Gruppo dei 7 (G/7): Genocidari Promotori della Salute Pubblica Globale?

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, José Arturo Quarracino ci offre (nella nostra traduzione) questa riflessione sui Signori del Mondo e sui loro comportamenti, che definire paradossali è dire poco. Buona lettura.

Gruppo dei 7 (G/7): genocidari promotori della salute pubblica globale?

I leader del cosiddetto Gruppo dei 7 sembrano soffrire di una spaventosa schizofrenia: sembrano preoccuparsi della salute della popolazione mondiale, ma sovvenzionano il genocidio prenatale (aborto) con milioni di dollari. Ma d’altra parte dimostrano di non essere affatto preoccupati del contagio pandemico: si sono incontrati all’aperto, senza museruola “sanitaria” e senza alcuna distanza sociale.

Come ampiamente riportato dai media mondiali, i leader dei paesi del G7 – Boris Johnson (Gran Bretagna), Emanuel Macron (Francia), Angela Merkel (Germania), Joseph Biden (USA), Justin Trudeau (Canada), Mario Draghi (Italia) e Yoshihide Suga (Giappone) – si sono incontrati in Cornovaglia, nell’estremo sud-ovest dell’Inghilterra, dal 13 al 16 giugno.

Erano presenti anche Ursula von der Leyen (presidente dell’Unione europea) e Charles Michel (presidente del Consiglio europeo). E alla chiusura della riunione hanno partecipato la regina d’Inghilterra, Elisabetta II, e suo figlio il principe Carlo.

Il G7 è il raggruppamento dei suddetti paesi, le cui origini risalgono al 1973, su iniziativa dell’allora Segretario del Tesoro degli Stati Uniti, George Schultz. Una volta costituito come organizzazione, il G7 ha tenuto riunioni annuali regolari, in città appartenenti ad alcuni dei membri, sotto forma di summit. In queste riunioni si analizzano la politica e le economie internazionali per unificare le posizioni sulle decisioni che vengono prese.

Attualmente, i paesi che compongono questa organizzazione rappresentano il 58% della ricchezza netta mondiale (circa 317 trilioni di dollari) e più del 46% del PIL mondiale.

A) Lo scopo della riunione – che si tiene annualmente da diversi anni – era di considerare le sfide economiche e politiche poste da Cina e Russia, la ripresa economica globale, la protezione del pianeta e l’accelerazione della produzione di vaccini per affrontare la pandemia causata dal Covid19 (Sars-Cov2), al fine di garantire l’accesso ai paesi più poveri.

Uno dei documenti rilasciati alla fine del vertice riguarda la pandemia e la salute. Intitolata la DICHIARAZIONE SANITARIA del G7 CARBIS BAY, afferma che i leader riuniti “si impegnano a lavorare rapidamente e collettivamente per porre fine alla pandemia di Covid-19”, pur riconoscendo “che la prossima potrebbe arrivare in qualsiasi momento”, Si impegnano quindi ad agire per “rafforzare le nostre difese collettive per meglio prevenire, individuare, rispondere e riprendersi da future pandemie attraverso un’efficace azione multilaterale e un sistema sanitario globale rafforzato, con al centro l’Organizzazione Mondiale della Sanità” (n. 1). 1).

Come si può vedere, i leader del G7 sembrano essere molto preoccupati per la pandemia Covid-19, vogliono porvi fine, per questo hanno preso la decisione, tra le altre, non solo di portare 1 miliardo di vaccini alla maggior parte dei paesi del mondo, ma hanno anche nominato Melinda French Gates (Bill & Melinda Gates Foundation) e Patrick Vallance (consulente scientifico del governo britannico) per elaborare una strategia globale per affrontare future pandemie [1]. L’obiettivo è quello di stabilire e rafforzare un sistema sanitario globale sotto il controllo e il dominio dell’OMS.

Sorprendentemente, questa decisione è in linea con la proposta avanzata nell’aprile dello scorso anno da Sir Henry Kissinger: istituire un’autorità sanitaria globale per affrontare la pandemia che era iniziata – e le prossime che verranno – perché nessun paese potrebbe risolvere il problema da solo [2].

A prima vista sembra che i leader del G7 siano sinceramente preoccupati per il virus di origine cinese, i disastri sanitari ed economici che ha causato, e così via. Sono ansiosi di vedere miliardi di persone “vaccinate”. Sembra anche che considerino che l’OMS abbia fatto un lavoro eccezionale. Ma se è così, non si capisce perché loro stessi – che sono persone a grande rischio di infezione, contagio e morte, a causa della loro età – NON RISPETTANO né l’uso della museruola sanitaria né il distanziamento sociale, come dimostrano le foto dell’evento divenute note a tempo debito.

Tutti loro, a pochi centimetri l’uno dall’altro, con il volto completamente scoperto, circondano una persona di 92 anni, come se il virus pandemico non esistesse.

Ma NON TUTTI i presenti erano così a loro agio, non rispettando nessuno dei protocolli imposti in tutto il mondo per le riunioni sociali. Quelli che erano al lavoro, gestendo un servizio di catering, ERANO MASCHERATI, come si addice a un periodo di “pandemia”.

Un messaggio molto chiaro: i Potenti sono al di sopra di tutte le leggi e i regolamenti a cui sono soggetti i comuni mortali. Oppure i Potenti non hanno davvero paura di essere infettati, perché la pandemia covidica non è così mortale come dicono? Perché in verità, non c’è UNA SOLA AUTOPSIA AL MONDO CHE PROVI CHE I MORTI DI COVID LO SONO STATI REALMENTE, o almeno nei numeri dichiarati, perché NESSUNA AUTOPSIA È STATA ESEGUITA O STA SI ESEGUE SUI MORTI DI COVID. PERCHÉ?

B) Ciò che mette in dubbio le nobili intenzioni e le preoccupazioni sanitarie di questi potenti leader è che la maggior parte di loro, come governanti, sovvenziona ogni anno la sinistra organizzazione abortista e genocida International Planned Parenthood Federation (IPPF)[3], che promuove azioni e politiche a livello globale che significano la morte-omicidio, all’anno, di 73 milioni di creature umane, prima della loro nascita[4].

Le stesse persone che sono “molto preoccupate” per la salute della popolazione mondiale, di fronte a 4.500.000 morti in un anno e mezzo, sono le stesse che ogni anno sovvenzionano l’assassinio di 73 milioni di nascituri. O questi leader sono schizofrenici all’ennesima potenza o la loro ipocrisia è infinita.

Chi può credere a questo punto che la vaccinazione di massa e universale che stanno cercando di imporre sia per salvare vite umane? Con vaccini non approvati, fabbricati con formule riservate e segrete e commercializzati con immunità legale?

José Arturo Quarracino

[2] Henry Kissinger, “The Coronavirus Pandemic Will Forever Alter the World Order”, publicado en The Wall Street Journal, 4 de abril de 2020 (se lo puede consultar en “The Coronavirus Pandemic Will Forever Alter the World Order”, by Henry Kissinger “The Coronavirus Pandemic Will Forever Alter the World Order”, by Henry… Henry Kissinger,Voltaire Network The surreal atmosphere of the Covid-19 pandemic calls to mind how I felt as a young man in the 84th Infantry Div… G7 .

[3] Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia y Canadá. Solamente Italia no aporta.

[4] Alan Guttmacher Institute, Hoja Informativa “Embarazo no planeado y Aborto a nivel mundial”, Julio 2020.

