Educazione, e Fede Cattolica. La Vittoria Comincia dal Resistere. De Vito.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, la nostra Benedetta De Vito ci offre questa riflessione molto interessante – e pragmatica – sull’esperienza di educazione cattolica e di fede che viene da un’iniziativa coraggiosa, a cui non si può che augurare ogni successo. Buona lettura, e condivisione.

§§§

Nel ventre di miele d’oro di Santa Maria Maggiore mi rifugio, a volte, per ritrovare in me la corda che mi lega alle radici in basso e al Signore nel cielo lassù. E vado, oggi come ieri, a inginocchiarmi davanti alla Madonnina della Salus Populi Romani, dove, di solito, assisto a una Santa Messa. Sarà perché si è tanti e tanti in orazione, sarà perché il celebrante ha voce e anima, sarà perché a udirlo a orecchie accese, ti par facile costruire, nell’umiltà, la casa sulla salda roccia; sarà per tutte queste ragioni in fascio, che mi trovo, spesso e volentieri, in quel sacro luogo e tutta quanta in me, respiro, viva, nel mondo vivo e vero che tutt’intorno mi abbraccia.

Ed ero lì anche un giorno qualsiasi di un anno che non ricordo, ma prima della bugiarda pandemia, ed ero pronta ad andar via, conclusa la funzione e le preghiere mie, e sono proprio sulla porta, quando si spalancano i battenti ed ecco entrar una nuvola leggera di bimbe e ragazzine, e tutte con il basco in testa e con le scarpe grosse e gonna blu e calzettoni e tutte quante al seguito di religiose domenicane in abito solenne, con il soggolo ben fermo sotto il mento e il velo stretto intorno al viso, tutte belle, fresche, giovani e in nero e bianco.

E mentre il piccolo esercito fanciullo invade le navate, con passetto di danza, scendo di un rigo per continuare.

Osservo, dunque, in delizia delicata quell’allegria composta che mi parla, nell’ordinata sua primavera, di un altro tempo, di quando, nella primavera mia, stirata nella divisa dell’Istituto Mater Dei, vedevo un altro mondo, un mondo con i piedi ben piantati sulla terra e il capo in cielo. Un mondo che ho ritrovato, nel bel dono, quella mattina, proprio qui a Santa Maria Maggiore, in quella nuvola di giovinezza in uniforme, col basco in capo, un basco parlante che grida al mondo “veritas”: loro, tante, deliziose Madeleine ritrovate, venute fin qui – e sorrido – per me, forse da Parigi… E sono così belle, graziose e piene di luce che mi strugge, poi, uscire e trovar la nostra gioventù stracciata, logora, confusa, perduta nei labirinti della modernità senza radici né cielo, con in testa il nulla che viene sbrodolato nelle scuole italiane da insegnanti che , come è accaduto a mio figlio, consigliano la lettura di libri nichilisti….

Ed ecco perché, ricordando le mie piccole Madeline di Santa Maria Maggiore (che ho ritrovato in gioia per essere le allieve delle domenicane di Fanjeaux e leggo uno dei loro motti che somiglia alle bimbe che ho veduto: “Marchez comme des enfants de lumière”), mentre scorrevo qualche giorno fa la pagina di un sito che seguo, ho preso in mano un sassolino di Pollicino, lì offerto a chi leggeva, che mi ha condotto a conoscere il sito “RINASCITA EDUCATION” https://www.rinascita.education/ che si propone, coraggioso, di ridar fiato alla grandissima tradizione cattolica dell’insegnamento, che ha offerto modelli di prim’ordine per scuole maschili e femminili.

E non importa se guarda alla tradizione o alla nuova chiesa: per tutti i cristiani cattolici Romani la voce forte dello Spirito Santo è richiamo e gioia e tutti chiama alla Verità. Sicché avanti, senza divisioni. La tradizione è cuore della Chiesa e i santi insegnanti sono il cardine del futuro.

E siccome le parole servono, ma più ancora servono i fatti perché la nostra adorata Santa Romana Chiesa è sotto attacco anche da parte di chi dovrebbe invece difenderla, i nostri volonterosi amici di Rinascita education, si sono inventati, geniali, una bachechina dove si possono incrociare i cerco e i trovo di quanti desiderano regalare il fior fiore della tradizione cattolica, insegnata con i metodi secolari degli ordini dedicati all’educazione dei più piccoli, per i loro figlioli. Di seguito il manualetto di istruzione redatto dal sito che potrà illuminar cento volte più di me le infinite possibilità che offre:

Possono pubblicare annunci,

GENITORI che cercano altre famiglie per assicurare insieme l’istruzione dei propri figli;

PROFESSORI che vorrebbero insegnare in una scuola parentale della Tradizione o presso

delle famiglie;

PROPRIETARI DI CASE che vogliono metterla a disposizione di famiglie o di ordini

insegnanti;

LIQUIDATORI DI MATERIALE SCOLASTICO, ossia persone che potrebbero procurare

alle scuole parentali delle forniture scolastiche non più usate (lavagne, banchi, sedie);

VOLONTARI che vogliono mettere a disposizione le loro competenze (per esempio in

campo edilizio).

Parte dalla resistenza, penso, la vittoria e, felice, sono corsa a scrivere questo pezzo, tenendo ben vivo il ricordo delle bimbe dal basco parlante che ho veduto a Santa Maria Maggiore e che, per quanto mi ricordo, il Pontefice regnante – che bacia i piedi a politici islamici – non ha voluto ricevere…Dunque, avanti, grazie alle risorse che la rete offre anche alla Chiesa cattolica sotto attacco oramai da anni. Prima di chiudere, le parole che mi giungono dai volontari laici che animano il sito di rifondazione scolastica e che racconta con parole semplici e vere la catastrofe in cui siamo precipitati: “La guerra contro la Santa Messa tradizionale è stata dichiarata da una gerarchia sempre più prona ai poteri secolari. La mentalità ferocemente laica e anticristiana invade da tempo le case, le scuole e la società attraverso i mezzi di comunicazione di massa come televisione, radio, internet. Osserviamo attoniti a ingerenze statali pesanti nella vita privata degli italiani a imitazione del regime cinese, conla scusa della sicurezza e della salute. I promotori dell’ideologia gender con sfrontatezza impiegano molte energie per avere sempre più potere nel mondo della scuola per influenzare più facilmente i più piccoli. Insomma, abbiamo decisamente visto giorni migliori per poter assicurare il diritto dei giovani battezzati ad essere educati cristianamente. Ma non dobbiamo arrenderci e farci scoraggiare dalla situazione desolante. È il nostro dovere sviluppare, favorire e scegliere alternative scolastiche, dato che la situazione educativa e formativa nelle scuole pubbliche e paritarie non è più conforme alle esigenze della fede cattolica in materia d’istruzione e d’educazione”. E allora avanti tutta, squillando, noi pure, “veritas” nel nostro basco immaginario.

§§§

