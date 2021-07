La Proposta di uno Stilumcuriale: Dibattito in TV fra Esperti Pro Vax e No Vax…

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, un amico del nostro blog, che i frequentatori ben conoscono, Giorgio Rapanelli, ci ha inviato questa riflessione, certamente saggia e condivisibile, che però purtroppo non sarà facilmente accettata dal mainstream: quello che sin dall’inizio della crisi è stato evidente è che i “virologi” di regime tutto vogliono, fuorché confrontarsi con interlocutori documentati e agguerriti…chissà perché. Buona lettura.

PER ORIENTARE I CITTADINI E’ URGENTE CHE I “NO-VAX” SFIDINO QUELLI DEL “SI’-VAX”, APERTAMENTE SU TV PUBBLICHE

Carissimo Marco Tosatti di “STILUM CURIAE”, intanto dichiaro di non fare parte dell’Antroposofia di Rudolf Steiner. Per puro caso – ormai sono quaranta anni che mi capitano puntuali le cose “a caso” – ho trovato ciò che Rudolf Steiner scriveva in merito alle logge angloamericane, che organizzaronoutilizzando Lenin, un uomo adatto ai loro obiettivi, per la caduta dello zarismo, perché lo Zar aveva negato alle loro banche l’accesso in Russia.

Se in alcuni dei nostri ambienti religiosi di “opposizione” al nuovo regime massonico-capital-comunista, che impera nel pianeta, in Europa e in Italia, non ci fosse del pregiudizio ideologico nei confronti di Rudolf Steiner (teosofo, potente chiaroveggente, fondatore dell’Antroposofia), troverebbero una probabile risposta alle motivazioni occulte che sono dietro ai “vaccini”, che si stanno sperimentando oggi su centinaia di milioni di “cavie” umane.

Steiner scriveva il 27 ottobre del 1917: “Sarà considerato un sintomo patologico, se qualcuno cresce e arriva al concetto che vi sono uno spirito e un’anima; costui sarà considerato malato. E’ anche sicuro che si inventeranno le medicine adatte con le quali agire. Un tempo fu eliminato lo spirito; l’anima sarà eliminata con medicine! In virtù di una “sana concezione” si scoprirà un vaccino grazie al quale l’organismo, meglio se nella prima infanzia, meglio se appena nato, sarà elaborato in modo che NON arrivi a pensare che esistono un’anima e uno spirito. Due concezioni del mondo si confronteranno con grande asprezza: una penserà come siano da formare idee e concetti adatti alla vera realtà, alla realtà dello spirito e dell’anima; l’altra, seguendo l’odierno materialismo, ricercherà il vaccino che renderà “sano” il corpo, vale a dire lo renderà tale che per sua costituzione non parli di sciocchezze quali anima e spirito, ma “sanamente” parli delle forze che vivono nelle macchine e nella chimica, che costruiscono pianeti e soli dalla nebulosa cosmica. Lo si otterrà con procedure corporee. Si affiderà ai medici materialisti l’eliminazione dell’anima dall’umanità”. Fin qui Steiner… Che non poteva immaginare il prossimo microchip sottocutaneo…

Purtroppo, solo chi ha una qualche infarinatura di Esoterismo, almeno con gli scritti di Jinarajadasa e di Charles W. Leadbeater, tanto per citare, e che quindi conosce i meccanismi dei vari corpi, da quello “eterico” agli altri corpi più “sottili”, quindi invisibili all’occhio “di carne”, ma non a quello chiaroveggente; “corpi” con funzioni diverse che sono presenti nell’uomo, come pure negli animali, nelle piante e nei minerali, egli può comprende dove si innesta il “vaccino” (mediante i suoi identici “corpi” presenti nell’uomo, soprattutto utilizzando quello “eterico”, che mette in comunicazione il “corpo fisico”, visibile, con gli altri “invisibili”), per creare l’effetto denunciato da Steiner.

E chi ci sarebbe dietro al piano della vaccinazione globale? Sempre loro: le Logge angloamericane e l’Alta Finanza. Ossia, quelle forze occulte, ispirate e manovrate da Lucifero e Arimane, che sono Spiriti Lunari, comunemente indicati come “satana”, i quali, attraverso il potere mondiale delle Logge e dei loro addentellati ideologici materialisti, operano – come scriveva Steiner il 9 gennaio 1920 – per “allontanare dalle anime umane del nostro pianeta l’evento principale della Terra: la presenza del Cristo che conferisce significato e validità a tutta l’evoluzione”. Evoluzione che avviene con la creazione di un “effetto”, oltre che per l’insegnamento che dette quando Egli – il Cristo, il Figlio, il Secondo Aspetto del Logos – si incarnò fisicamente e venne tra noi per indicarci la via della salvezza spirituale per mezzo del Battesimo e dell’Eucaristia. Il Cristo è coadiuvato dai suoi Spiriti Solari e dall’Arcangelo Michele, che operano nel nostro Sistema solare.

I simboli degli Spiriti Solari e degli Spiriti Lunari li ritrovi nell’Apocalisse di Giovanni e negli innumerevoli dipinti e statue della Madonna, ossia della “Donna vestita di Sole”, che poggia simbolicamente i piedi sulla Luna e che schiaccia la testa del Serpente. Come avverrà alla fine di questo stato di cose. Qualcuno dice che avverrà tra qualche anno… Ma sempre dopo l’Anticristo, quando si sarà rivelato.

Furono, quindi, le Logge angloamericane che organizzarono e foraggiarono la presa del potere in Russia da parte del Bolscevismo di Lenin.

Il bolscevismo – scriveva Steiner – si dimostrò, per gli “Iniziati” seguaci di Lucifero e Arimane, lo strumento migliore per il raggiungimento dei loro scopi particolari. E quindi essi favorirono (e favoriscono) l’espandersi del bolscevismo-marxismo leninismo nel Pianeta.

Praticamente si vorrebbe cancellare questo periodo di sviluppo di coscienza dell’anima umana “ed estirpare – se possibile – ogni idea del Cristo, insieme alla Sua azione per un sano e regolare sviluppo dell’umanità nell’attuale ciclo evolutivo sulla Terra”.

Tralascio di citare estesamente l’obiettivo finale in atto di Lucifero e Arimane, che sarebbe poi quello di popolare un loro pianeta “invisibile” (definito Luna Nera e Ottava Sfera) con i miliardi di anime “perse” – i Capri – dei loro seguaci. Da qui si capisce che il Cristo è venuto a versare il suo Sangue per “molti” e non per “tutti”. Quindi, non ha versato il suo Sangue per gli irriducibili suoi nemici, che già conosceva dall’inizio dei tempi, e che troviamo oggi nello schieramento partitico-ideologico mondiale nemico, nel clero e nell’Alta Finanza, oltre che nelle Logge e nelle organizzazioni materialiste schierate con esse.

Rudolf Steiner continuava: “Potrebbero avere una speranza di successo nell’evoluzione soltanto se riuscissero ad estirpare il Principio del Cristo dalla cultura occidentale. Questo però sarebbe identico a cancellare il vero significato della Terra, come stato di Coscienza”… Infatti, dopo l’onda di vita del periodo evolutivo “lunare” dell’umanità, ossia in quello che viene definito della “Luna” (che nulla ha a che vedere con il pianeta Luna), l’evoluzione umana è oggi nel periodo “solare” della “Terra” (che nulla ha a che vedere con il pianeta Terra). Siamo a metà percorso dell’onda di vita evolutiva. Ne mancano altri tre. (dal “Mistero della Vita e della Forma” di Jinarajadasa)

Prima il bolscevismo e il comunismo, con i suoi stermini di massa. Poi la Cina, la Corea, il Vietnam, la Cambogia con le follie omicide di Pol-Pot; in altre parole l’Asia intera viene bolscevizzata. Il bolscevismo si dimostra, per gli Iniziati seguaci di Lucifero e Arimane, lo strumento migliore per il raggiungimento dei loro scopi particolari, e quindi favoriscono l’espandersi del bolscevismo-marxismo leninismo nel Pianeta.

Pericolo tutt’ora presente, anche se, apparentemente in Europa e nel Nuovo Mondo il bolscevismo sembrerebbe sconfitto: ma solo “apparentemente”. I suoi principi sono ben radicati in moltissime anime e continueranno ad esercitare la loro influenza nefasta, seppure camuffata sotto forme “democratiche”. O sotto forma filantropica… Ma si riconosceranno dai loro frutti…

Mentre in passato il bolscevismo si imponeva con la forza delle armi e terrorizzando con i massacri, le prigioni e i campi di rieducazione, oggi, in Europa e nel Nuovo Mondo, hanno camuffato l’azione terroristica con il paravento filantrofico di volere salvare l’umanità da una pandemia “misteriosa”, che si può combattere solamente con i “vaccini” e non con altre forme scientifiche, che vengono negate dal potere sanitario e politico, lacchè del Potere mondiale. Di sicuro per raggiungere gli obiettivi indicati da Steiner nel 1917.

Da rilevare che dagli stessi ambienti del potere mondiale provengono le tesi più disparate e allucinanti di come ridurre di numero una Umanità in espansione numerica.

Una massa di persone impaurite significa che sono in uno stato di “basso livello di consapevolezza”. Le persone, senza più una mente analitica “consapevole”, sono un “branco” guidato dall’inconscio, retaggio della mente animale, pronto a qualsiasi reazione che “altri” ti indicano come “di difesa, salvifica, onesta, efficace e democratica”. Ecco allora da prevedere che le “cavie” inconsapevoli verranno scagliate in massa contro chi non vuole vaccinarsi per paura dei vaccini, che tali ancora non sono. E’ un primo passo verso il regime bolscevico comunista, guidato da una “nomenklatura” materialista antireligiosa, sostenuta purtroppo da un clero lacchè, come avvenne nella Russia bolscevica mentre oltre centocinquanta mila religiosi della Chiesa Ortodossa venivano martirizzati, insieme a quindicimila di religiosi cattolici. E come sta avvenendo nella Cina capital-comunista con una Chiesa patriottica.

Verranno quindi imposte leggi liberticide: un ulteriore passo vero una dittatura di stampo capital-comunista, come nella Cina attuale. Dove una “nomenklatura” di politici, di poliziotti, di militari e di lacchè (pure spioni) domina su di una massa controllata pure nelle idee. E quando queste idee sono contrarie all’azione del regime, viene spenta ogni forma di contestazione, negando a chi è ancora “libero” mentalmente perfino ogni forma di sopravvivenza materiale.

E’ in atto pure in Italia il tentativo di ridurre al silenzio ogni dissenso al cosiddetto “pensiero unico” imposto, che elimina ogni confronto dialettico sui media, molti dei quali sono lacchè del regime, e che sta utilizzando lo spettro dell’ostracismo per chi si oppone al piano capital-comunista per l’Italia. Che si sta facendo strada perfino negli apparati periferici di quei partiti che governano molte regioni e che ideologicamente sono il Centro Destra.

Con la volontà di dialettica tra tutte opinioni, e solo con spirito di AMICIZIA, riusciremo a sconfiggere la dittatura capital-comunista che si vuole imporre. In effetti si tratterebbe di una nuova “Resistenza” in difesa della Costituzione democratica, divenuta ormai uno strapuntino da calpestare per motivi ideologico-politici.

L’azione, dopo tante parole e ricerca di chiarimenti, deve essere di contrattacco. Mediante una sfida aperta sui mezzi di comunicazione della TV statale tra i medici e gli scienziati “di regime” e i medici e gli scienziati delle “libertà costituzionali”. Ciò metterebbe in chiaro pure nella mente delle “cavie” posizioni scientifiche che oggi vengono soffocate dalla politica e dalla stessa sanità “di regime”, divenuta Casta “di regime”.

Questa sfida al confronto con i medici e scienziati “negazionisti” dei vaccini sarebbe dovuta già avvenire da parte dei vari luminari Fabrizio Pregliasco, Massimo Galli, Crisanti, Ilaria Capua, eccetera, mobilitati dal noto Walter Ricciardi… Se non lo hanno fatto fino ad oggi è per lontananza “siderale” dagli scienziati “negazionisti”? Oppure, per supponenza? O per paura di essere messi al tappeto, facendo la figura di tapini di fronte ai fedeli “vaccinati”?

Allora la sfida ai medici e agli scienziati “di regime” la facciano i medici e gli scienziati “negazionisti”.

Solo così – con la sfida aperta – possiamo vincere la nostra battaglia. Pure se la Casta “di regime” non dovesse accettare il confronto…

Se, invece, si continua a fare parlare i due schieramenti per conto loro: quello “di regime” sui tanti fogli e Tv di regime, con l’altro, quello delle “libertà costituzionali”, solo sui pochi social a disposizione, la battaglia, che si dovrebbe giocare nella mente analitica della popolazione, sarebbe perduta.

Quindi, necessita un “contrattacco” di sfida per uscire dall’angolo. Che la sfida venga accettata, o meno, poco importa. Avremmo comunque vinto.

Giorgio Rapanelli

Corridonia (Macerata)

