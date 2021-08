Latindr, una App Incastra Preti che Celebrano Vetus Ordo (È uno Scherzo…).

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, come ben sapete ho una predilezione per il sito che si chiama Eccles. Qui sotto, grazie all’amico Vik van Brantegem, che evidentemente condivide la stessa passione, trovate tradotto uno degli ultimi articoli, in cui si fa riferimento allo scandalo (Stilum Curiae ne ha parlato qui) delle App di contatti e agganci omosessuali loggate dall’interno dei Sacri Palazzi, e forse usate dalla Cina…buona lettura.

§§§

Latindr App utilizzata per incastrare preti in situazioni compromettenti

Eccles is saved, 30 luglio 2021

Come riportato dai giornalisti di Bitter Pillar (ex Tablet), i dati della popolare app di social network Latindr (non adatto ai cattolici), utilizzata da persone di una certa inclinazione che vogliono incontrarsi per un po’ di Messa Latina Tradizionale (gomitata, gomitata), sono stati utilizzati per incastrare sacerdoti e vescovi in situazioni compromettenti.

Come hanno sottolineato molti commentatori, il tentativo di Papa Francesco di restringere la Messa tradizionale non è semplicemente un cambiamento nelle forme di culto, ma un pezzo di profondo insegnamento morale, alla pari con l’editto che i preti omosessuali dovrebbero tenere i pantaloni alzati (salvo forse se sono gesuiti). Va bene, contraddice tutte le idee dei Papi precedenti, ma poi lo è praticamente tutto ciò che trasuda dalla penna papale.

Quindi, il grande dibattito morale di questa settimana è stato: cos’è peggio, usare Latindr per stare insieme a cattolici che la pensano allo stesso modo, o entrare in possesso di tali dati personali e portare il clero canaglia all’”outing”? Bene, noi di questo blog non abbiamo dubbi. Queste persone indecenti cattive dovrebbero essere smascherate per quello che sono, anche se si tratta di tracciare i loro movimenti.

Il movimento Latin Given By Tradition (LGBT) è molto potente in questi giorni, e anche i commentatori non LGBT sono rimasti scioccati nel vedere la condanna romafobica della pratica da parte di Papa Francesco. Ma hackerare Latindr potrebbe essere il modo migliore per purificare la Chiesa.

Come bonus, abbiamo i risultati del concorso di “arte dell’orrore” di Eccles di questa settimana. Il tema era “famiglie” e i concorrenti dovevano immaginare una famiglia disfunzionale in cui i genitori avevano tre occhi tra di loro, il malvagio zio Arthur era un alcolizzato a cui piaceva circondarsi di Yorkshire pudding e i fantasmi dei nonni morti guardavano sgomenti. Il vincitore è Marko Ivan Rupnik (6 anni).

