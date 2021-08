Il Folle Sogno de il Matto. A Lieto Fine, per Fortuna. Per Lui e per Noi.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, il nostro Matto ci offre oggi il racconto del suo sogno. A lieto fine, per fortuna…buona lettura.

§§§

IL SOGNO

L’ho sognato davvero!

Ovviamente, Matto il sognatore, matto il sogno.

Ero giunto nell’Al di là avendo concluso il mio pellegrinaggio terreno.

Mi trovavo in una sala d’aspetto senza arredamento, con una seggiola sulla quale ero comodamente seduto, immerso in un silenzio totale e piacevole.

Dopo un’attesa non troppo lunga, sento una voce stentorea e paterna:

“Entra, figliolo!”. La voce proveniva da dietro una porta della quale non mi ero accorto.

Prontamente mi levo in piedi, mi dirigo verso la porta, giro la maniglia ed entro.

Davanti a me una modesta scrivania dietro cui è seduto il Padre Eterno.

“Bene”, mi dice, “sei pronto per l’esame?”. “Penso di si” rispondo, non senza notare sul Suo volto un’espressione strana, con occhi ammiccanti ed un sorriso sotto i baffi.

Quindi lo vedo estrarre da un cassetto della scrivania un volume massiccio – a occhio e croce non meno di settecento pagine – che Egli mi mostra affinché ne possa vedere il titolo. Mi avvicino è leggo: Codice di Diritto Canonico.

Naturalmente strabuzzo gli occhi, data la mia totale impreparazione sulla materia, ma subito dopo alzo lo sguardo e vedo il Padre Eterno che ha la faccia paonazza nel trattenersi dal ridere e con le lacrime agli occhi.

“Ma … Signore … balbetto”, “io … non ho mai studiato il diritto canonico … soltanto il Vangelo …”

“Tranquillo, figlio mio, tranquillo” mi dice il Padre Eterno asciugandosi le lacrime, “ho voluto farti uno scherzo”; “ah …” replico io, “per un momento mi sono sentito perduto … sa, il diritto canonico, più o meno settecento pagine …”.

“Ma no” riprende il Signore, “io per gli uomini ho scritto il Vangelo. Sono essi, che non sapendo come complicarsi la vita, hanno escogitato il diritto canonico. Mah! Chi li capisce gli uomini! … Io ho detto loro di predicare la Buona Novella e loro hanno cominciato a scrivere libri su libri … chissà … pensando di guadagnarsi il Paradiso ammucchiando pensieri e parole … e così col diritto canonico hanno dimenticato la Buona Novella e trasformato la vita in un tribunale continuo … davvero chi li capisce!”. E poi ho anche detto: “andate e non portate borsa, né bisaccia, né sandali”, e loro che hanno fatto? Hanno costruito sontuosi palazzi in cui albergare ben vestiti e con tutti i conforti”.

“Ma … Signore … sei soltanto Tu che li puoi capire davvero!”. E Lui: “a te sembra facile, ma è una faticaccia pure per Me. Con la scusa del libero arbitrio … beh ma adesso lasciamo perdere”.

A questo punto, mi svegliai. E come al solito, dopo essermi lavato mani e viso (abluzione rituale) mi misi seduto e immobile, lasciandomi andare nel Grande Silenzio.

Affascinante il Grande Silenzio! Se ci si lascia andare ad Esso, si può intravedere “laggiù” una stretta fessura da cui trapela una Luce meravigliosa. Forse è la famosa “porta stretta”, attraverso cui si può passare soltanto se si diventa eterei. Infatti, la minima consistenza di materia, come anche di pensieri e di parole (dato che anche pensieri e parole sono materia in confronto alla Luce) pregiudica il passaggio attraverso quella porta. E poi la Luce è … Luce, quindi né pensiero né parola.

La “porta stretta” la vedo “laggiù” perché, evidentemente, ancora non sono diventato etereo, e mi porto dietro la pesantezza della materia corporale e cogitativa. Ma, come si dice, chi la dura la vince.

Sì, credo proprio che la Chiesa Nuova, la Fenice che risorgerà dalle sue ceneri, dovrà tornare ad essere primitiva, semplice, mistica, spirituale, libera dagli orpelli terreni che attraverso i secoli l’hanno appesantita fino a e distruggerla.

§§§

