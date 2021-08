Nobile: Riparte il Terrore sull’Ambiente. La Dittatura del Terzo Millennio.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Agostino Nobile ci offre una riflessione precisa, documentata e illuminante sulle recenti manifestazioni di terrorismo interessato, quelle che hanno come centro l’ambiente. Mi ricordo che negli anni ’70 rimasi molto colpito dal Club di Roma, e dai libri di un certo Aurelio Peccei. Interessato e spaventato. Fortunatamente oggi, mezzo secolo più tardi, di quelle previsioni catastrofiche non se ne è realizzata neanche una. In calce all’articolo pubblico una lista delle previsioni drammatiche che i catastrofambientalisti hanno diffuso nel corso degli anni. Adesso, è evidente che qualcuno – Nobile ci spiega chi è – vuole spingerci come mandrie spaventate verso qualche nuovo precipizio…Buona lettura.

SURRISCALDAMENTO GLOBALE

La tecnica utilizzata per le teorie covid e surriscaldamento globale di origine antropica è sempre la stessa. Governi e media corrotti sanno bene che milioni di persone disattente o semplicemente imbecilli bevono tutto ciò che raccontano tv e giornali. Per l’emergenza covid come apripista i media hanno utilizzato zanzarologi, virologi e infettivologi che fino a ieri erano sconosciuti ai più. Infatti le loro contraddizioni non si contano, tanto che sono considerati dei pulcinella.

Perché i governi e i media hanno oscurato premi Nobel e professori autorevoli più volte premiati per i lavori che hanno portato notevoli sviluppi nel campo della virologia e infettivologia? Semplice. I premi Nobel come Luc Montagnier e studiosi riconosciuti a livello mondiale come i professori Giulio Tarro, Joseph Tritto ed altri, non ci mettono la faccia per diffondere una bufala antiscientifica.

Loro fanno già parte della storia, e neanche se li pagano profumatamente si piegano a raccontare fesserie. Tra la storia e i soldi, giustamente, preferiscono essere ricordati come veri e onesti scienziati. Al contrario i Burioni, Galli & C. sono nessuno e nessuno resteranno (forse peggio); intanto mettono in tasca un po’ di soldi raccontando bufale a go-go.

In questi giorni di agosto particolarmente caldi i tg mostrano a ripetizione terre aride (riprese chissà dove), alluvioni devastanti, che sono sempre esistite, pinete e foreste in fiamme, (per oltre il 90% atti dolosi). E vuoi che queste tragedie e il caldo soffocante non spingano governi e giornalisti ignoranti, un po’ sempliciotti o corrotti a buttarsi come sciacalli sulle devastazioni naturali o provocate? Con un cinismo che solo i criminali di lungo corso posseggono, colgono la palla al balzo per terrorizzare gli utenti facendoli sentire in colpa: se non passiamo dal carbone e dai derivati del petrolio all’elettricità; se continuiamo a fare figli, guarda cosa succede. Vergognatevi!! Così, dopo il covid, vaccini, lockdown e mascherine, fanno e di nuovo e ancora terrorismo, col surriscaldamento terrestre responsabilizzando le attività umane.

RAI 1 ha mostrato il Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres che ripete come un mantra la solita fesseria sul surriscaldamento. Poi presentano un tipo (non ricordo il nome, ma sembra essere un professore che si occupa di ecologia) che ha perlomeno il merito di confermare il programma dell’agenda onusiana, ovvero, che sul pianeta vivono troppi esseri umani. Il che vuol fare intendere che il pianeta soccomberà per la sovrappopolazione. Intanto i governi italiani, invece di premiarci perché non figliamo, pagano i migranti musulmani per riempire gli spazi causati dall’aborto voluto e sostenuto ancora oggi dagli stessi boia abortisti. Qualcosa, dunque, non torna.

Prima di riportare alcuni commenti di due scienziati di chiara fama che, per i motivi su descritti, non dicono castronerie antiscientifiche, facciamo due brevi premesse. L’inquinamento creato dal consumismo indotto, non ha niente a che fare col surriscaldamento terrestre. Quindi non cadiamo nella trappola che vuole l’inquinamentro e il surriscaldamento come risultato di un comune denominatore.

La Groenlandia in inglese si chiama Greenland, che significa letteralmente Terraverde. Il nome non è dovuto a qualche burlone amante del paradosso. Intorno all’anno Mille, che coincide col Periodo caldo medievale, la Groenlandia era meno ghiacciata e molto più verde. Scavi archeologici hanno messo in luce resti di banchetti durante i quali si è consumata carne bovina e ovina. Almeno che i Galli e i Burioni della climatologia non vogliono convincerci che intorno all’anno Mille c’erano navi, aerei, fabbriche, plastiche e automobili inquinanti, dobbiamo ammettere che i reperti archeologi rappresentano prove che contraddicono i catastrofisti.

Ma adesso ascoltiamo chi ne sa più di noi.

Il premio Nobel per la fisica Carlo Rubbia, in un discorso dinanzi alle commissioni riunite degli Affari esteri e Ambiente-territorio di Camera e Senato il 26 novembre 2014, tra l’altro afferma: “Vorrei ricordare che durante l’ultimo milione di anni la Terra era dominata da periodi di glaciazione in cui la temperatura era di meno 10 gradi, tranne brevissimi periodi in cui c’è stata la temperatura che è quella di oggi. L’ultimo è stato 10.000 anni fa, quando è cominciato il cambiamento climatico che conosciamo con l’agricoltura, lo sviluppo, che è la base di tutta la nostra civilizzazione di oggi. Negli ultimi duemila anni la temperatura della Terra è cambiata profondamente. Ai tempi dei Romani, ad esempio, Annibale ha attraversato le Alpi con gli elefanti per venire in Italia. Oggi non ci potrebbe venire, perché la temperatura della Terra è inferiore a quella che era ai tempi dei Romani. (…) Vorrei ricordare che dal 2000 al 2014 la temperatura della Terra non è aumentata: essa è diminuita di 0,2 gradi e noi non abbiamo osservato negli ultimi quindici anni alcun cambiamento climatico di una certa dimensione. Questo è un fatto di cui tutti voi dovete rendervi conto, perché non siamo di fronte ad un’esplosione della temperatura. (…) La temperatura è aumentata fino al Duemila: da quel momento siamo rimasti costanti, anzi siamo scesi di 0,2 gradi. Io guardo i fatti. Il fatto è che la temperatura media della Terra, negli ultimi 15 anni, non è aumentata ma diminuita. (…) L’unico Paese nel mondo che è riuscito a mantenere e ridurre le emissioni di CO2 sono gli Stati Uniti: non l’Europa, non la Cina, ma gli Stati Uniti. Per quale motivo? C’è stato lo sviluppo del gas naturale, che adesso sta rimpiazzando fondamentalmente le emissioni di CO2 dovute al carbone”.

Antonio Zichichi, che ho avuto il piacere di conoscere – e di parlare con lui – alcune decine di anni fa, è attivo nel campo della fisica delle particelle elementari. Nel 1973, insieme a Isidor Isaac Rabi, a Erice ha fondato l’organizzazione internazionale World Federation of Scientists, creata per affrontare le emergenze planetarie attraverso la collaborazione internazionale in campo scientifico. Dal 1977 al 1982 è stato presidente dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, nel 1978 è stato presidente anche della Società Europea di Fisica e professore emerito del dipartimento di fisica superiore dell’Università di Bologna. Il suo commento è tranchant: “Il Riscaldamento Globale è la più grande bufala di tutti i tempi”. In una intervista rilasciata al quotidiano Il Mattino nel marzo 2019, afferma: “Proibiamo di immettere veleni nell’aria con leggi draconiane, ma ricordiamoci che l’effetto serra è un altro paio di maniche, e noi umani c’entriamo poco. Sfido i climatologi a dimostrarmi che tra cento anni la Terrà sarà surriscaldata. La storia del climate change è un’opinione, un modello matematico che pretende di dimostrare l’indimostrabile”.

Attraverso autorevoli climatologi e premi Nobel sappiamo che il surriscaldamento terrestre non è causato dall’uomo ma soprattutto dai movimenti della Terra. Perché dunque la bufala ossessivamente reiterata?

In pratica l’Establishment prende due piccioni con una fava. Mettono in ginocchio migliaia di aziende che non possono permettersi economicamente le nuove macchine, aiutando a realizzare i programmi robotici stabiliti a Davos (meno lavoratori più intelligenza artificiale), e arricchiscono quelle multinazionali che hanno già prodotto i macchinari cosiddetti ecologici. Costano cifre talmente esose che porterebbero al collasso economico paesi come gli Stati Uniti.

George Soros finanzia i gruppi ambientalisti radicali che collaborano nel Global Climate Strike. Si parla di somme che girano intorno a 25milioni di dollari. Tra questi gruppi, per influenza socio-politica, emerge la BlackRock, fondata nel 1988 da Laurence Fink (Partito Democratico statunitense) e Robert S. Kapito. Gestiscono un patrimonio di oltre 6000 miliardi. Per le sue dimensioni, la portata delle sue attività finanziarie e il suo potere, la BlackRock è definita la più “grande banca ombra del mondo”. Non dimentichiamo che gran parte delle produzioni alimentari sono nelle mani di pochi individui, e sono in grado di mettere in ginocchio non poche nazioni. Per chi ancora non l’avesse ancora capito, l’ambientalismo è la dittatura del terzo millennio. Se non ne prendiamo consapevolezza e reagiamo, rischiamo di fare diete indesiderate.

Agostino Nobile

