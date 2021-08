BDV encuentra el verdadero significado de Pase Verde, y de Merkel, y de Markle…

Marco Tosatti

Muy estimados Stilumcuriales, como bien saben, nuestra Benedetta De Vito tiene una pasión por las etimologías y significados que puede descubrir a partir de la raíz de las palabras… pero no quiero contarles más. Disfruten la lectura.

§§§

Entonces, es cierto, a partir de mañana, sin el Pase Verde, los “malos”, es decir, los no vacunados, ya no podrán ir a muchos lugares a los que solían ir antes de esta sombría pandemia. Está bien, no hay restaurantes, ni piscinas, ni spas. Y ya está, aprenderé a cocinar mejor, me daré un baño en la tina de casa y, para no perderme de nada, también compraré las Sales de Tabiano… Mmmm, pienso, poniéndome mi camisón rosa, y mientras pienso rezo, mmm, rezo un Rosario y he llegado al misterio así y así ya estoy “en el teatro-Bianchini-en-la-cama- bajo-las-almohadas”, como solía decir mi dulce abuela Lisetta y realmente me parecía que estaba en un bonito teatro de marionetas…

Duermo, entonces, y en medio de la noche, con los ojos abiertos, el Rosario en las manos y todavía escuchando. Y lo que escuché aquí lo informo: “¿Aún no entiendes? El Pase Verde es la habitual y aburrida máscara que lleva el Enemigo para tapar su feo rostro que, de otro modo, nadie seguiría. En cambio, así, con un lindo Pase Verde, verde esperanza, vítores y todos quieren tenerlo para tener la ilusión -porque es una ilusión- de volver a la normalidad”.

Y aquí, abajo, donde mi joven albahaca florece fragante, las bellezas de colores brillantes del día florecen para mi encanto, aquí estoy sacando mi vocabulario de “diabólico” de la biblioteca del estudio rosa y, a la palabra “Pase Verde” [Green Pass], leo: “Green” es una remasterización de la palabra inglesa grim, que significa oscura, lúgubre, siniestra, feroz. Y luego “Pass”. Aquí está la definición: “El término representa la palabra inglesa path, ruta, es decir, sendero”. Hecho, simple, ¿no? El significado entonces se lo dejo a cada uno de ustedes.

Repongo mi pequeño diccionario ágil que está escrito, para mí y para todos ustedes, por el Espíritu Santo, y veo como en una visión a los pobres italianos caminando por su “camino oscuro”. Espera, espera, aquí está, otra imagen, veo a los esclavos en el desierto, en la marcha del dolor entre las arenas del Sahara. Y pensaban, mezquinos, que el camino a través de las cálidas dunas era lo peor que les podía pasar, sin saber que entonces habría el cruce del océano y luego algo más en un otro lugar aún más sombrío …

Sí, porque el “camino sombrío”, el Paso Verde es sólo, como dice la propia palabra, un camino y vendrán más, aún más sombríos y lúgubres. De Angela Merkel a Meghan Markle. Oh, lo siento, sacaré mi pequeño diccionario y lo explicaré. En el térino merkel, markle, leo: falsificación de la palabra inglesa murk, que significa oscuridad, tinieblas, oscuridad. Así que del ángel de las tinieblas (Angela Merkel) a la gran oscuridad (Meghan Markle). Ahora estamos metidos hasta el cuello en ella y ha comenzado el sombrío camino. Sí, esto acaba de empezar y quien se engañe a sí mismo pensando que este es el final es simplemente un tierno Santiago. Recuerdo que alguien me dijo que durante las redadas nazis si se llevaban a una familia, la mujer del otro lado del pasillo cerraba la puerta y suspiraba aliviada: “¡No fuimos nosotros!”. Y a dormir. Pero luego, pocos días después… Ahora hay que vacunarse para recorrer el camino oscuro, y los malos son los no vacunados. Y mañana, quién sabe…

Así que, y termino aquí porque es hora de ir a mi Misa diaria, ¡venid todos, Rosario en mano, a la manifestación contra el sombrío camino en el que nos han metido los oscuros agentes de la Oscuridad! Venid, siguiendo la luz radiante del Espíritu Santo, como nos invita el cardenal Newman en su maravilloso “Lead kindly light” [Guíame, luz serena] que los ingleses cantaron a voz en cuello cuando el dulce Cristo en la tierra, Benedicto XVI, les acompañó en su alegría por la beatificación del cardenal. Eso fue en septiembre de 2010. Hace sólo once años, pero parece que hace siglos, por desgracia…

Publicado originalmente en italiano el 5 de agosto de 2021, en https://www.marcotosatti.co/ 2021/08/05/bdv-trova-il-vero- significato-di-green-pass-e- di-merkel-e-di-markle/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino