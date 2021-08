Nobile: Difendersi è Legittimo contro i Tiranni. Nel Teatro dell’Assurdo.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Agostino Nobile mette in evidenza alcuni punti fondamentali, indubitabili, della grande menzogna che stiamo vivendo; dell’inefficacia dei cosiddetti vaccini a bloccare contagio e diffusione dei virus, (a fronte di morti ed effetti avversi su una scala che mai nessun vaccino in passato ha prodotto); dell’arroganza e della spudoratezza di molti politici, a cominciare da Mario Draghi, ma è ahimè un contagio trasversale, Big Pharma arriva ovunque, a propagandare contro la realtà dei fatti la necessità di inoculare quel siero genico a tutti, dai neonati in su; e ci invita a reagire. Buona lettura.

§§§

REAGIRE

Mi sembra che le reti tv abbiano oscurato o sussurrato altre due notizie che creano ancora più perplessità sulle vaccinazioni di massa e sul covid-pass imposti dal PM Draghi. La prima viene da Israele. Il 17 luglio 2021 il Jerusalem Post scrive: “Al momento, circa il 60% dei pazienti in condizioni gravi sono stati vaccinati. https://www.jpost.com/breaking-news/for-first-time-since-march-855-new-coronavirus-cases-in-israel-674084

La seconda notizia ufficiale viene dagli USA. Nei due più grandi ospedali di San Francisco, nonostante l’80% dello staff sia immunizzato con le due dosi contro il Covid-19, 233 persone sono state contagiate dalla variante Delta. https://www.businessinsider.com/san-francisco-hospitals-233-staff-members-covid-19-delta-variant-2021-7?op=1

Non è, per caso, che le varianti sono prodotte dai vaccini? Infatti, sempre sul quotidiano Jerusalem Post parlano di una nuova variante nata in Perù. Provate a immaginare come l’hanno chiamata? Lambda, che non non deve essere confusa con il ballo latino Lambada. Dato che Draghi https://www.money.it/Covid-19-l-annuncio-di-Mario-Draghi-Dovremo-vaccinarci-anche-nei-prossimi-anni ha promesso che “Dovremo continuare a vaccinarci per gli anni a venire, perché ci saranno delle varianti e quindi questi vaccini vanno adattati”, probabilmente avremo le varianti Calypso, Mambo, ecc. Se le lobbies gay hanno abusato degli innoqui e affascinanti colori dell’arcobaleno, non dovremmo meravigliarci se arriveranno virus battezzati con nomi che ricordano gli spensierati balli latini o con altre parole magiche.

Comunque, a parte le battute, i fatti su riportati confermano l’inutilità dei lockdown e delle mascherine che sicuramente utilizzavano sia lo staff degli ospedali americani che gli israeliani colpiti dalla variante Delta. Un’altra certezza che conferma il complotto (questo reale) ordito dall’alta finanza, è rappresentata dalle notizie tendenziose che cozzano troppo spesso con la realtà.

Data l’inutilità delle mascherine, dei lockdown e dei vaccini è lecito definire questo teatro dell’assurdo una guerra contro il buon senso e l’essere umano? Siamo vittime di una colossale menzogna, e dato che le sofferenze e il numero di morti hanno superato le fantasie più perverse, dovremmo reagire.

Le violenze delle polizie francesi e tedesche sui cittadini che dovrebbero difendere, fanno temere qualcosa che è avvenuto durante la Rivoluzione francese. Gli illuministi aprirono le porte agli aguzzini tedeschi per massacrare migliaia di francesi che si opponevano alle ghigliottine dei rivoluzionari. Non è che Draghi, dopo il Generale Figliuolo, chiederà il supporto dei picchiatori in divisa francesi e tedeschi per bastonare gli italiani?

Adesso proviamo a fare una brevissima lista di alcune incongruenze, spesso fatali.

Le cure contro il covid-19, soprattutto il plasma iperimmune utilizzato dal compianto dottor Giuseppe De Donno, sono state ridicolizzate nonostante abbiano salvato migliaia di vite. Ma in Italia hanno continuato a imporre paracetomolo e vigile attesa… per morire.

Nel programma Porta a Porta, quando il dottor Mariano Amici provava la validità delle cure cosiddette a domicilio, il giornalista Bruno Vespa ha augurato “spero vivamente che lei venga radiato”. Tanto disprezzo Vespa non l’ha riservato nemmeno ai peggiori personaggi del suo zoo mediatico.

L’Ansa dell’11 giugno 2021, titola “Covid: curare precocemente a domicilio può evitare ospedale”. “I farmaci antinfiammatori non steroidei (Fans) – scrive l’Ansa – sarebbero quelli più indicati nelle prime fasi della malattia”. Giuseppe Remuzzi, direttore del Mario Negri e Fredy Suter, primario emerito dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, affermano che “un articolo apparso su The Lancet di ricercatori inglesi e australiani conferma i nostri risultati con un approccio precoce basato su un preparato anti-asma (che contiene una piccola quantità di cortisone) da somministrare per inalazione nelle primissime fasi della malattia. È molto importante – sottolinea Suter – che i suggerimenti che derivano da questi studi non siano interpretati come un ‘fai da te”. https://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2021/06/11/covid-curare-precocemente-a-domicilio-puo-evitare-ospedale_f1fd5b62-2f2d-4fbc-ba99-c39b26c6233b.html

Ma in tv non ne parlano, i politici che hanno rifiutato di permettere le cure certe notizie le scartano e sono sempre al loro posto, più incattiviti che mai e decisi a imporre il vaccino a tutti, dalla nascita alla morte…

La legittima difesa, oltre ad essere naturale, è parte integrante delle leggi di tutte le civiltà. E quando i tiranni abusano della dignità del popolo è lecito difendersi. Oggi impongono un vaccino inefficace e vietano le cure che proteggono dal virus. Con la scusa del vaccino a tappeto (come abbiamo visto, inutile contro il virus) limitano la libertà di movimento, di socializzare e, la cosa più abominevole, di lavorare. Con i controlli elettronici hanno annunciano l’inizio di una guerra fratricida tra vaccinisti e non. Non ci sono dubbi, è quello che i paesi succubi dell’alta finanza vogliono. Le motivazioni le ho descritte nel mio precedente articolo: https://www.marcotosatti.com/2021/08/06/nobile-le-manifestazioni-non-fermeranno-il-piano-antivita-mondiale/

Nel 2018 ho scritto un romanzo distopico (pubblicato nel 2019), ambientato tra 2030 al 2084. Il Great Reset, di cui ancora non ne sapevamo nulla, nel racconto viene definito Grande Rivoluzione. Gruppi formati da dieci oppositori che, pur coordinati da alcuni militari ignorano le identità delle altre fazioni, stilano la lista dei nomi che hanno sostenuto i satrapi, dai politici fino ai giudici, magistrati, intellettuali, professori e giornalisti.

Quando i valori che rendono la vita degna di essere vissuta sono azzerati, la propria morte non fa paura. Così, con un odio che solo la disperazione può scatenare, massacrano un gran numero di sostenitori, anche chi si rifugia negli angoli più remoti della Terra. Ma la mattanza si verifica quando ormai è troppo tardi. Uno dei principali personaggi della storia è convinto che se avessero agito prima, molto probabilmente ci sarebbero stati pochi morti e forse avrebbero vinto la sfida.

Convinti che la guerra si vince solo tagliando la testa del serpente, la tecnica che avrebbero voluto utilizzare prima della tragica fine, era strutturata su decine se non centinaia di gruppi europei guidati da esperti militari. Dopo aver catturato alcune personalità chiave della Cupola finanziaria li avrebbero isolati e, una volta convinti a parlare, con le buone o con le cattive, avrebbero diffuso i filmati sulle piattaforme WorldNet. Se le confessioni venivano negate dai media governativi avrebbero eliminato, anche nello spazio di anni, il resto della Cupola.

Agostino Nobile

§§§

