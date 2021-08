Viganò aos Bispos e Sacerdotes: Assunção, Jejum e Exorcismo de Leão XIII

Marco Tosatti



Caros amigos e inimigos de Stilum Curiae, recebemos e publicamos com prazer este convite a bispos e sacerdotes de todo o mundo lançado pelo Arcebispo Carlo Maria Viganò. Feliz leitura.

APELO

AOS BISPOS E SACERDOTES DE TODO O MUNDO

PARA UM DIA DE JEJUM

E PARA A RECITAÇÃO DO EXORCISMO DE LEÃO XIII

NA VIGÍLIA DA ASSUNÇÃO AO CÉU

DA BEM-AVENTURADA VIRGEM MARIA

Neste momento de gravíssima crise espiritual e material, em que as Autoridades públicas favorecem os planos da Nova Ordem Mundial e os Pastores são cúmplices silenciosos diante da destruição da sociedade e da própria Igreja de Cristo, é nosso sagrado dever unir-nos à batalha espiritual, alinhando-nos, sem hesitação, sob os estandartes de Cristo Rei e de Maria Rainha.

O Senhor deu aos Bispos e aos Sacerdotes o poder de expulsar os demónios em Seu Nome, e, já no Sábado Santo de 2020, muitos deles acolheram, com generosidade e espírito sobrenatural, o meu apelo, que hoje pretendo renovar. Peço, portanto, aos meus veneráveis ​​Irmãos no Episcopado e no Sacerdócio que dediquem a Vigília da Assunção da Bem-Aventurada Virgem Maria à oração e ao jejum, e que recitem o Exorcismus in Satanam et angelos apostaticos, de Leão XIII (Ritual Romanum, Tit. XII, Caput III), às 12 horas de Roma. Este Sacramental será colocado sob o manto da mais temível Adversária dos poderes infernais, para que a oração coral dos Ministros de Deus afaste da Igreja e do mundo as insídias do Inimigo do género humano que, hoje, ameaçam a sociedade, as famílias, os indivíduos e, em particular, os fiéis de Cristo.

O mundo secularizado, e com ele não poucos Pastores, poderão escarnecer deste apelo e do próprio Exorcismo, considerando-o herança de um passado a ser apagado junto com a Fé dos nossos pais. Mas sabemos bem que, embora indignos e pecadores, foi-nos dado por Nosso Senhor um poder que aterroriza as Portas do Inferno e os seus servos.

No silêncio e no jejum que nos prepara para a festa da Assunção da Rainha do Céu, invocamos a Santíssima Virgem, terrível como um exército em ordem de batalha, e São Miguel Arcanjo, Padroeiro da Santa Igreja e Príncipe das Milícias Celestes.

+ Carlo Maria Viganò, Arcebispo

12 de Agosto de 2021

Sanctæ Claræ Virginis

