BDV Trova il Vero Significato di Green Pass, e di Merkel, e di Markle…

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, come ben sapete la nostra Benedetta De Vito ha una passione per le etimologie e i significati che dalla radice delle parole riesce a scoprire…ma non voglio dirvi di più. Buona lettura.

§§§

Allora, è vero, da domani, senza green pass, i “cattivi”, cioè i non vaccinati, non potranno più andare in un sacco di posti, dove erano soliti recarsi prima di questa losca pandemia. E va bene, niente ristoranti, niente piscine, niente terme. E sia, imparerò a cucinar meglio, farò il bagno nella vasca di casa, e, per non farmi mancar nulla, mi comprerò anche i Sali di Tabiano… Mmmm, penso, mettendomi la camicina da notte rosa, e mentre penso prego, mmm, recito un rosario e arrivata al mistero tal dei tali sono già “al teatro-Bianchini-a-letto-sotto-i cuscini”, come diceva la mia dolce nonna Lisetta e a me sembrava davvero di stare in un bel teatrino di marionette…

Dormo, dunque, e nel cuore della notte, occhi aperti, rosario tra le mani, e ferma in ascolto. E quello che ho sentito qui lo riporto: “Ancora non hai capito? Il green pass è la solita noiosa mascheretta che indossa il Nemico per coprire la sua brutta faccia che, altrimenti, nessuno seguirebbe. Invece, così, con un bel green pass, verde speranza, evviva e tutti vogliono averlo per avere l’illusione, perché è un’illusione, di tornare alla normalità”.

E qui, al piano di sotto, dove fiorisce profumato il mio giovane basilico sbocciano, in mio incanto, le belle di giorno dai colori accesi, eccomi tirar giù dalla libreria dello studio rosa il mio vocabolario di “diavoliano” e, alla parola “green pass”, leggo: “Green”, rimasticazione della parola inglese grim, ovvero cupo, tetro, bieco, feroce. E poi “pass”. Ecco la definizione: “Il termine sta per l’inglese path, cioè sentiero”. Fatto, semplice no? Il significato quindi lo lascio a ognuno di voi.

Ripongo il mio agile dizionarietto che è scritto, per me e per voi tutti dallo Spirito Santo, e vedo come in visione i poveri italiani che camminano lungo il loro “cupo sentiero”. Aspetta, aspetta, ecco ecco, un’altra immagine, vedo gli schiavi nel deserto, nella marcia del dolore tra le sabbie del Sahara. E pensavano, meschini, che il cammino tra le dune roventi fosse il peggio che poteva loro capitare, non sapendo che poi ci sarebbe stata la traversata dell’Oceano e poi altro in un altrove ancor più cupo…

Sì perché il “sentiero cupo”, cioè il green pass è soltanto, come dice la parola stessa, un percorso e altro arriverà ancora più truce e bieco. Da Angela Merkel a Meghan Markle. Oh scusate, riprendo il mio dizionarietto e ve lo spiego. Alla voce merkel, markle leggo: contraffazione della parola inglese “murk” che vuol dire oscurità, buio, tenebre. E dunque dall’angelo delle tenebre (Angela Merkel) alla grande oscurità (Meghan Markle). Ora ci siamo dentro fino al collo ed è cominciato il truce sentiero. Sì è appena cominciato e chi si illude che sia finita qui è semplicemente un tenero Giacomo. Ricordo che qualcuno mi raccontò che, durante i rastrellamenti nazisti, se una famiglia veniva portata via, la dirimpettaia, sullo stesso pianerottolo, chiudeva a chiave la porta, tirando un sospiro di sollievo: “Non è toccato a noi!” E via a dormire. Poi, però, pochi giorni dopo… Ecco ora bisogna vaccinarsi per camminare sul cupo sentiero e i cattivi sono i non vaccinati. E domani, chissà…

Così, e la finisco qui perché è tempo per me di andare alla Santa Messa mia quotidiana, venite tutti, rosario in mano, alla manifestazione contro il truce sentiero in cui ci hanno precipitato gli oscuri agenti dell’Oscurità! Venite, seguendo la luce radiosa dello Spirito Santo, come ci invita a fare il Cardinale Newman nella sua stupenda “Lead kindly light” che gli inglesi cantarono a squarciagola quando il dolce Cristo in terra, Benedetto XVI, fu con loro nella gioia per la beatificazione del Cardinale. Era il settembre del 2010. Appena undici anni fa, ma sembra accaduto secoli orsono, purtroppo…

