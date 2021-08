Il Generale Laporta: Meglio di Mario Draghi per Ora non c’è Nulla.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il generale Piero Laporta ci ha inviato – dopo un breve scambio di messaggi su WhatsApp – questo articolo. Che ben volentieri pubblichiamo, ringraziandolo di cuore, anche se non rispecchia affatto quello che pensiamo, tutt’altro. Ma per strano che possa sembrare, non riteniamo di essere depositari di verità, e cerchiamo di far sì che Stilum Curiae sia un luogo in cui pareri anche diversi, e anche – Dio non voglia! – differenti da quelli del gestore possano avere spazio. Buona lettura, e buona riflessione.

Più d’uno mi rinfaccia quanto scrissi su Stilum Curiae, “Laporta: Draghi mi Piace, Scese dal Britannia prima della Svendita dell’Italia”.

Lo stesso pezzo sul mio blog è invece titolato: “Mario Draghi non è un cicisbeo”. Marco Tosatti non me ne voglia, questo titolo mi pare più aderente del suo. Molti fra quanti mi contestano si sono infatti fermati al titolo, anzi alla prima parte del titolo di SC: “Draghi mi piace”. Sostengo invece – e lo ribadisco – che la scelta politica di Sergio Mattarella fu ed è la migliore possibile, l’unica possibile. Altrimenti chi altri?

Se fossi stato malizioso, avrei ricordato ai miei critici chi fu il predecessore di Draghi, dove ci stava portando e dove tuttora vorrebbe portarci, col favore del 92,7 per cento degli addomesticati.

Draghi, pensavo fosse chiaro il significato del mio pezzo, è naturale conseguenza della storia e della politica italiane. Deve quindi tenere conto che l’Italia è una colonia. Questo dobbiamo ricordarlo non solo quando lo certifica un noto cortigiano, al servizio dei berlingueriani e dell’MI6, del terrorismo, attraverso il quale siamo stati assoggettati. Siamo una colonia; Draghi non può che operare realisticamente, consapevole di gestire una situazione largamente compromessa dalle politiche banditesche del mezzo secolo precedente.

Non per caso il mio pezzo – vi prego di rileggerlo – prende le mosse da due ex inquilini del Quirinale, Carlo Azeglio Ciampi e Francesco Cossiga. Avrei dovuto dilungarmi anche su Giulio Andreotti, aspirante a succedere al compare Cossiga; ne parleremo in altra occasione.

Ciampi divenne direttore generale di Bankitalia subito dopo l’assassinio di Aldo Moro, col curriculum vitae adatto al direttore della banca di Scurcola Marsicana. Cossiga, lasciando rapire e uccidere Aldo Moro, s’aprì la via per il Colle nonostante le dolorose dimissioni dal Viminale e le sincere lacrime (come dubitarne?) davanti sulla tomba di Aldo Moro, con telecamere al seguito. Ambedue dettero l’Italia in ostaggio allo straniero, chi la voleva tedesca e chi anglofila, unica differenza.

Ciampi e Cossiga d’altronde erano nell’Italia egemonizzata da Gianni Agnelli, con l’elicottero bianco a scorrazzare Henry Kissinger (il nemico di Aldo Moro e chissà chi altri), mentre il suo maggiordomo serviva il caffè a un Enrico Berlinguer. Tutti con le mani pulite, si capisce, inebriati prima a Togliattigrad, fonte battesimale dell’accattocomunismo, e poi a Comiso, battistero della seconda repubblica.

In un paese così, ha del miracoloso l’ascesa di Mario Draghi. Non è un cicisbeo, lo ribadisco e non è una costola del sistema di potere da banditi sardi. Ripetiamolo, non è una fighetta, cosa non da poco nella politica italiana. Basti ricordare la corte di Bettino Craxi e la stagione berlusconiana, la perfetta continuità con le fighette a cinque stelle, transitanti dagli schermi smutandati di Mediaset a palazzo Chigi.

Le fighette berlusconiane e il loro tenutario si ruppero il muso su un altro Mario, banchiere anch’egli, il Mario Monti, di gran lunga più insidioso di Draghi. Le tastiere dei cattolicucci s’avventano oggi su Draghi come mai avvenne ieri con Monti. La ragione, a mio avviso, è semplice. Ucciso Aldo Moro, il mondo cattolico ha perduto la capacità di guardare oggettivamente, di discernere la realtà senza tuttavia cadere nel cinismo o nel sentimentalismo, proprio come un cattolico dovrebbe essere in grado di fare.

Draghi non è un cinico; è uno tosto ma non cinico. Draghi è un banchiere. In testa ha il sistema binario: bianco-nero, positivo-negativo, più-meno. In altri termini, i “rapporti di forza” sono il suo DNA. Eppure ha dimostrato duttilità e sagacia per imbrigliare i sorosiani, rallentare la marcia Zan Zan Zan verso il sedere dei bambini, imporre ai togati golpisti una riforma della Giustizia altrimenti impossibile. Ha desecretato gli atti sulla P2 e Stay Behind, occultati dai politici cattolici e accattocomunisti. Chi potrebbe fare di meglio in pochi mesi?

I tastieristi contro Draghi dimenticano che lo sconcio Zan Zan Zan Alalà passò alla Camera nell’inerzia dei cattolicucci, accucciatisi chi a destra chi a sinistra.

Draghi vuole inoculare i vaccini? Certo e fa bene se ve li lasciate inoculare. Che cosa vi aspettate? Il capo di governo, Mario Draghi, il più autorevole in Europa, dovrebbe dire “non vaccinatevi”? Non può, non deve e quindi non vuole. Se facesse il contrario cadrebbe in due ore, non avreste la riforma della magistratura, la crisi economica vi ucciderebbe, Zan Zan Zan trionferebbe. Vi sono rapporti di forza di cui occorre oggettivamente tenere conto; egli fa bene a farlo.

La nebbia nelle teste cattoliche impedisce di comprendere un dato elementare: i vaccini funzionano, a costo di centinaia di morti per trombosi e infarto, eppure funzionano. Delle centinaia di morti, causati dai veleni vaccinali, non importa un fico secco ai sopravvissuti. Mors tua vita mea regola tuttora i rapporti di forza interpersonali e quelli di potere. Se invece le catastrofi genetiche e mediche si manifesteranno, com’è stato annunciato da fonti pure autorevoli, la violenza esploderà incontenibile.

È più probabile, a mio avviso, che il numero delle vittime rimanga notevole ma contenuto. I Big Pharma non sono scemi. I vaccini sono un affare smisurato, migliaia e migliaia di miliardi, in grado di riempire le tasche a tantissimi, saldando gli interessi dei pescecani finanziari. Se le catastrofi sanitarie annunciate dai no vax divenissero realtà, i rapporti di forza nell’opinione pubblica muterebbero repentinamente.

È più profittevole invece per i Big Pharma convogliare le masse dalle sodomie di Sky ai concerti di Vasco Rossi e da qui alle file per il vaccino. Se poi qualche centinaio muore per trombosi o crisi cardiaca, gli altri se ne faranno una ragione. Così sopravviverà una democrazia malaticcia, vaccinata e sbattezzata, con rapporti di forza immutati.

I rapporti di forza in democrazia si correggono con le elezioni. Non è stato Draghi a negare le elezioni agli italiani. Non è stato Draghi a fuggire da palazzo Chigi, quando Giorgio Napolitano s’incoronò condottiero della guerra contro la Libia. Draghi è subentrato in una democrazia gravemente infettata da altri prima di lui; non è certo una siringa a peggiorare o migliorare le cose.

Cattolicucci e borghesucci si rassegnino: devono lottare personalmente per propria libertà.

Non vuoi il vaccino? Non fartelo inoculare e assumiti le responsabilità conseguenti e pianatala con le geremiadi da finto deportato. Non andrai nei bar, nei ristoranti e nei musei; non visiterai gli ammalati in ospedale e i carcerati in galera (ma tanto non lo facevi neppure prima). Indosserai la mascherina dov’è richiesto oppure prenderai la multa e poi ti opporrai davanti al TAR. Queste sono le regole del gioco. Rischi di morire? Certo, perché il Covid è una realtà; se finisci in ospedale, i protocolli di cura ti uccidono più del virus.

Perché solo gli ultrasessantenni, come me, sembrano ostili al vaccino? Non siamo ostili al vaccino; siamo saggi e diffidiamo. Chi ha vissuto gli anni prima e dopo Aldo Moro, è consapevole di fronteggiare un sistema criminogeno verso il quale occorre la massima circospezione. Quanti hanno divorato oltre 10mila miliardi di euro del sistema bancario; quanti hanno accumulato ricchezze spargendo povertà e promettendo benessere; quanti hanno svenduto e tradito l’Italia; quanti hanno distrutto il sistema sanitario a vantaggio dei sanraffaele; tutti costoro e le loro fighette in servizio permanente effettivo non possono essere i garanti della nostra salute. Per tale ragione gli ultra sessantenni, senza necessità di lavorare, resilienti e contenti, rifiutano il vaccino. Perché rischiare, seppure il rischio fosse minimo? Perché rischiare se la politica è inaffidabile? Perché mettere la nostra vita nelle mani degli arcuri, dei pregliasco, dei bonetti e di quel pirla parkinsoniano che manco mi ricordo come si chiama? Con questo Draghi non ha a che vedere. È arrivato e deve barcamenarsi. Anzi, se scaricate le responsabilità su Draghi, fate un grosso favore a tutti i veri responsabili, quanti ho elencato prima e altri innumerevoli. La politica è una cosa seria; Draghi dopo tutto le sta restituendo dignità.

Le libertà e i diritti dei cittadini in democrazia sono decisi dalla politica e normati con la legge, non col dippicciemme, scritto da un fesso qualsiasi. Qui è il punto, questo dice la Costituzione. Da mezzo secolo la Costituzione è però calpestata, cominciando proprio dai capataz acattolici, plauditi dai cattolicucci e dai borghesucci, proprio quelli oggi più ostili a Draghi.

Per ora non è richiesto il grinpas per entrare in chiesa e nei supermercati. Non illudetevi, non accade per un peculiare rispetto verso i cattolici o per amore dell’economia familiare. Nel primo caso pesano i problemi coi mussulmani; quelli se ne fottono dei dippicciemme, tirando di coltello, se necessario e anche se non è necessario. Nel secondo caso si creerebbero attriti coi cinesi, padroni delle casse di gran parte del notabilato italiano. Come vedete, l’immigrazione ha i suoi vantaggi, dopo tutto.

Che cosa quindi modifica i rapporti di forza in mancanza di elezioni? I filosofi? Le omelie dei pochi parroci credenti? I giureconsulti indignati? I bellicosi articoli sul web? I dibattiti in tivvù? Cattolici, siate seri! Solo la violenza modifica i rapporti di forza in carenza di strumenti democratici come le elezioni. Voi cattolici avete orrore della violenza perché siete vocati alla codardia, tutt’alpiù all’obiezione di coscienza. Ricordate quando la sbandieravate salmodiando. Vi stavano castrando ed eravate inconsapevoli e felici come i gatti sterilizzati sul tavolo del veterinario. Ma tranquillizzatevi, c’è un altro strumento di cui dirò più avanti, ancor più temuto ed efficacebdella violenza.

Chi può generare la violenza? Sgomberate la testa dai modelli dei buffoni estremisti, neri e rossi. La violenza rivoluzionaria s’innesca solo se il potere commette errori macroscopici. Per esempio, negando lo stipendio a chi non si vaccina.

Per ora, cari cattolicucci, pentitevi d’aver plaudito Andreotti e Cossiga, d’aver favorito il divorzio e l’aborto, d’aver considerato affidabile Berlinguer, blanditi dal suo compare Agnelli; pentitevi soprattutto d’aver accettato una Chiesa acefala e presbiteri in larghissima misura al servizio delle parti avverse. Dovreste bastonarli, invece statevene in casa, cari cattolicucci, mugugnate e lasciate lavorare Draghi, ché di meglio per ora non c’è nulla neppure fra le vostre fila. E se proprio volete rimediare più rapidamente che con la violenza, impugnate la nostra arma più efficace, il Santo Rosario; andate a recitarlo dov’è il nemico principale, in piazza San Pietro. Vi seguirò, perché il Diavolo s’accuccia sotto l’Acqua Santa; l’ha vietata infatti, il Diavolo: l’Acqua Santa gli dà fastidio, altro che vaccino.

www.pierolaporta.it

Gen. D.g..(ris) Piero Laporta

