza alcun tipo di evidenza scientifica, dimostrazione o prova, il dogma dell’esistenza del Covid-19 – “Il coronavirus covid è trasmesso dai pipistrelli, ed è stato trasmesso agli esseri umani attraverso l’ingestione di zuppa di pipistrello in Cina, e da lì si è diffuso nel mondo in poche settimane” – è stato imposto e coloro che hanno osato dubitare o metterlo in discussione sono diventati i nuovi nemici della razza umana.

Ma c’è un’informazione che dimostra che in realtà alcuni sapevano fin dall’inizio della crisi del Covid e del terremoto sanitario globale che ha provocato, che in realtà il coronavirus Sars-Cov2 e il suo “figlio” Covid-19 sono stati sfruttati per mettere in ginocchio il mondo e renderlo schiavo attraverso il terrorismo sanitario, al fine di attuare “in pace” il Grande Reset economico globale. Qual è questa informazione rivelatrice?

Il sito ufficiale dell’Università britannica di Oxford ha riferito che il Centro Vaccini dell’istituzione – guidato dall’Istituto Jenner e dall’Oxford Vaccine Group – ha iniziato il 20 gennaio 2020 “il lavoro sullo sviluppo di un vaccino per prevenire il COVID-19. Grazie alla leadership della professoressa Sarah Gilbert, del professor Andrew Pollard, della professoressa Teresa Lambe, del dottor Sandy Douglas, della professoressa Catherine Green e del professor Adrian Hill[7].

Un altro sito web della stessa università ha riferito il 7 febbraio scorso che l’Istituto Jenner aveva firmato un contratto con il produttore italiano Advent SRL per produrre “il primo lotto di un nuovo vaccino contro il coronavirus per realizzare i test clinici”[8].

Non è un dato da poco che sia stata l’Università di Oxford che poco dopo ha stretto un’alleanza con il laboratorio di AstraZeneca per produrre i “vaccini” Covid in un numero record di mesi.

È una prova più che evidente che la “comparsa” del famoso e globalizzato virus Sars-Cov-2 non li ha affatto sorpresi, ma che la famosa istituzione britannica era già al corrente della sua esistenza, quando era ancora un segreto di stato grazie al governo cinese, con la complicità dell’OMS.

José Arturo Quarracino

22 agosto 2021

***

§§§

