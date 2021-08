Le Sofferenze della Mente, la Religione, i Seguaci del Vetus Ordo. Porfiri.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, il M° Aurelio Porfiri ci ha inviato questa breve, ma molto densa riflessione sulla religione, e la sofferenza mentale. Non vogliamo commentare le parole di questo studioso, che mi sembrano indicative del fatto che “studioso” non sia sinonimo né di intelligente, né, tantomeno, di cristiano. Uno può studiare e restare un imbecille, e privo del minimo senso religioso. Quod Natura negat Salamanca non praestat. Buona lettura.

§§§

Le sofferenze della mente

Ho letto alcuni giorni fa il commento di un noto studioso che per denigrare coloro che partecipavano alla Messa tradizionale li etichettava come “casi umani da non sottovalutare”. In effetti, detto così, sembrerebbe proprio riferirsi a quello spettro di persone a cui è più rivolta, o dovrebbe essere più rivolta, la sollecitudine pastorale della Chiesa. Rappresentano quelle periferie verso cui bisogna gettare ponti, non innalzare muri.

Dato che io di casi umani ne ho conosciuti, e parecchi, pure “dall’altra parte”, purtroppo sottovalutati in questo caso e che hanno invece preso un potere che usano in modo scriteriato facendosi forti della tonaca (metaforicamente, perché l’hanno gettata alle ortiche) vorrei fare una riflessione più generale sul rapporto tra religione e sofferenze mentali, intendendo questi termini in un significato ampio (dai disadattati sociali ai depressi e via dicendo).

Ora, chi può dirsi immune da qualche forma di sofferenza mentale? Credo quasi nessuno, tutti abbiamo o abbiamo avuto a che fare con ansia, depressione, disturbi emozionali, panico e via descrivendo. È vero che molti trovano sollievo in qualche forma di pratica religiosa per trovare sollievo e spostare l’attenzione dai propri problemi a qualcosa di più importante.

Ora, malgrado ci venga detto che nell’ultimo anno e mezzo i nostri concittadini hanno richiesto assistenza psicologica e psichiatrica per problemi di cui sopra in modo molto più massiccio che in passato (cinque volte di più) a questo non è corrisposto un aumento della pratica religiosa istituzionale, anzi si è assistito ad un deciso decremento di partecipazione alla Messa e ai Sacramenti, certamente incoraggiato dalle misure restrittive che per lungo tempo hanno condizionato la vita dei fedeli.

Cosa ci dice questo sulla religione o su un certo rito liturgico? Non molto, in quanto non si può giudicare lo stesso giudicando lo stato mentale di chi vi partecipa. Ma si può osservare se questo dia quei tesori spirituali per cui è stato messo in atto.

Io credo il vero tema è di capire che cosa offra un sollievo spirituale a coloro che soffrono di situazioni di sofferenza mentale al di fuori della consolazione che veniva offerta dalla religione e che ora è in netto declino. Per quale motivo la religione ha perso terreno? È colpa solo di cause esterne o c’è da fare una severa autocritica all’interno? A me sembra, e l’ho detto più volte, che si capisca che la situazione stia sfuggendo di mano ma si continua con la cura che aggrava la malattia. Eppure da questo orecchio non si vuole proprio sentire.

§§§

