Nobile: las manifestaciones no detendrán el plan antivida mundial…

Marco Tosatti

Muy estimados Stilumcuriales, Tino Nobile escribió este artículo anoche, y lo encontramos en el correo de la mañana; es un artículo lúcidamente triste, que, sobre todo en lo que se refiere a nuestro país, no ofrece a corto plazo grandes esperanzas para salir de una situación en la que se oponen a los grises gestores de principios ajenos los enanos políticos, cultural y políticamente incapaces de hacer caja con el apoyo que gozan entre la gente… Buena lectura.

§§§

¿LAS MANIFESTACIONES SERVIRÁN?

Griten, insulten, hagan sonar tambores y trompetas, descarguen su ira en manifestaciones callejeras, pero sólo si mantienen el orden en el espacio donde les di permiso. No rompan… (objetos, cristales y mi serenidad), porque “yo me conozco y ustedes no son un c…”, dice el Marqués del Grillo.

Honestamente, no creo que las manifestaciones hagan que el Marqués del Drago vuelva sobre sus pasos. En Francia, el rey Micron probablemente estaba viendo por televisión las manifestaciones de los chalecos amarillos entre bollos de crema y champán. De hecho, sigue en su cargo, y está tan tranquilo y seguro que, a pesar de las protestas, está imponiendo el pase covídico. En consecuencia, las manifestaciones son una forma de alimentar su ego. ¿Estamos realmente convencidos de que el marqués es diferente al rey francés? Miente a sabiendas de que miente, porque sus motivos son infinitamente más importantes que los adoptaos por el cínico personaje interpretado por Alberto Sordi.

Si lo gobiernos occidentales –principales productores del planeta–, las compañías aéreas y las grandes multinacionales (Grandes Farmacéuticas y Grandes Tecnológicas excluidas) se pliegan a las restricciones causadas por la farsa del Covid, significa que algo grande se está gestando.

Hace algunos años David Rockefeller, hablando en la ONU, dijo clara y nítidamente que el número de la población mundial debe ser reducida a la mitad: https://www.youtube.com/watch? v=OKwOXJ9RbHE. Según él, y el Establishment, la reducción era necesaria para salvar el ecosistema. Pero nos parece que no contó todo. Los multimillonarios se han hecho multimillonarios concentrándose únicamente en sus propios intereses. El plástico, por ejemplo, no fue puesto en el mercado por los señores Cayo y Sempronio, sino por personas que, para enriquecerse, han plastificado cientos de productos que han acabado en las calles, ríos, mares y montañas. Son tan hábiles que después del lío han culpado a los usuarios involuntarios. Los Rockefeller hicieron su fortuna con la industria petrolífera, uno de los principales productos contaminantes. Sólo los desatentos y los estúpidos pueden creer que estos personajes se preocupan por el ecosistema planetario.

Las motivaciones que impulsaron a los Rockefeller, Gates, Soros, etc., a cambiar los paradigmas sociales se encuentran en los intereses económicos futuros. Así lo han subrayado sin artilugios los grandes magnates y los distintos portavoces de los grupos supranacionales, como Bilderberg, el Instituto Aspen y el Grupo de los 30, del que el marqués del Drago es miembro principal.

El aborto, la eutanasia y el matrimonio entre personas del mismo sexo tienen en común la muerte y la antivida. Por desgracia para los magnates, esta carnicería y la paradoja de género están resultando insuficientes para su agenda. Un virus con variantes y vacunas ad libitum para los próximos diez años podría ser la opción ganadora. ¿Una broma de mal gusto? No lo sé, pero no creo que Bill Gates y George Soros hayan comprado una empresa que produce pruebas para el Covid-19 para hacer limosnas o porque prevén que el Covid-19 será erradicado a finales de 2021.

Pero hay otro aspecto que representa la columna vertebral de todos los problemas que estamos viviendo. Hablamos de la IA (inteligencia artificial) y de la robótica que dejará a millones de personas con girando en el vacío, hasta el punto de que ya han pensado en lo que definen como un subsidio universal.

Hay proyecciones para el futuro próximo en las que se estima que la IA y los robots acabarán con muchas actividades. Se dirá que los procesos de industrialización que se iniciaron a finales del siglo XIX y se desarrollaron en el siglo siguiente crearon nuevas formas de empleo, mejorando las condiciones de trabajo.

El hecho es que se espera que la IA y los robots cubran al menos el 70-80% de los puestos de trabajo actuales. Así que, para permitirse el subsidio universal, los que darán vueltas no deberían, dicen, superar los mil millones de personas.

Según los economistas de Oxford, hacia el 2030 la inteligencia artificial y la robótica eliminarán 20 millones de puestos de trabajo en el sector manufacturero, tal como se afirma en https://www.techrepublic.com/ article/robots-will-kill-20m- manufacturing-jobs-by-2030/.

¿Están locos? Puede ser, pero no creo que los individuos capaces de planear el genocidio más extenso de la historia, que yo calificaría de satánico, se detengan con las manifestaciones encomiables.

Agostino Nobile

Publicado originalmente en italiano el 6 de agosto de 2021, en https://www.marcotosatti.com/ 2021/08/06/nobile-le- manifestazioni-non-fermeranno- il-piano-antivita-mondiale/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino