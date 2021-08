No al Green Pass per i Minori. Una Petizione – da Firmare – di Pro Vita.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, ben sapete che noi siamo contrari all’istituzione di una misura anti-costituzionale, limitativa delle libertà personali di base, e priva – come ammette candidamente anche qualche “scienziato” del circo vaccinista – di qualsiasi base scientifica. Ma ci sembra particolarmente odioso imporre questa misura, che speriamo non passi o crolli presto ai minori; cioè a quella categoria di persone che corrono in assoluto meno rischi di ammalarsi di un “morbo” da cui guarisce l’oltre 99% (altro che piaghe bibliche…) e che comporta per quella fascia d’età rischi elevati dovuti ai trombi. Per questo vogliamo condividere con voi, e chiedervi di condividere, questa iniziativa di Pro Vita e Famiglia. Buona lettura.

§§§

Qualche giorno fa il Generale Francesco Paolo Figliuolo, Commissario straordinario per l’emergenza coronavirus, ha affermato che prossimamente si cercherà di coinvolgere nella campagna vaccinale anche i minori: con tanto di obbligo di Green pass per accedere ai ristoranti, agli spettacoli all’aperto, ai centri termali, alle piscine, alle palestre, alle fiere, ai congressi, ai concorsi, a musei, cinema e teatri, e chi più ne ha più ne metta.

Il tutto in barba alla priorità educativa della famiglia, sancita sia dalla Costituzione italiana che dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo: e nonostante in mezza Europa (inclusi Paesi quali Germania, Gran Bretagna e Olanda) il vaccino anti-Covid non sia stato autorizzato per i minorenni, o al massimo sia stato raccomandato solamente agli adolescenti con fragilità.

Firma questa petizione, compilando il modulo, per chiedere che il Presidente del Consiglio Mario Draghi e il Ministro della Salute Roberto Speranza rinuncino all’idea di imporre il Green pass anche ai minori.

— Ecco il messaggio che invieremo al Presidente del Consiglio Mario Draghi e al Ministro della Salute Roberto Speranza —

Il Governo italiano, nella persona del Commissario straordinario per l’emergenza coronavirus, Generale Francesco Paolo Figliuolo, ha recentemente espresso l’intenzione di coinvolgere nella campagna vaccinale contro il SARS-CoV-2 anche i minorenni. In tal modo, anche per gli adolescenti l’accesso a una serie di servizi e attività sarà condizionato al possesso del Green pass, creando quindi delle odiose discriminazioni tra i ragazzi, che invece dovrebbero avere libero accesso alle attività ricreative.

Eppure, Stati europei quali Croazia, Portogallo, Irlanda, Islanda Norvegia e Ucraina non hanno autorizzato l’uso del vaccino anti-Covid sui minori. Mentre altre Nazioni come Germania, Gran Bretagna, Svezia, Finlandia, Belgio, Olanda e Lussemburgo hanno deciso di raccomandare la profilassi solo agli under 18 con fragilità, sconsigliandola agli altri adolescenti.

In questo quadro evidentemente caratterizzato dall’incertezza, stupisce negativamente che l’esecutivo intenda scavalcare il primato educativo della famiglia, peraltro sancito dalla Costituzione italiana e dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. Quando invece la vera emergenza vissuta dai ragazzi è quella educativa, che non si potrà superare senza un coinvolgimento diretto e immediato delle associazioni dei genitori.

Chiediamo pertanto al Presidente del Consiglio Mario Draghi e al Ministro della Salute Roberto Speranza di recedere dal progetto di imporre l’obbligo del Green pass anche ai minorenni.

— Puoi scaricare qui il modulo cartaceo per la raccolta manuale delle firme —

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK

cercate

seguite

Marco Tosatti

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto

Condividi i miei articoli:



Tag: greenpass, minori, ProVita



Categoria: covid