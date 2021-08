Una Nuova Crociata: “Fatima Urgente”. La Recita del Rosario Perpetuo

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, riceviamo da un amico arcivescovo questo testo, che diffonde l’iniziativa nata in un seminario benedettino, da un diacono che sta terminando la sua formazione, e che ci sembra degna di essere portata a vostra conoscenza.

§§§

UNA NUOVA CROCIATA – FATIMA URGENTE

La recita perpetua dei quindici misteri del Santo Rosario

Una nuova crociata è iniziata l’anno scorso. L’obiettivo è di stabilire la recita ininterrotta del Rosario ventiquattro ore al giorno, sette giorni alla settimana sette giorni su sette; l’intenzione principale è quella di chiedere alla Madonna la grazia di convertire il Papa e il

vescovi di tutto il mondo, affinché abbandonino gli errori moderni, ritornino alla Tradizione e decidano di consacrare la Russia al suo Cuore Immacolato con un atto solenne, rispondendo così alle richieste del cielo.

Questo apostolato si chiama Fatima Urgente, per sottolineare l’urgenza del messaggio di Fatima.

Grazie a Dio, molte iscrizioni sono già arrivate da tutto il mondo.

Ma, per perseverare, c’è ancora bisogno di molte anime generose. Ecco perché vi invitiamo a unirvi a noi.

Vi invitiamo a unirvi a noi e a far conoscere questa iniziativa a coloro che vi circondano. Non dimentichiamolo, secondo Suor Lucia, gli ultimi due rimedi al caos del mondo di oggi sono il Rosario e il Cuore Immacolato di Maria. Queste potenti armi hanno compiuto molti miracoli, soprattutto dopo il 1917: in Portogallo, Austria, Brasile, senza dimenticare la casa di Hiroshima, e tante altre meraviglie nel mondo…

Come partecipare?

È facile: invia il tuo nome, cognome e indirizzo ai dati di contatto qui sotto con l’ora e i giorni della settimana in cui si può recitare il Rosario, specificando se è

il Rosario di cinque decine o il Rosario intero (quindici decine).

Esempio: Marie-Bernard SOUBIROUS, ogni lunedì e mercoledì alle 15, un rosario.

Pierre-Julien EYMARD, ogni giorno alle 18, i quindici misteri del Rosario.

Vi chiediamo anche di inviare un’e-mail in caso di un ritiro occasionale o di un arresto della vostro partecipazione.

Si prega di registrarsi inviando un’e-mail a:

fatimaurgente@gmail.com

Sito web: www.fatimaurgente.com

Con il Rosario la vittoria è certa!

“Datemi un esercito che reciti il rosario e conquisterò il mondo”.

(San Pio X)

“La Beata Vergine, in questi tempi, ha dato una nuova efficacia alla recita del Rosario, tanto che ormai fa parte della nostra vita quotidiana al punto che non c’è nessun problema, nemmeno il più difficile, di ordine temporale, ma anche e soprattutto di natura spirituale, che ci riguarda nella nostra vita personale o nelle nostre famiglie, che non possa essere risolto dal Rosario. Non c’è nessun problema, ripeto, per quanto difficile, che non possa essere risolto dal Rosario,

(Suor Lucia a Fuentes, postulatore della causa di beatificazione di Giacinta e Francesco, 26 dicembre1957).

§§§

Tag: FATIMA, rosario perpetuo



Categoria: Generale