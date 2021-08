BDV: Seguirò la Via della Croce, e non il Truce Sentiero. Senza Timore.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, Benedetta De Vito ci offre questa bellissima riflessione, nel suo stile così fiorito e poetico, sul sopruso che ci è stato imposto dal governo Draghi. Buona lettura.

§§§

Ieri mattina, tornando dalla Messa, che, fresca come una sorgente, è dono per me nel mattino in boccio, mi trovo naso a naso, nella distanza regolare di questi grami giorni, con un postino che, radunate le corrispondenze su un bidone della spazzatura, ne sta facendo, con un certo annoiato cipiglio, un mazzo quando, d’un tratto, una busta gli scivola di mano e per acchiappare la fuggitiva, giù a pioggia tutte le altre in un rovescio e sulla strada, e lui in digrigno di denti, come se gli fosse caduto addosso l’acqua della diga del Vajont, comincia a imprecare e lo sento ancora mentre, girato sulla sinistra, scendo lungo la strada che mena alla mia porta. Salendo i gradini, piano piano, penso alla disavventura che mi è capitata qualche giorno orsono, quando, senza chiavi, mi sono trovata il muso della porta chiuso. Un groppo nella strozza, i denti doloranti e ho detto tra me e me “Dio sia benedetto”. Il fabbro, pur essendo agosto, è arrivato, ha aperto, si è buscato un bel gruzzolo, e io, ben felice di averlo pagato, in benedizione, ho detto a lui e a chi era con me: “Il Signore ha dato il Signore ha tolto Dio sia benedetto…”. Che vale anche per viceversa.

E ora che ho squadrato per benino l’argomento, ricordando che il Signore, nel suo immenso mistero di misericordia, disegna via diritte attraverso linee che a noi paiono storte, vengo al punto e cioè al green pass, che io chiamo, in traduzione dal “diavoliano”, “truce sentiero” (e casomai vi rimando a un articolo che ho scritto tempo addietro per il caro Marco Tosatti). Poiché, non essendo vaccinata non intendendo vaccinarmi (visto che tutti i sieri sperimentali sono fatti, non chiedetemi come, con cellule fetali), io quel sentiero oscuro, cupo, feroce non lo percorrerò.

E allora? Allora, ho chiesto al Signore in queste lunghe notti solitarie perché il marito è lontano e la mia compagnia notturna è il mio Rosario, non ho avuto risposte. A muso lungo, tra i primi d’agosto e il sei, contavo i giorni che mancavano alla messa in onda dei provvedimenti che mi impediranno di fare questo e quello e mi sentivo anche un poco triste, sì, triste. E forse somigliavo al postino che ho descritto lì, all’attico delle mie parole.

Invece, ieri notte, verso le tre e qualcosa, eccomi sveglia e odo la voce che mi indica, passin passino, il cammino. E mi dice, come sempre: “Ancora non hai capito?”. Io, nossignore. “Camminerai non lungo il sentiero truce che il Nemico ha disegnato per chi, in piena avvertenza e deliberato consenso (e secondo me sono pochi perché la gran parte è ipnotizzata…), si farà fare il marchio verde, ma lungo la strada che porta al Calvario, in compagnia del Signore!”. La gioia e il sorriso sono entrati nel mio cuore, in un ruscello di acqua viva. Ero lì, con Lui, e radiosa. E sì, sì, sì, non temo nulla perché, accanto a Lui, cammino, portando un minuzzolo della sua Croce e mai potrò stancarmi né sentirmi triste, addolorata. E quindi ringrazio tutti Lorsignori della finta pandemia che, non volendolo, mi han regalato il dono più grande: seguire cioè il mio Gesù lungo la strada della Croce. Che strano, all’ultima manifestazione, mi han presentato una bella signora bionda e anche lei devota come me. Mi ha detto che sarebbe bello, un giorno, se andassi da lei a prendere un caffè: “Abito in via della Croce”…

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK

cercate

seguite

Marco Tosatti

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto

Condividi i miei articoli:



Tag: bdv, de vito, greenpass



Categoria: covid