No Green Pass. Le Manifestazioni e Fiaccolate di Oggi in Italia.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, condividiamo con voi l’elenco delle manifestazioni e fiaccolate che avranno luogo oggi in Italia, alla vigilia dell’imposizione del Green Pass. Vi consigliamo di iscrivervi, se siete interessati al tema, al Canale Telegram dedicato a questo argomento. Buona consultazione.

GGIORNAMENTO CORTEO/FIACCOLATA GIOVEDI’ 5 AGOSTO 2021 🔥 NO GREEN PASS | LA SERA PRIMA DELL’ENTRATA IN VIGORE INSIEME, TUTTI IN PIAZZA, LA VINCIAMO NOI. LIBERTA’ UNISCITI AL CANALE TELEGRAM PER GLI AGGIORNAMENTI: https://t.me/nogreenpassmanifestazioni

🇮🇹ABRUZZO PESCARA: Piazza Rinascita 19:00

🇮🇹CALABRIA COSENZA: Piazza Bilotti 19:00

🇮🇹CAMPANIA NAPOLI: Piazza Dante 19:00 SALERNO: Piazza Portanuova 19:00

🇮🇹EMILIA ROMAGNA BOLOGNA: Piazza del Nettuno 19:00 FERRARA: Piazza Trento 19:00 FORLI’: Piazzale della Vittoria 19:00 MODENA: Piazza Grande 19:00 RAVENNA: Piazza del popolo 19:00 RIMINI: Piazza Tre Martiri 19:00

🇮🇹FRIULI PORDENONE: Piazza XX SETTEMBRE 19:00 TRIESTE: Pizza Unità d’Italia 19:00 UDINE: Piazza Libertà 19:00 🇮🇹LAZIO ROMA: Piazza della Rotonda 19:00

🇮🇹LIGURIA GENOVA: Piazza De Ferrari 19:00 IMPERIA: Piazza S. Giovanni 19:00 SANREMO: Piazza Colombo 19:00 SAVONA: Piazza Sisto IV, 19:00

🇮🇹LOMBARDIA MILANO: Piazza Fontana 19:00 BERGAMO: Davanti la Procura 19:00 BRESCIA: Piazza della Vittoria 19:00 BUSTO ARSIZIO: Piazza San Giovanni 19:00 LODI: Pizza della Vittoria 19:00 MONZA: Piazza Trento 19:00 VARESE: Piazza Monte Grappa 19:00

🇮🇹MARCHE ANCONA: Piazza Cavour 19:00 PESARO: Piazza del Popolo 19:00

🇮🇹MOLISE CAMPOBASSO: Piazza Vittorio Emanuele II, 19:00

🇮🇹PIEMONTE TORINO: Piazza CASTELLO 20:30 ALESSANDRIA: Piazza Libertà 19:00 CUNEO: Largo G. Audifreddi 18.00 OMEGNA: Largo Cobianchi 19:00 NOVARA: Piazza Puccini 19:00

🇮🇹PUGLIA BARI: Piazza Ferrarese 19:00 FOGGIA: Piazza Umberto Giordano 19:00 TARANTO: Piazza Garibaldi 19:00

🇮🇹SARDEGNA CAGLIARI: Piazza Garibaldi 19:00 SASSARI: Piazza d’Italia 19:00 PORTO CERVO: Piazza del Principe 19:00

🇮🇹SICILIA PALERMO: Piazza Castelnuovo 19:00 CATANIA: Fontana dell’Elefante 19:00 MESSINA: Piazza Duomo 19:00

🇮🇹TOSCANA FIRENZE: Piazza Signoria 19:00 AREZZO: Piazza Sant’Agostino 19:00 CARRARA: Piazza d’Armi 19:00 GROSSETO : Piazza Dante 19:00 LIVORNO: Piazza Municipio 19:00 LUCCA: Piazza Napoleone 19:00 PIOMBINO: Piazza Verdi 19:00 PRATO: Piazza Duomo 19:00

🇮🇹TRENTINO ALTO ADIGE TRENTO: Piazza Dante 19:00 BOLZANO: Piazza Walther 19:00 🇮🇹UMBRIA PERUGIA: Piazza IV Novembre 19:00 TERNI: Piazza Europa 19:00

🇮🇹VALLE D’AOSTA AOSTA: Piazza Chanoux 19:00

🇮🇹VENETO VENEZIA: Campo S. GEREMIA,PALAZZO RAI, 19:00 CASTELFRANCO VENETO: Piazza Giorgione 19:00 MESTRE: Piazza Ferretto 19:00 PADOVA: Piazza Duomo 19:00 TREVISO: Piazza dei Signori 19:00 VERONA: Piazza Bra 19:00 VICENZA: Piazza dei Signori 19:00

